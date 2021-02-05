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    En çok indirilen uygulamalar açıklandı: TikTok artık zirvede değil

    Mobil araştırma şirketi Sensor Tower, Ocak 2021'in en çok indirilen uygulamalarını açıkladı ve TikTok zirveyi yeni sahibine devretti.
    05 Şubat 2021, 19:30 (1 hf.)
    11,8b
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    En çok indirilen uygulamalar açıklandı: TikTok artık zirvede değil
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    Geçen yılın başlarında TikTok, dünyanın en çok indirilen uygulaması olarak WhatsApp'ı geride bırakmış ve popüler sosyal ağ, 2020 yılı boyunca liderliği elinde tutmuştu. Ancak 2021'in başında her şey değişti ve WhatsApp'ın neden olduğu süreç TikTok'u koltuğundan etti.

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    Araştırma firması Sensor Tower'a göre, Ocak 2021'de Telegram dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu ve TikTok'u ikinci sıraya taşıdı. Telegram, Ocak 2021'de 63 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama oldu. Bu Telegram için Ocak 2020'deki indirme rakamlarından 3.8 kat fazla anlamına geliyor.

    En çok indirilen uygulamalar açıklandı: TikTok artık zirvede değil
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    WhatsApp'ın düşüşü Telegram'a yaradı

    Pavel Durov'un sahibi olduğu uygulamanın popülaritesinin , yeni gizlilik politikası ve kişisel verilerin Facebook'a zorunlu olarak sağlanması nedeniyle WhatsApp'tan gelen kitle ile ilişkili olduğu su götürmez bir gerçek. Dolayısı ile aynı nedenden ötürü, en çok indirilen uygulamalar listesinin üçüncü sırasında ise bir başka haberleşme uygulaması Signal yer aldı.

    Telegram ve Signal uygulamalarının Ocak ayında Google Play'deki indirmelerde ilk iki sırada yer aldığını, ancak TikTok'un hala App Store'da lider olduğunu belirtmek gerekir. Android istatistiklerinin üçüncü taraf uygulama mağazalarından gelen verileri içermediğini unutmamak gerekir, bu nedenle gerçekte sıralamaların biraz değişebileceği ihtimaller dahilinde.



    https://sensortower.com/blog/top-apps-worldwide-january-2021-by-downloads Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keşke dibi görse.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    rezillik tik tok nedir..
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    Uğurcan1996 (Uğurcan Çubukçu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu zamana kadar Tiktok kullanmadığım için kendimi şanslı sayıyorum
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mübarek herkes Tiktok nefreti, yergisi, aşağılaması yapıyor.

    Aklıma yıllar önce seçim sonrası muhalif konuşmacının isyanı geldi. "İşçi ağlıyor oy vermiyor, emekli bitti oy vermiyor, memur isyanda oy vermiyor, öğrenci hiç vermiyor, çifçi hasat etmez oldu oy vermiyor, esnaf battı oy vermiyor. Kimse oy vermiyor ama nasıl kazanıyor her seçim bu adamlar?"

    Herkes İnstagram tü kaka, Whatsapp ne abi, Telegram kullanan varoştur, Tiktok zeka geriliği belirtisidir diyor da hepsi en çok kullanılan uygulamalar. 

    1.5 yıl önce ne güzel Telegram'a geçmiştim. Şimdi oluk oluk şu bu katıldı iletisi geliyor. Kendimize yeni mecralar bulacağız mecbur.
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    Umutcan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefonunda Instagram, Tiktok ve Facebook tutanların medya gazıyla sadece Whatsapp'tan rahatsız olması da ayrı ironi.
    Sosyal medya uygulamaları en çok veri toplayan uygulamalar.
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Whatsup ve Youtube dışında bu uygulamaların hiç biri yok: Bu insanları cidden anlamıyorum , aynı eski sonradan görmeler gibiler; ben şuradayım , ben buradayım, yemek yiyorum..
    Aklıma Kemal Sunal'ın mikser sahnesi geliyor, görgüsüzlük moda olmuş!
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Merak edip bir kere bile indirmedim.
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    Uğurcan1996 (Uğurcan Çubukçu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu zamana kadar Tiktok kullanmadığım için kendimi şanslı sayıyorum
    Yanıtla +7
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    drjacob (... ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tiktok herkes’de var zaten daha kim indirecek ?
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) drjacob
    Ne tiktok ne twitter ne facebook ne instagram... hiçbiri yüklü değil.
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    rezillik tik tok nedir..
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Whatsapp kendi ayağına sıktı keriz yoksa Telegram signal listede adaları yoktu :)
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    JourneyToTheWest 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telegram gerçekten güzel bir uygulama.İnsanların whatsapp'da diretmesini anlamıyorum.Gerek özellik gerek arayüz ve kullanışlılık gerekse özellikleri olarak whatsapp'dan çok çok iyi.
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    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keşke dibi görse.
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    11824 kez okundu.
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