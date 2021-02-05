En çok indirilen uygulamalar açıklandı: TikTok artık zirvede değil

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Geçen yılın başlarında TikTok, dünyanın en çok indirilen uygulaması olarak WhatsApp'ı geride bırakmış ve popüler sosyal ağ, 2020 yılı boyunca liderliği elinde tutmuştu. Ancak 2021'in başında her şey değişti ve WhatsApp'ın neden olduğu süreç TikTok'u koltuğundan etti.

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Araştırma firması Sensor Tower'a göre, Ocak 2021'de Telegram dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu ve TikTok'u ikinci sıraya taşıdı. Telegram, Ocak 2021'de 63 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama oldu. Bu Telegram için Ocak 2020'deki indirme rakamlarından 3.8 kat fazla anlamına geliyor.

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WhatsApp'ın düşüşü Telegram'a yaradı

Pavel Durov'un sahibi olduğu uygulamanın popülaritesinin , yeni gizlilik politikası ve kişisel verilerin Facebook'a zorunlu olarak sağlanması nedeniyle WhatsApp'tan gelen kitle ile ilişkili olduğu su götürmez bir gerçek. Dolayısı ile aynı nedenden ötürü, en çok indirilen uygulamalar listesinin üçüncü sırasında ise bir başka haberleşme uygulaması Signal yer aldı.

Telegram ve Signal uygulamalarının Ocak ayında Google Play'deki indirmelerde ilk iki sırada yer aldığını, ancak TikTok'un hala App Store'da lider olduğunu belirtmek gerekir. Android istatistiklerinin üçüncü taraf uygulama mağazalarından gelen verileri içermediğini unutmamak gerekir, bu nedenle gerçekte sıralamaların biraz değişebileceği ihtimaller dahilinde.

https://sensortower.com/blog/top-apps-worldwide-january-2021-by-downloads

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