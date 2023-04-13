Huawei akıllı gözlere sahip ekranını duyurdu

Huawei’nin akıllı özelliklerle donattığı Smart Screen monitör serisi en yeni modeliyle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın global etkinliği öncesinde Smart Screen S3 Pro akıllı ekranı Çin’de resmiyet kazandı.

Huawei Smart Screen S3 Pro neler sunuyor?

Huawei Smart Screen S3 Pro firmanın en iyi akıllı ekranı olarak dikkat çekiyor. İnce kenarları sayesinde yüksek bir ekran-kasa oranına sahip olan ürün çift çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. Firmanın yapay zekâ ile desteklediği ve akıllı göz olarak tanımladığı kamera ise kullanıcının hareketlerini takip ederek fitness veya görüntülü görüşme esnasında optimizasyonlar yapıyor.

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Honghu görüntü motoru ve MEMC teknolojisi ile görsel kalitesini zirveye çıkaran ürün DCI-P3 renk uzayının yüzde 92’sini kapsıyor. 2 adet 10W tam mesafe ve 2 adet 2W yüksek frekans sürücüler firmanın korna hoparlör patenti sayesinde ses sinyalindeki farklı frekansları oynatabiliyor. Huawei Smart Screen S3 Pro çıkış fiyatı 17 Nisan tarihinde netlik kazanacak.

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