Yapay zeka kameralı Huawei Vision Smart Screen 3 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Huawei, 2023 yaz etkinliğinde AI süper algılamalı kameraya sahip yeni Vision Smart TV 3’ü tanıttı. Akıllı TV, 240Hz Huawei Honghu görüntü kalitesi teknolojisini destekliyor. 4K süper projeksiyon ekranı ile donatılan TV, 4K amiral gemisi çip, yapay zeka görüş çipi, yeni özellikler eklenen yazılım ile geliyor.

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Huawei Vision Smart Screen 3 4K TV özellikleri

Huawei Vision Smart TV 3, yapay zeka süper algılamalı kamera ve yapay zeka görüş çipi ile donatılmış. Kemik eklemi tanıma, portre izleme ve oturma duruşu/mesafe hatırlatma gibi akıllı işlevlere sahip. Huawei'nin kendi geliştirdiği Honghu görüntü kalitesi, büyük veri kümelerinin derinlemesine eğitimine ve öğrenimine dayanıyor; 11 tür resim sahnesini akıllı bir şekilde tanıyıp optimizasyon için renk, kontrast yönetimi ve diğer algoritma modüllerini dinamik olarak çalıştırıyor.

TV, süper ekran yansıtma işlevini destekliyor. Akıllı telefonunuzla -ilgili üyeliği satın aldıktan sonra- tek tuşla 4K ekran yansıtma yapabiliyorsunuz. Film izleme, karaoke, fitness ve oyun gibi süper eğlence işlevlerine de sahip. TV 115 derecelik geniş açı ve 12 milyon pikseli destekleyen yeni AI süper algılamalı kameraya sahip. AI görüntü çipi ile donatılmış, bağımsız bir NPU birimine sahip.

Çocuk modunda gerçek zamanlı olarak takip ediyor ve çocuğun oturma duruşunu/izleme mesafesini ayarlamasını isteyebiliyor. Huawei Vision Smart TV 3, kendi geliştirdiği ve her yönüyle gelişmiş Honghu görüntü kalitesi teknolojisine sahip. Devasa veri kümelerinin derinlemesine eğitimine ve öğrenimine dayanarak, optimize etmek için 11 tür resim sahnesini akıllı bir şekilde tanıyabiliyor, dinamik olarak renk, kontrast yönetimi ve diğer algoritma modüllerini yönlendirebiliyor.

Vision Smart 3, AI süper algılamalı kamera desteği ile ekranlar, cep telefonları, tabletler ve arabalarla yüksek çözünürlüklü görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Kameranın portre tanıma işlevi ile video görüntüsü kişinin hareketiyle de değişebiliyor, böylece kullanıcı her zaman ekranın görüş alanının C konumunda oluyor.

Huawei Vision Smart Screen 3 4K TV fiyatı

Huawei Vision Smart Screen 3, resmî olarak 18 Mayıs’ta ön satışa çıkacak. 65 inçlik versiyonun fiyatı; 700 dolar. 75 inçlik versiyonun fiyatı ise; 950 dolar.

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Huawei Vision Smart Screen 3 4K TV tanıtıldı: İşte özellikleri