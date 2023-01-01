Huawei Watch 3, HarmonyOS 3 almaya başladı

Güncelleme yaklaşık 420 MB boyutunda. Yalnızca cihazın pili en az %65 seviyesindeyken yüklenebiliyor. Yeni sürümdeki en önemli özellik saatinizi tek bir kaydırma hareketiyle Huawei telefonunuza ve Bluetooth kulaklığınıza bağlamanıza olanak sağlayan SuperLink olarak öne çıkıyor.
Yeni her zaman açık ekran modu
Güncellemede yeni bir her zaman açık ekran modu da var. Akıllı saatin ekranı egzersizler sırasında açık kalacak. Bu sayede fiziksel aktiviteyle ilgili ayrıntılar gerçek zamanlı olarak görüntülenebilecek. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için tüm kullanıcılara sunulması birkaç gün sürebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d