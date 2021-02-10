Huawei, PlayStation ve XBox'a benzer bir oyun konsolu çıkarabilir

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Çinli kaynaklar, Huawei'nin Sony PlayStation ve Microsoft Xbox'a benzer tam teşekküllü bir oyun konsolu çıkarabileceğini söylüyor. Weibo'da şirketin planlarıyla ilgili bazı detaylar paylaşıldı.

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Şirket, "MateStation" olarak anılan oyun konsolundan önce, zorlu oyunlar için tasarlanmış yeni bir dizüstü bilgisayar serisi piyasaya sürebilir. Zira oyun konsolunun hazır hale gelmesi biraz zaman alacak.

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Oyuncu dizüstü bilgisayarı bu yıl gelecek

Hatırlayacağınız üzere Honor geçtiğimiz yıl oldukça iyi özelliklere sahip Honor Hunter isimli ilk oyuncu dizüstü bilgisayarını satışa sunmuştu.

Huawei'nin de 2020 yılında oyun odaklı bir dizüstü bilgisayar çıkarması bekleniyordu ancak bu planlar 2021'e ertelendi. Son bilgilere göre şirket cihazı mevcut takvimi yılında sunacak.

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