Huawei P70 tanıtılmadan kayıt dışı ön siparişe çıktı

Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 60 ve 60 Pro modelleriyle Çin’de ciddi bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan P70 serisini geliştirdiği söyleniyor. Telefonlar hala gizliliğini korurken, Çin'deki bazı mağazalar kayıt dışı olarak şaşırtıcı bir şekilde ön sipariş almaya başlamış durumda.

Huawei P70, Çin'de kayıt dışı olarak ön siparişte

Weibo'da ortaya çıkanlara göre Çin'deki birkaç mağazanın P70 serisi için rezervasyon kabul etmeye başladığı görülüyor. Kullanıcılar "P70 Pro 512GB" için yatırılan depozitoları gösteren dekontları bile çevrimiçi olarak paylaşıyor. Yanlış anlaşılma olmasın, bunlar resmi ön siparişler değil. Öte yandan Huawei P70 sersisinin tasarımıyla ilgili de ilk bilgiler geldi.

DigitalChatStation, telefonun arka kamera sistemini gösteren P70'e ait olduğu iddia edilen bir taslak yayınladı. Huawei P60 serisinde dikdörtgen şeklinde bir kamera bölmesi bulunuyordu ancak taslağa göre yeni seride bu kısım kare şeklinde bir adacığın içerisine yerleştirilecek. Huawei P70’te muhtemelen ultra geniş açılı ve bir periskop sensörü ana kameraya eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör P60 serisi ile karşılaştırıldığında, P70 renderı daha büyük bir kamera modülü gösteriyor. Telefonun ayrıca sol tarafında ses ve güç düğmeleriyle kavisli kenarlara sahip olduğu görülüyor. Ön tasarım şimdilik gizemini koruyor.

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Önceki raporlar üç modelden oluşan bir P70 ailesi öngörüyor: P70, P70 Pro ve premium bir "Art" versiyonu. Art modelinin 1 inçlik Sony IMX989 sensöre ve etkileyici kamera performansı için üst düzey bir hibrit lense sahip olacağı söyleniyor. Huawei'nin P70 serisine girebilecek OmniVision OV50H'yi test ettiğine dair söylentiler de var. 50 megapiksel çözünürlüğe ve 1/1,3 inç optik format boyutuna sahip. Bu sensör, 1″ Sony IMX989'un 1.6μm'lik boyutuna kıyasla 1.2μm'lik bir piksel boyutuna sahip. Huawei P70 için şimdilik resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.

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Huawei P70 tanıtılmadan kayıt dışı ön siparişe çıktı