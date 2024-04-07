Huawei P70 serisi neredeyse hazır: İşte beklenenler

Kirin 9000S, uydu iletişimi ve daha fazlası
Aktarıldığı kadarıyla standart Huawei P70, ön yüzünde 6,59 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. Diğer üç sürümde ise, bunu daha uzun 6,76 inç boyutuna çıkaracak. Detaylara inersek, seride yer alacak tüm modellerin kavisli ekran, 1.5K çözünürlük ve 120-144Hz yenileme hızına destek sunacağı belirtiliyor. Ayrıca bu panel, parmak izi sensörü ve görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli tasarımda karşımıza çıkacak.
Huawei P70 serisinin Kirin 9000S platformundan güç alması bekleniyor. Ancak, performans tüm modellerde aynı olmayabilir. Yakın tarihli bir GeekBench görüntüsünde en az iki modelin Kirin 9000S'i taşıyacağı netleşti. Öte yandan üst seviye P70 Pro+ ve P70 Pro Art daha hızlı bir yonga setine sahip olabilir. Tabi ki bunun Kirin 9000S'in yenilenmiş veya hız aşırtılmış versiyonları olma ihtimali de var.
P70 serisine gelen bir diğer önemli özellik ise uydu iletişim teknolojisi olacak. Kamera tasarımına gelirsek, daha önce Huawei P70 Pro Art modelinde görünen "kamera Deco" düzenine yer verilecek. Bu düzende kamera sensörlerini barındıran üçgen bir kamera adası bulunuyor ve tüm seride benzer olacak.
Bu kurulumda ise, P70 Pro'da 1/1,3 inç boyutunda 50MP OV50H birincil sensör, P70 Pro+ ve P70 Pro Art modellerinde ise, 1 inç sensör boyutuna sahip 50MP Sony IMX989'a yer verilecek. Son iki kamera ise muhtemelen 50MP ultra geniş açılı lens ve 4x optik zoom sunan 50MP periskop telefoto olacak. Telefonların ön yüzünde ise, 1/2,36 inç sensör boyutuna sahip 13MP bir kamera bulunabilir.
Huawei P70 serisinin lansman tarihi halen netleşmedi. Ancak sızıntılar ve son raporlar, önümüzdeki haftalara işaret ediyor. Dolayısıyla Nisan ayında tanıtılması sürpriz olmaz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...