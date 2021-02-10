Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir

Çinli kaynaklar, Huawei'nin Sony PlayStation ve Microsoft Xbox'a benzer tam teşekküllü bir oyun konsolu çıkarabileceğini söylüyor. Weibo'da şirketin planlarıyla ilgili bazı detaylar paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri
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Şirket, "MateStation" olarak anılan oyun konsolundan önce, zorlu oyunlar için tasarlanmış yeni bir dizüstü bilgisayar serisi piyasaya sürebilir. Zira oyun konsolunun hazır hale gelmesi biraz zaman alacak.
Oyuncu dizüstü bilgisayarı bu yıl gelecek
Hatırlayacağınız üzere Honor geçtiğimiz yıl oldukça iyi özelliklere sahip Honor Hunter isimli ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunmuştu.
Huawei'nin de 2020 yılında oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar çıkarması bekleniyordu ancak bu planlar 2021'e ertelendi. Son bilgilere göre şirket cihazı mevcut takvimi yılında sunacak.
Kaynakça https://www.huaweicentral.com/huawei-could-launch-gaming-console-similar-to-playstation-and-xbox-as-well-as-new-gaming-laptop https://weibo.com/7339743650/K1a55EbQD Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Konsola özel oyun konusunda kendilerini gelirstirmesede yeni rakip firmalar enazindan 3 parti oyunları açsa o bile yeter baktığınızda en büyük paya sahip firmalar 3 parti oyunlar .
BEKLERİZ
Yada nvidia gibi android tv box çıkarıp oyun konsolu diye satarlar
Bunlar işletim sistemi çıkaracağız deyince de insanlar inanmıştı sonuçta android kullandılar şimdide aynı şey olacak
Eğer gerçekten Sony ve Microsoft'a rakip olabilecek bir konsol çıkarırlarsa bu hepimizin yararına olur.
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