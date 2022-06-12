Huawei P50 Pro'ya 5G desteği ekleyen kılıf saniyeler içinde tükendi

Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle 5G teknolojilerine erişimi kısıtlanan Huawei, akıllı telefonlarında 4G teknolojisini kullanmak zorunda kalmıştı. Çinli şirket son amiral gemisi Huawei P50 Pro'yu da 4G olarak piyasaya sürdü.
Geçtiğimiz ay Huawei P50 Pro'daki 5G eksikliğini giderecek bir telefon kılıfı tasarlandığı duyurulmuştu. Akıllı telefona 5G desteği ekleyen kılıf bu hafta ön satışa açıldı. Çinden gelen bilgiler aksesuarın saniyeler içinde tükendiği yönünde. Yeni partinin ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.
Akıllı telefon fiyatına
Resmi ürün sayfası kılıfın 120 dolar fiyat etiketi taşıdığını gösteriyor. Yani neredeyse bir akıllı telefon fiyatına. Aksesuarın aşırı pahalı olması bile Huawei P50 Pro sahiplerini durduramamış görünüyor.
Digital Source Technology tarafından tasarlanan kılıf yaklaşık 52 gram ağırlığında, kalınlığı ise 3.2 mm. Kullanıcılar kılıfı telefona taktıktan sonra eSIM üzerinden 5G bağlantısını kullanabilmeleri mümkün oluyor. Kılıf ilerleyen dönemlerde şirketin diğer akıllı telefonları için de piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek