Xiaomi ve Leica ortaklık kuruyor

Tam Boyutta Gör

Ambargo sonrasında Huawei ile olan uzun ortaklığını sona erdiren Leica markasının yeni ortağı merakla bekleniyordu. Nihayet bugün beklenen duyuru geldi ve tabiri yerindeyse yabancıya gitmedi.

Xiaomi ve Leica ortaklığı

Xiaomi yaptığı açıklamada Leica markası ile iş birliği yaptıklarını ve Temmuz ayında piyasaya çıkacak amiral gemisi bir modelde kamera teknolojilerine imza atacağını dile getirdi. Henüz bu amiral gemisi ile ilgili detaylar bilinmiyor.

Xiaomi akıllı telefonlar USB 3.0'a geçebilir 5 gün önce eklendi

Leica markasını Huawei ortaklığı ile akıllı telefon pazarında tanımıştık. İddialı akıllı telefon kameralarına imza atan Leica ayrıca Sharp ve Panasonic ile de farklı ortaklıklar yapmıştı. Xiaomi bu açıdan dördüncü akıllı telefon markası olacak.

Kaynaklar uzun süredir beklenen Xiaomi 12 Ultra adındaki iddialı amiral gemisinin Temmuz ayında çıkacak model olabileceğini belirtiyor. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi ve kamerada Leica imzası ile büyük ses getireceği aşikâr.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.