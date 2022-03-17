Huawei P50E seriye katılıyor

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Huawei P50 serisine sahil olan Huawei P50E akıllı telefon modeli aynı tasarımı devam ettirirken biraz daha Çin’e özgü olarak hazırlandı. Global pazara çıkıp çıkmayacağı konusunda firma tarafından bir açıklama gelmedi.

Huawei P50E özellikleri ve fiyatı

6.5 inçlik Full HD+ OLED ekran

Snapdragon 778G yonga seti

8GB RAM

128GB/256GB depolama

50MP ana sensör+12MP 5x telefoto sensör+13MP ultra geniş

12MP ön kamera

4100mAh batarya

66W

645$ (8GB/128GB), 505$ (8GB/256GB)

Huawei P50 Pocket ön sipariş sayısı 1 milyonu geçti 2 ay önce eklendi

Huawei P50E model serinin tasarımını aynen devam ettirirken biraz daha donanımdan kısarak maliyete (!) odaklanıyor. Yine 5G özelliğinin olmadığı telefonda 90Hz tazeleme hızı, 1.07 milyar renk desteği, P3 renk gamı gibi detaylar yer alıyor.

IP68 ile 1.5 metreye kadar suya dayanıklı olan kasada microSD kart yuvasına da yer verilmiş. Çift bant WiFi ve Bluetooth 5.2 kullanan cihazda HarmonyOS 2.0 çalışıyor. Satışlar önümüzdeki hafta başlayacak.

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