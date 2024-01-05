Huawei P70 tanıtılmadan kayıt dışı ön siparişe çıktı

Huawei P70, Çin'de kayıt dışı olarak ön siparişte
Weibo'da ortaya çıkanlara göre Çin'deki birkaç mağazanın P70 serisi için rezervasyon kabul etmeye başladığı görülüyor. Kullanıcılar "P70 Pro 512GB" için yatırılan depozitoları gösteren dekontları bile çevrimiçi olarak paylaşıyor. Yanlış anlaşılma olmasın, bunlar resmi ön siparişler değil. Öte yandan Huawei P70 sersisinin tasarımıyla ilgili de ilk bilgiler geldi.
DigitalChatStation, telefonun arka kamera sistemini gösteren P70'e ait olduğu iddia edilen bir taslak yayınladı. Huawei P60 serisinde dikdörtgen şeklinde bir kamera bölmesi bulunuyordu ancak taslağa göre yeni seride bu kısım kare şeklinde bir adacığın içerisine yerleştirilecek. Huawei P70’te muhtemelen ultra geniş açılı ve bir periskop sensörü ana kameraya eşlik edecek.
Önceki raporlar üç modelden oluşan bir P70 ailesi öngörüyor: P70, P70 Pro ve premium bir "Art" versiyonu. Art modelinin 1 inçlik Sony IMX989 sensöre ve etkileyici kamera performansı için üst düzey bir hibrit lense sahip olacağı söyleniyor. Huawei'nin P70 serisine girebilecek OmniVision OV50H'yi test ettiğine dair söylentiler de var. 50 megapiksel çözünürlüğe ve 1/1,3 inç optik format boyutuna sahip. Bu sensör, 1″ Sony IMX989'un 1.6μm'lik boyutuna kıyasla 1.2μm'lik bir piksel boyutuna sahip. Huawei P70 için şimdilik resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.