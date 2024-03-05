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    Huawei P70 serisinin kılıf görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

    Huawei P70, P70 Pro ve P70 Pro Art modelleri artık netleşmeye başladı. Son olarak Huawei P70 serisinin tasarımını gösteren kılıf görüntüleri sızdırıldı. İşte görüntüler... 
    Huawei P70 serisinin kılıf görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei, Huawei P60 serisine güç veren Kirin 9000s platformu ve kamera yükseltmeleri le ses getirmeyi başarmıştı. Bu bağlamda tüm gözler Huawei P70, P70 Pro ve P70 Pro Art modellerinde çevrilmiş durumda. Son olarak da akıllı telefonların tasarımını gösteren kılıf görüntüleri internete sızdı. Gelin hep birlikte göz atalım.

    Kamera tasarımı değişiyor

    Hatırlayanlar olacaktır, Huawei P70 serisi Ocak ayından bu yana gündemde ve yakın tarihte telefonların özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Digital Chat Station'da ortaya çıkan yeni bir görüntüde ise, seride yer alacak modellerin koruyucu kılıflarını görüyoruz. Buna göre akıllı telefonların arka bölümünde, simetrik bir şekilde yerleştirilmiş üçgen kamera adası bulunuyor. 

    Huawei P70 serisinin kılıf görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bu bölümde en büyük halka muhtemelen birincil 50MP kamera, diğer ikisi ise telefoto ve ultra geniş sensörler olacak. Dikey açıklıkta ise çift tonlu LED flaş ve lazer AF ikilisinin bulunması muhtemel. Kaçıranlar için daha önce Huawei'nin hem Sony IMX989'u hem de Omnivision OV50H sensörlerini test ettiği aktarılmıştı. Son raporlar ise, ikincisi yönünde karar verildiğini söylüyor.

    Omnivision OV50H, değişken diyafram, 1/1,3 inç optik format, 1,2 mikron piksel boyutu, gelişmiş düşük ışık performansı ve 50MP çözünürlüğe sahip. Ayrıca birden fazla HDR modu, yüksek kare hızları, 8K video kaydı sunuyor.

    Aktarıldığı kadarıyla Huawei P70 ve P70 Pro, ön yüzünde dört taraftan kavisli OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panelin minimal çerçeveler, daha duyarlı dokunma hassasiyeti ve renklerle destekleneceği belirtiliyor. Üstelik Samsung veya LG yerine, BOE, COST, Visionox ve Tianma gibi Çinli üreticilerin imzasını taşıyacak. Son olarak akıllı telefonlar, çift stereo hoparlör, 5.000mAh pil kapasitesi ve Kirin 9000S (standart model) platformundan güç alacak.

    Huawei P70 serisi hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak akıllı telefonların Nisan ayına kadar tanıtılacağı söyleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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