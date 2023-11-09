Tam Boyutta Gör AkBildiğiniz gibi Huawei, ABD tarafından ticari kara listeye alınmış vefirmanın 5G, Android işletim sistemi ve getirdiği özellikleri telefonlarda kullanması yasaklanmıştı. Ancak yakın tarihte tanıtılan 5G destekli Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro'nun ardından çalışmalar bir hayli hızlanmış durumda. Bu bağlamda merakla beklenen Huawei P70 serisinden ilk bilgiler paylaşıldı.

Huawei P70 ve P70 Pro için hazırlıklar başladı

Aktarıldığı kadarıyla Huawei, yeni amiral gemisi telefonları P70 ve P70 Pro üzerinde çalışmalara başladı ve lansmanın 2024 için planlandığı söyleniyor. Weibo'da yer verilen bilgilere göre Huawei P70, yüksek frekanslı PWM karartma ve yenileme hızı sunan bir panelden destek alacak. Bilmeyenler için PWM, üreticiler tarafından ekranın parlaklığını ayarlamak için kullanılıyor. Bu noktada daha düşük PWM aralığı, baş ağrısı ve göz yorgunluğuna neden olabiliyor.

Raporda yer alan bir diğer önemli ayrıntı ise, Huawei P70 ve P70 Pro'nun yüksek düzeyde yerel bileşenlere odaklanması olacak. Bildiğiniz gibi Huawei, mevcut ambargolar nedeniyle halihazırda bunu zaten yapıyor. Ancak amiral gemisi telefonlar tamamıyla kendi sahasına güvenecek ve tedarikçilere olan bağımlılığı azaltacak.

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Akıllı telefonların hangi yonga setinden destek alacağı ise halen belirsiz. Niketim Huawei, yepyeni bir işlemci veya tekrar Kirin 9000S'i kullanabilir. Ancak markanın özel CMOS sensörünü P70 ile duyurmayı planladığı söyleniyor. Bu nedenle ek optimizasyonlar ile mevcut platformda güncelleme yapıldığını görebiliriz.

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Huawei P70 ve P70 Pro için hazırlıklar başladı: Neler sunacak?