Huawei, Vision Glass'ı tanıttı: İşlemcisi, RAM'i ve pili olmayan akıllı gözlük

Huawei Terminal BG CEO'su, Dünya Sanal Gerçeklik Konferansı'nda Huawei Vision Glass akıllı gözlüğünü tanıttı. Cihaz, 120 inçlik sanal dev bir ekrana eşdeğer entegre microLED tipi bir ekran barındırıyor ve 1080p çözünürlük, 480 nit parlaklığa sahip. Panel, DCI-P3 renk gamının %90'ına kadarını görüntüleyebiliyor ve zararlı mavi ışık emisyonuna karşı koruma ile donatılmış.
Huawei Vision Glass ne zaman çıkacak?
Huawei Vision Glass'ın benzersiz özelliği, kontrol ve otonom çalışma için herhangi bir bileşenin bulunmaması. İşlemci yok, dahili depolama yok, RAM yok ve hatta bir pil bile yok. Cihaz tamamen bir kablo ile bağlandığı akıllı telefon tarafından kontrol ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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