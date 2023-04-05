Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei P60 için 5G kılıf tanıtıldı

    Satışa çıktığında sadece 4G teknolojisini kullanabilen Huawei P60 akıllı telefon serisi, geliştirilen özel bir kılıf ile birlikte 5G desteği de sunmaya başladı. 
    Oy Ver
    Huawei P60 Tam Boyutta Gör
    Ambargolar nedeniyle 5G gibi en yeni teknolojilere erişimi olmayan Huawei, üçüncü taraf çözümlerle engelleri aşmaya çalışıyor. Geçen yıl Huawei P50 serisi için satışa çıkan 5G kılıfı bu yıl da Huawei P60 serisine geldi.

    SoyeaLink tarafından geliştirilen 5G kılıfı Huawei P60 modelinin engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 5GNR Sub-6GHz ağları ile uyumlu olan kılıf içerisinde bulunan eSIM sayesinde telefona 5G yeteneği kazandırıyor.

    Kılıf telefonun kendi modemi ile uyumlu çalışıyor ve bildirim ekranında tek bir kart bağlantısı görünüyor. Kullanıcı iki modem arasında akıcı geçiş yapabiliyor. Bunun için telefona özel bir uygulama kurmak gerek.

    USB Tip-C girişi üzerinden 88W hızlı şarjı destekleyen kılıfta iki adet Cortex-A55 çekirdeği bulunan bir işlemci yer alıyor. Bununla birlikte dahili bir bataryası olmadığı için telefonun kullanım süresini biraz kısaltabilir. Henüz 5G kılıfı için bir fiyat mevcut değil ancak önceki nesil 120$ civarındaydı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sim kart seri numarasından telefon numarası öğrenme kulaklıktan ses boğuk çıkıyor en iyi kırıcı delici matkap hangisi world gold ve platinum arasındaki fark sahibinden get dolandiriciliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    ARCHITECT-PRO
    ARCHITECT-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız