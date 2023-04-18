Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Smart Screen S3 Pro oyun modu ile geliyor

    Huawei Smart Screen S3 Pro kullanıcısını takip eden akıllı kamerasının yanında yapay zekâ destekli bir işlemci, 4 adet ses sürücüsü, gelişmiş görüntü motoru şeklinde özellikler sunuyor.
    Oy Ver
    Huawei Smart Screen S3 Pro Tam Boyutta Gör
    Huawei’nin akıllı ekran serisindeki son ve en iyi üyesi Huawei Smart Screen S3 Pro bu hafta resmiyet kazandı. Oyuncular için özel bir tazeleme hızı olan ekranın ayrıca manyetik bir akıllı kamerası da bulunuyor.

    Huawei Smart Screen S3 Pro özellikleri ve fiyatı

    Huawei Smart Screen S3 Pro akıllı ekran 2160x3840 piksel çözünürlük sunuyor. 120Hz tazeleme hızı olan LCD ekran oyunlarda bunu 240Hz seviyesine çıkarıyor. Honghu görüntü motoru ve MEMC teknolojisi ile görsel kalitesini zirveye çıkaran ürün DCI-P3 renk uzayının yüzde 92’sini kapsıyor.

    2 adet 10W tam mesafe ve 2 adet 2W yüksek frekans sürücüler firmanın korna hoparlör patenti sayesinde ses sinyalindeki farklı frekansları oynatabiliyor. HarmonyOS 3.1 ile gelen ekranda çift çekirdekli bir işlemci, 4GB RAM ve 64GB depolama yer alıyor.

    Firmanın yapay zekâ ile desteklediği ve akıllı göz olarak tanımladığı kamera ise kullanıcının hareketlerini takip ederek fitness veya görüntülü görüşme esnasında optimizasyonlar yapıyor. Kamera manyetik olarak gövdeye yapışıyor ve ayrılabiliyor.

    Bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Ethernet, 3x HDMI 2.1, 1x AV, 1xUSB 3.0 ve 1x USB 2.0 portları olan Huawei Smart Screen S3 Pro iki seçenek ile geliyor. 65 inçlik seçenek 873$ iken 75 inçlik seçenek ise 1164$ olarak satılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eritretin jel yüzümü yaktı 6 ay askerlikte komando olmak komple boyalı araç alınır mı reader at work 1 hangi seviye wolf pack yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız