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    Anlık Bildirim

    Huawei Smart Screen S75 güncellendi

    Huawei Smart Screen S75 yenilenen versiyonuyla daha verimli ağ bağlantıları, daha yüksek kalitede görüntü işleme ve Harmony OS 2.1 işletim sistemi ile birlikte geliyor. 
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    Huawei Smart Screen S75 özellikleri ve fiyatı
    Huawei’nin akıllı monitör pazarındaki öncü serisi Smart Screen büyümeye devam ediyor. Bu hafta Huawei Smart Screen S75 akıllı monitör modelinin güncellenmiş bir versiyonu piyasaya sürüldü

    Huawei Smart Screen S75 özellikleri ve fiyatı

    Huawei Smart Screen S75 akıllı monitör 75 inçlik LCD ekranında 3840x2160 piksel çözünürlük sunuyor. 60Hz tazeleme hızına sahip olan monitör, Hongque yazılımı ile görüntü kalitesini arttırıyor. 1.07 milyar renk desteği yanında DCI-P3 renk gamının yüzde 92’sini kapsıyor.

    4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan monitör modeli 3GB RAM ve 32GB depolama ile geliyor. 2 adet 10W tam mesafe ve 2 adet 10W yüksek frekans sürücüleri sanal alan genişleme ile insan ses geliştirme teknolojileri desteğine sahip. Böylece içeriklerdeki insan sesleri ve arka plan sesleri dinamik olarak optimize edilebiliyor.

    Wi-Fi çift anten tasarımı daha iyi ağ optimizasyonu sunarken NFC ile tek tuş yansıtma özelliği mevcut. Harmony OS 2.1 gerekli akıllı özellikleri sağlıyor. 2 adet HDMI, 1 adet USB 2.0, RJ45, DTMB gibi bağlantı portları mevcut. Yeni nesil Huawei Smart Screen S75 monitör modeli 848$ fiyat etiketine sahip.

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