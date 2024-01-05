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    Huawei P70 tanıtılmadan kayıt dışı ön siparişe çıktı

    Huawei, Mate 60 ve 60 Pro modelleriyle Çin’de büyük sükse getirmişti ve şimdi Huawei P70 ufukta görünüyor. Huawei P70 tasarımı sızarken ilginç bir şekilde telefonun ön siparişe çıktığı öğrenildi.
    Huawei P70 tanıtılmadan kayıt dışı ön siparişe çıktı Tam Boyutta Gör
    Huawei, Mate 60 ve 60 Pro modelleriyle Çin’de ciddi bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan P70 serisini geliştirdiği söyleniyor. Telefonlar hala gizliliğini korurken, Çin'deki bazı mağazalar kayıt dışı olarak şaşırtıcı bir şekilde ön sipariş almaya başlamış durumda.

    Huawei P70, Çin'de kayıt dışı olarak ön siparişte

    Weibo'da ortaya çıkanlara göre Çin'deki birkaç mağazanın P70 serisi için rezervasyon kabul etmeye başladığı görülüyor. Kullanıcılar "P70 Pro 512GB" için yatırılan depozitoları gösteren dekontları bile çevrimiçi olarak paylaşıyor. Yanlış anlaşılma olmasın, bunlar resmi ön siparişler değil. Öte yandan Huawei P70 sersisinin tasarımıyla ilgili de ilk bilgiler geldi.

    DigitalChatStation, telefonun arka kamera sistemini gösteren P70'e ait olduğu iddia edilen bir taslak yayınladı. Huawei P60 serisinde dikdörtgen şeklinde bir kamera bölmesi bulunuyordu ancak taslağa göre yeni seride bu kısım kare şeklinde bir adacığın içerisine yerleştirilecek. Huawei P70’te muhtemelen ultra geniş açılı ve bir periskop sensörü ana kameraya eşlik edecek.

    Huawei P70 tanıtılmadan kayıt dışı ön siparişe çıktı Tam Boyutta Gör
    P60 serisi ile karşılaştırıldığında, P70 renderı daha büyük bir kamera modülü gösteriyor. Telefonun ayrıca sol tarafında ses ve güç düğmeleriyle kavisli kenarlara sahip olduğu görülüyor. Ön tasarım şimdilik gizemini koruyor.

    Önceki raporlar üç modelden oluşan bir P70 ailesi öngörüyor: P70, P70 Pro ve premium bir "Art" versiyonu. Art modelinin 1 inçlik Sony IMX989 sensöre ve etkileyici kamera performansı için üst düzey bir hibrit lense sahip olacağı söyleniyor. Huawei'nin P70 serisine girebilecek OmniVision OV50H'yi test ettiğine dair söylentiler de var. 50 megapiksel çözünürlüğe ve 1/1,3 inç optik format boyutuna sahip. Bu sensör, 1″ Sony IMX989'un 1.6μm'lik boyutuna kıyasla 1.2μm'lik bir piksel boyutuna sahip. Huawei P70 için şimdilik resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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