Huawei Smart Screen S3 Pro oyun modu ile geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei’nin akıllı ekran serisindeki son ve en iyi üyesi Huawei Smart Screen S3 Pro bu hafta resmiyet kazandı. Oyuncular için özel bir tazeleme hızı olan ekranın ayrıca manyetik bir akıllı kamerası da bulunuyor.

Huawei Smart Screen S3 Pro özellikleri ve fiyatı

Huawei Smart Screen S3 Pro akıllı ekran 2160x3840 piksel çözünürlük sunuyor. 120Hz tazeleme hızı olan LCD ekran oyunlarda bunu 240Hz seviyesine çıkarıyor. Honghu görüntü motoru ve MEMC teknolojisi ile görsel kalitesini zirveye çıkaran ürün DCI-P3 renk uzayının yüzde 92’sini kapsıyor.

Huawei Smart Screen S3 Pro tanıtıldı 4 gün önce eklendi

2 adet 10W tam mesafe ve 2 adet 2W yüksek frekans sürücüler firmanın korna hoparlör patenti sayesinde ses sinyalindeki farklı frekansları oynatabiliyor. HarmonyOS 3.1 ile gelen ekranda çift çekirdekli bir işlemci, 4GB RAM ve 64GB depolama yer alıyor.

Firmanın yapay zekâ ile desteklediği ve akıllı göz olarak tanımladığı kamera ise kullanıcının hareketlerini takip ederek fitness veya görüntülü görüşme esnasında optimizasyonlar yapıyor. Kamera manyetik olarak gövdeye yapışıyor ve ayrılabiliyor.

Bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Ethernet, 3x HDMI 2.1, 1x AV, 1xUSB 3.0 ve 1x USB 2.0 portları olan Huawei Smart Screen S3 Pro iki seçenek ile geliyor. 65 inçlik seçenek 873$ iken 75 inçlik seçenek ise 1164$ olarak satılacak.

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Huawei Smart Screen S3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı