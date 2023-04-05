Huawei P60 için 5G kılıf tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Ambargolar nedeniyle 5G gibi en yeni teknolojilere erişimi olmayan Huawei, üçüncü taraf çözümlerle engelleri aşmaya çalışıyor. Geçen yıl Huawei P50 serisi için satışa çıkan 5G kılıfı bu yıl da Huawei P60 serisine geldi.

SoyeaLink 5G kılıfı

SoyeaLink tarafından geliştirilen 5G kılıfı Huawei P60 modelinin engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 5GNR Sub-6GHz ağları ile uyumlu olan kılıf içerisinde bulunan eSIM sayesinde telefona 5G yeteneği kazandırıyor.

Huawei Health kullananlara kötü haber 1 gün önce eklendi

Kılıf telefonun kendi modemi ile uyumlu çalışıyor ve bildirim ekranında tek bir kart bağlantısı görünüyor. Kullanıcı iki modem arasında akıcı geçiş yapabiliyor. Bunun için telefona özel bir uygulama kurmak gerek.

USB Tip-C girişi üzerinden 88W hızlı şarjı destekleyen kılıfta iki adet Cortex-A55 çekirdeği bulunan bir işlemci yer alıyor. Bununla birlikte dahili bir bataryası olmadığı için telefonun kullanım süresini biraz kısaltabilir. Henüz 5G kılıfı için bir fiyat mevcut değil ancak önceki nesil 120$ civarındaydı.

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