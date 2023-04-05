Huawei P60 için 5G kılıf tanıtıldı

SoyeaLink 5G kılıfı
SoyeaLink tarafından geliştirilen 5G kılıfı Huawei P60 modelinin engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 5GNR Sub-6GHz ağları ile uyumlu olan kılıf içerisinde bulunan eSIM sayesinde telefona 5G yeteneği kazandırıyor.
Kılıf telefonun kendi modemi ile uyumlu çalışıyor ve bildirim ekranında tek bir kart bağlantısı görünüyor. Kullanıcı iki modem arasında akıcı geçiş yapabiliyor. Bunun için telefona özel bir uygulama kurmak gerek.
USB Tip-C girişi üzerinden 88W hızlı şarjı destekleyen kılıfta iki adet Cortex-A55 çekirdeği bulunan bir işlemci yer alıyor. Bununla birlikte dahili bir bataryası olmadığı için telefonun kullanım süresini biraz kısaltabilir. Henüz 5G kılıfı için bir fiyat mevcut değil ancak önceki nesil 120$ civarındaydı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı