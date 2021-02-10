Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir

    Çinli teknoloji devi Huawei ürün yelpazesine bir oyun konsolu ekleyebilir. Şirketin PlayStation ve Xbox'a benzer özelliklerde bir oyun konsolu çıkarmayı planladığı bildiriliyor.
    10 Şubat 2021, 11:10 (Güncellendi, 1 hf.)
    3,3b
    1
    25
    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir
    Tam Boyutta Gör

    Çinli kaynaklar, Huawei'nin Sony PlayStation ve Microsoft Xbox'a benzer tam teşekküllü bir oyun konsolu çıkarabileceğini söylüyor. Weibo'da şirketin planlarıyla ilgili bazı detaylar paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri

    Ayrıca Bkz. "Nubia'nın yeni akıllı saati Red Magic Watch ile ilgili detaylar netleşti"

    Şirket, "MateStation" olarak anılan oyun konsolundan önce, zorlu oyunlar için tasarlanmış yeni bir dizüstü bilgisayar serisi piyasaya sürebilir. Zira oyun konsolunun hazır hale gelmesi biraz zaman alacak.

    Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir
    Tam Boyutta Gör

    Oyuncu dizüstü bilgisayarı bu yıl gelecek

    Hatırlayacağınız üzere Honor geçtiğimiz yıl oldukça iyi özelliklere sahip Honor Hunter isimli ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunmuştu.

    Huawei'nin de 2020 yılında oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar çıkarması bekleniyordu ancak bu planlar 2021'e ertelendi. Son bilgilere göre şirket cihazı mevcut takvimi yılında sunacak.



    Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-could-launch-gaming-console-similar-to-playstation-and-xbox-as-well-as-new-gaming-laptop https://weibo.com/7339743650/K1a55EbQD Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Source (Barış ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin video oyun sektörüne bu kadar büyük yatırımlar yapmasından dolayı bence beklenen birşey..
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    M memo1231 (mehmet halıcı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Aman aman elini sürmesin. Bir sürü oyuncunun elini avcunu yakar bu çekik gözler. Bi telefon aldık her yeri ayrı oynuyo kalite 0.bunların yapacakları konsol masanın üstünde alev alır evi yakar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsol dünyası pasta paylarının çok yüksek olduğu pazarın aç olduğu bir ortam değil. Bilakis çok doygun ve yenilere -çok farklı bir deneyim sunmadığı sürece- yer yok. Zaten konsolları da Playstation markası domine ediyor. (Nintendo'yu ayrı tutuyorum onun klasmanı farklı) Xbox Ps2 zamanından beri var ve arkasında Microsoft devi olmasına ve şu anda fyatına göre sundukları açısından avantajlı olmasına rağmen Playstation ile rekabet etmekte zorlanıyor. Huawei bu kapalı dar alanda kendine pazar payı yaratma kafasındaysa geçsin o işi orası dolu hem de sıkış tepiş. Olay konsol çıkarttım oldu bittiyle de olmuyor, onu kaliteli içeriklerle doldurman gerek, konsoluna sağlam destekler sunman gerek, güven vermen gerek, en önemlisiyse pazarda yeniysen diğerlerinde olmayan br şey sunman gerek. Yoksa insanlar seni niye tercih etsin, yıllardır bilindik bir marka varken. Çinliler konsol yerine içeriklere abansınlar. Konsol işi yaş iş. Orada atı alan Üsküdar'ı 50 defa geçti. Telefon üretmeye benzemez. Zaten Huawei ABD'den yediği teknoloji ambargosu sebebiyle büyük darbe aldı. Daha kendi başına telefonunu üretip müşteri portföyü oluşturamayan marka konsolda hiç tutunamaz. Konsolun içindeki cpu gpu vs de ABD menşeili olacaksa zaten o iş ölü doğdu demektir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkesi bekleriz açıkçası Sony almış eline sazı gidyor

    Konsola özel oyun konusunda kendilerini gelirstirmesede yeni rakip firmalar enazindan 3 parti oyunları açsa o bile yeter baktığınızda en büyük paya sahip firmalar 3 parti oyunlar .

    BEKLERİZ
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Chiehsheshuai 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu KFC’nin konsoluna ne oldu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi de çıkaracakmış ama önce Apple'ın yapmasını bekliyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Proprietor (Akif Altun) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) scientia
    Apple apple TV ile denedi o olayı ama galiba pek tutmadı şu an ne durumda bilmiyorum
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P Proprietor (Akif Altun) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Peki kim oyun yapacak büyük ihtimalle windows yüklü bir mini pc çıkarırlar konsol diye satarlar

    Yada nvidia gibi android tv box çıkarıp oyun konsolu diye satarlar

    Bunlar işletim sistemi çıkaracağız deyince de insanlar inanmıştı sonuçta android kullandılar şimdide aynı şey olacak
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Proprietor
    İşletim sistemi eleştirinize katılıyorum ancak Huawei'yi bu kadar hafife almamak lazım. İçinde Google servislerini barındırmayan telefonları kullanılabilir halde. Kendi marketlerinden Haritalar'a kadar Google'dan bağımsız bir şekilde gelişiyorlar. Hangi firma bağımsız servislere sahip olmak istemez? Huawei bunu yaparak Dünyaya kanıtladı. Kendi işletim sistemlerinde çuvalladı diye linç etmeyelim.

    Eğer gerçekten Sony ve Microsoft'a rakip olabilecek bir konsol çıkarırlarsa bu hepimizin yararına olur.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CaptainErturan (Tobey Maguire) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin oyun konsolu sektörüne girmesi biz oyuncular için oldukça güzel haber. Ne kadar çok firma o kadar çok rekabet söz konusu olacaktır.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinliler de bu sektöre gelirse sony nin Xbox un aklı başına gelir
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her zaman playstation en iyi oldu ve hala öyle huawei hiç başarılı olamaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Liquist 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    XMateStation
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    khytr89 +252 veleciraptor +235 marcelor +206 CleanCoders +129 Phant0mTR +92 WB +85 Celonfix +85 TR_mahmutpek +77 1BilimAdamı +75 uysaloguz +69
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 shkoksal ilk kez +511 2 WB 6. kez +449 3 yc#1 ilk kez +397
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3342 kez okundu.
    18 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, oyun konsolu ve
    4 etiket daha oyuncu dizüstü bilgisayarı playstation xbox Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası247,3b
    Twitter Profili98,3b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı315b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Moshi kompakt boyutlarda bir USB Tip-C bağlantı merkezi geliştirdi 1 hf. Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi 1 hf. Snapdragon X65 5G modem ilk kez 10Gbps hızlarını getiriyor 1 hf. Rus Uzay Ajansı Roscosmos'dan Türkiye açıklaması 1 hf. Apple’ın VR kaskı microLED ekran kullanacak 1 hf. 16/24 Alder Lake işlemcisi Core i9-10900K’nın önünde 1 hf. PlayStation Store'da yeni indirimler başladı: %86'ya varan fırsatlar! 1 hf. ÖTV zammı sonrası yerli otomobil için fiyat tahmini: "1 milyon TL'yi geçer" 1 hf. GeForce Now powered by GAME+ platformunun lansman tarihi açıklandı 1 hf. Bir robot gibi yürüyebilen insansız araç konsepti: Hyundai TIGER 1 hf. Ubisoft'un oyunlarına da zam gelebilir 1 hf. Apple şarj olmayan MacBook Pro'ların pillerini ücretsiz olarak değiştirecek 1 hf. Steam, Çin'de resmi olarak erişime açıldı; yalnızca 53 oyun var 1 hf. Oscar'ın 9 kategorisi için aday adayları açıklandı 1 hf. 7. Koğuştaki Mucize filmi Oscar'a aday olamadı 1 hf. Starlink Türkiye'den ön siparişe açıldı: 2021'de kapsama alanına giriyor 1 hf. Xiaomi Mi 11 dayanıklılık testini başarıyla geçti 1 hf. Sony'nin yeni patentine göre PS5 kontrolcüsüne bir arka tuş eklentisi geliyor 1 hf. Peugeot Türkiye'den şubat ayında sıfır faiz fırsatı 1 hf. İngiltere'de koronavirüs Bristol varyantı tespit edildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir Sonraki The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümünden yeni görseller paylaşıldı 1 hf. Zack Snyder's Justice League'in yeni Joker'inden ilk görseller paylaşıldı 1 hf. Battlefield 6 ile ilgili daha fazla bilgi sızdırıldı 1 hf. Samsung mini LED televizyonların fiyatı belli oldu 1 hf. OnePlus’tan ayrılan Carl Pei’nin ilk projesi kablosuz kulaklık olacak 1 hf. Project Cars GO, 23 Mart'ta mobil cihazlar için ücretsiz olarak çıkış yapacak 1 hf. Rick and Morty yaratıcısının yeni animasyon komedi dizisi Antik Yunan'da geçecek 1 hf. Milli füzeden tam isabet! 1 hf. Snapchat, kullanıcılarına arkadaş listelerini temizlemelerini hatırlatacak 1 hf. Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi 1 hf. Bu yılın en çok beklenen filmlerinden Dune'un vizyon tarihi öne alındı 1 hf. İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Özel röportaj 1 hf. Nubia'nın yeni akıllı saati Red Magic Watch ile ilgili detaylar netleşti 1 hf. Elektrikli Audi e-tron GT, etkileyici tasarımı ve güçlü 'RS' versiyonuyla geldi 1 hf. RTX 3000’de yaşanan stok sıkıntısı şiddetlenebilir 1 hf. Ubisoft oyunlarında %85'e varan indirimler başladı 1 hf. Türkiye yeni sondaj gemisi satın alıyor 1 hf. Assassin’s Creed Chronicles, Ubisoft Store'da limitli süreliğine ücretsiz 1 hf. Türkiye, kendi küresel konumlama teknolojisini geliştirecek 1 hf. ABD'de elektrikli motosikletler için sunulan vergi indirimi uzatıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız