Huawei P70 serisinin kılıf görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei, Huawei P60 serisine güç veren Kirin 9000s platformu ve kamera yükseltmeleri le ses getirmeyi başarmıştı. Bu bağlamda tüm gözler Huawei P70, P70 Pro ve P70 Pro Art modellerinde çevrilmiş durumda. Son olarak da akıllı telefonların tasarımını gösteren kılıf görüntüleri internete sızdı. Gelin hep birlikte göz atalım.

Kamera tasarımı değişiyor

Hatırlayanlar olacaktır, Huawei P70 serisi Ocak ayından bu yana gündemde ve yakın tarihte telefonların özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Digital Chat Station'da ortaya çıkan yeni bir görüntüde ise, seride yer alacak modellerin koruyucu kılıflarını görüyoruz. Buna göre akıllı telefonların arka bölümünde, simetrik bir şekilde yerleştirilmiş üçgen kamera adası bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Bu bölümde en büyük halka muhtemelen birincil 50MP kamera, diğer ikisi ise telefoto ve ultra geniş sensörler olacak. Dikey açıklıkta ise çift tonlu LED flaş ve lazer AF ikilisinin bulunması muhtemel. Kaçıranlar için daha önce Huawei'nin hem Sony IMX989'u hem de Omnivision OV50H sensörlerini test ettiği aktarılmıştı. Son raporlar ise, ikincisi yönünde karar verildiğini söylüyor.

Omnivision OV50H, değişken diyafram, 1/1,3 inç optik format, 1,2 mikron piksel boyutu, gelişmiş düşük ışık performansı ve 50MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca birden fazla HDR modu, yüksek kare hızları, 8K video kaydı sunuyor.

Aktarıldığı kadarıyla Huawei P70 ve P70 Pro, ön yüzünde dört taraftan kavisli OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin minimal çerçeveler, daha duyarlı dokunma hassasiyeti ve renklerle destekleneceği belirtiliyor. Üstelik Samsung veya LG yerine, BOE, COST, Visionox ve Tianma gibi Çinli üreticilerin imzasını taşıyacak. Son olarak akıllı telefonlar, çift stereo hoparlör, 5.000mAh pil kapasitesi ve Kirin 9000S (standart model) platformundan güç alacak.

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Huawei P70 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak akıllı telefonların Nisan ayına kadar tanıtılacağı söyleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Huawei P70 serisinin kılıf görüntüleri sızdı: İşte tasarımı