Huawei P50E seriye katılıyor

Huawei P50 serisine sahil olan Huawei P50E akıllı telefon modeli aynı tasarımı devam ettirirken biraz daha Çin’e özgü olarak hazırlandı. Global pazara çıkıp çıkmayacağı konusunda firma tarafından bir açıklama gelmedi.
Huawei P50E özellikleri ve fiyatı
- 6.5 inçlik Full HD+ OLED ekran
- Snapdragon 778G yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 50MP ana sensör+12MP 5x telefoto sensör+13MP ultra geniş
- 12MP ön kamera
- 4100mAh batarya
- 66W
- 645$ (8GB/128GB), 505$ (8GB/256GB)
Huawei P50E model serinin tasarımını aynen devam ettirirken biraz daha donanımdan kısarak maliyete (!) odaklanıyor. Yine 5G özelliğinin olmadığı telefonda 90Hz tazeleme hızı, 1.07 milyar renk desteği, P3 renk gamı gibi detaylar yer alıyor.
IP68 ile 1.5 metreye kadar suya dayanıklı olan kasada microSD kart yuvasına da yer verilmiş. Çift bant WiFi ve Bluetooth 5.2 kullanan cihazda HarmonyOS 2.0 çalışıyor. Satışlar önümüzdeki hafta başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara