Huawei P70 ve P70 Pro için hazırlıklar başladı: Neler sunacak?

Huawei P70 ve P70 Pro için hazırlıklar başladı
Aktarıldığı kadarıyla Huawei, yeni amiral gemisi telefonları P70 ve P70 Pro üzerinde çalışmalara başladı ve lansmanın 2024 için planlandığı söyleniyor. Weibo'da yer verilen bilgilere göre Huawei P70, yüksek frekanslı PWM karartma ve yenileme hızı sunan bir panelden destek alacak. Bilmeyenler için PWM, üreticiler tarafından ekranın parlaklığını ayarlamak için kullanılıyor. Bu noktada daha düşük PWM aralığı, baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olabiliyor.
Raporda yer alan bir diğer önemli ayrıntı ise, Huawei P70 ve P70 Pro'nun yüksek düzeyde yerel bileşenlere odaklanması olacak. Bildiğiniz gibi Huawei, mevcut ambargolar nedeniyle halihazırda bunu zaten yapıyor. Ancak amiral gemisi telefonlar tamamıyla kendi sahasına güvenecek ve tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacak.
Akıllı telefonların hangi yonga setinden destek alacağı ise halen belirsiz. Niketim Huawei, yepyeni bir işlemci veya tekrar Kirin 9000S'i kullanabilir. Ancak markanın özel CMOS sensörünü P70 ile duyurmayı planladığı söyleniyor. Bu nedenle ek optimizasyonlar ile mevcut platformda güncelleme yapıldığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.