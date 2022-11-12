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    Huawei, Vision Glass'ı tanıttı: İşlemcisi, RAM'i ve pili olmayan akıllı gözlük

    Çinli teknoloji devi Huawei bugün düzenlediği lansman etkinliğinde, alışılmışın dışında bir akıllı gözlük modeli olan Vision Glass'ı duyurdu.                    
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    Huawei, Vision Glass'ı tanıttı: İşlemcisi, RAM'i ve pili yok Tam Boyutta Gör
    Akıllı cihaz segmentine bir başka form faktörü daha eklendi. Artık akıllı telefonunuza sadece nabzı ve diğer işlevleri kontrol etme özelliğine sahip bir akıllı saat değil, aynı zamanda akıllı gözlük de bağlayabileceksiniz ve bu gözlük, akıllı telefonunuz için bir ekran görevi görecek.

    Huawei Terminal BG CEO'su, Dünya Sanal Gerçeklik Konferansı'nda Huawei Vision Glass akıllı gözlüğünü tanıttı. Cihaz, 120 inçlik sanal dev bir ekrana eşdeğer entegre microLED tipi bir ekran barındırıyor ve 1080p çözünürlük, 480 nit parlaklığa sahip. Panel, DCI-P3 renk gamının %90'ına kadarını görüntüleyebiliyor ve zararlı mavi ışık emisyonuna karşı koruma ile donatılmış.

    Huawei Vision Glass ne zaman çıkacak?

    Huawei Vision Glass'ın benzersiz özelliği, kontrol ve otonom çalışma için herhangi bir bileşenin bulunmaması. İşlemci yok, dahili depolama yok, RAM yok ve hatta bir pil bile yok. Cihaz tamamen bir kablo ile bağlandığı akıllı telefon tarafından kontrol ediliyor.

    Huawei, Vision Glass'ı tanıttı: İşlemcisi, RAM'i ve pili yok Tam Boyutta Gör
    Aksesuarın gerçek amacı henüz tam olarak net değil. Muhtemelen VR ve artırılmış gerçeklik dünyasına bir tür geçiş olması amaçlanıyor. Önümüzdeki ay gibi erken bir tarihte satışa sunulması beklenen Huawei Vision Glass'ın fiyatı ise henüz açıklanmış değil.
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