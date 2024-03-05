Huawei P70 serisinin kılıf görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

Kamera tasarımı değişiyor
Hatırlayanlar olacaktır, Huawei P70 serisi Ocak ayından bu yana gündemde ve yakın tarihte telefonların özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Digital Chat Station'da ortaya çıkan yeni bir görüntüde ise, seride yer alacak modellerin koruyucu kılıflarını görüyoruz. Buna göre akıllı telefonların arka bölümünde, simetrik bir şekilde yerleştirilmiş üçgen kamera adası bulunuyor.
Omnivision OV50H, değişken diyafram, 1/1,3 inç optik format, 1,2 mikron piksel boyutu, gelişmiş düşük ışık performansı ve 50MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca birden fazla HDR modu, yüksek kare hızları, 8K video kaydı sunuyor.
Aktarıldığı kadarıyla Huawei P70 ve P70 Pro, ön yüzünde dört taraftan kavisli OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin minimal çerçeveler, daha duyarlı dokunma hassasiyeti ve renklerle destekleneceği belirtiliyor. Üstelik Samsung veya LG yerine, BOE, COST, Visionox ve Tianma gibi Çinli üreticilerin imzasını taşıyacak. Son olarak akıllı telefonlar, çift stereo hoparlör, 5.000mAh pil kapasitesi ve Kirin 9000S (standart model) platformundan güç alacak.
Huawei P70 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak akıllı telefonların Nisan ayına kadar tanıtılacağı söyleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.