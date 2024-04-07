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    Huawei P70 serisi neredeyse hazır: İşte beklenenler

    Huawei P70, P70 Pro ve P70 Pro Art modelleri netleşmeye başladı. Peki amiral gemisi telefonların özellikleri neler olacak? İşte tüm bilinenler...               
    Huawei P70 serisi neredeyse hazır! İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Huawei, Huawei P60 serisinde sunulan fotoğrafçılık deneyimi ve Kirin 9000s platformu ile ses getirmeyi başarmıştı. Hatta beklenmedik bir ilgiyle karşılandı. Dolayısıyla günümüzde tüm gözler Huawei P70, P70 Pro ve P70 Pro Art modellerinde çevrilmiş durumda. Peki amiral gemisi telefonlar neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...

    Kirin 9000S, uydu iletişimi ve daha fazlası

    Aktarıldığı kadarıyla standart Huawei P70, ön yüzünde 6,59 inç LTPO OLED ekrana sahip olacak. Diğer üç sürümde ise, bunu daha uzun 6,76 inç  boyutuna çıkaracak. Detaylara inersek, seride yer alacak tüm modellerin kavisli ekran, 1.5K çözünürlük ve 120-144Hz yenileme hızına destek sunacağı belirtiliyor. Ayrıca bu panel, parmak izi sensörü ve görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için delikli tasarımda karşımıza çıkacak.

    Huawei P70 serisinin Kirin 9000S platformundan güç alması bekleniyor. Ancak, performans tüm modellerde aynı olmayabilir. Yakın tarihli bir GeekBench görüntüsünde en az iki modelin Kirin 9000S'i taşıyacağı netleşti. Öte yandan üst seviye P70 Pro+ ve P70 Pro Art daha hızlı bir yonga setine sahip olabilir. Tabi ki bunun Kirin 9000S'in yenilenmiş veya hız aşırtılmış versiyonları olma ihtimali de var.

    Huawei P70 serisi neredeyse hazır! İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Bellek ve depolama kapasitesine gelirsek, P70 modellerie en az 12GB RAM ve 256GB depolama alanı eşlik edecek. P70 Pro+ ve P70 Pro Art ise, 512 GB depolama alanı ile 16 GB RAM'e kadar çıkabilir. Buna ek olarak temel model 5.000mAh pil paketi, P70 Pro'nun daha büyük bir 5.200mAh pil taşıyacağı belirtiliyor. Diğer iki versiyonda ise 5.100mAh pil bulunacak. Üstelik tüm sürümlerin 88W kablolu şarjı desteklemesi muhtemel. Temel sürüm 50W kablosuz, diğer modeller ise 80W kablosuz şarj ile geliyor.

    P70 serisine gelen bir diğer önemli özellik ise uydu iletişim teknolojisi olacak. Kamera tasarımına gelirsek, daha önce Huawei P70 Pro Art modelinde görünen "kamera Deco" düzenine yer verilecek. Bu düzende kamera sensörlerini barındıran üçgen bir kamera adası bulunuyor ve tüm seride benzer olacak.

    Bu kurulumda ise, P70 Pro'da 1/1,3 inç boyutunda 50MP OV50H birincil sensör, P70 Pro+ ve P70 Pro Art modellerinde ise, 1 inç sensör boyutuna sahip 50MP Sony IMX989'a yer verilecek. Son iki kamera ise muhtemelen 50MP ultra geniş açılı lens ve 4x optik zoom sunan 50MP periskop telefoto olacak. Telefonların ön yüzünde ise, 1/2,36 inç sensör boyutuna sahip 13MP bir kamera bulunabilir.

    Huawei P70 serisinin lansman tarihi halen netleşmedi. Ancak sızıntılar ve son raporlar, önümüzdeki haftalara işaret ediyor. Dolayısıyla Nisan ayında tanıtılması sürpriz olmaz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    kendimi savunamıyorum onsuz yaşayamam deme seni onsuz da yaşatırım hangi ayet rise of the tomb raider türkçe yama tekken 8 türkçe yama fiesta 1.0 gtdi kullanıcı yorumları

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