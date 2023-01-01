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    Huawei Watch 3, HarmonyOS 3 almaya başladı

    Huawei Watch 3'ün global versiyonu HarmonyOS 3 yazılım güncellemesini almaya başladı. Uzun zamandır beklenen yükseltme yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve pil optimizasyonu getiriyor.
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    Huawei Watch 3, HarmonyOS 3 almaya başladı Tam Boyutta Gör
    Huawei sonunda Watch 3 akıllı saatinin global versiyonu için HarmonyOS 3 yazılım güncellemesini yayınladı. İşletim sistemi 3.0.0.145 sürüm numarası ile kullanıma sunuldu. Değişiklik listesine bakılırsa yeni özellikler, çeşitli hata düzeltmeleri ve pil optimizasyonuyla ilgili iyileştirmeler getiriyor.

    Güncelleme yaklaşık 420 MB boyutunda. Yalnızca cihazın pili en az %65 seviyesindeyken yüklenebiliyor. Yeni sürümdeki en önemli özellik saatinizi tek bir kaydırma hareketiyle Huawei telefonunuza ve Bluetooth kulaklığınıza bağlamanıza olanak sağlayan SuperLink olarak öne çıkıyor.

    Huawei Watch 3, HarmonyOS 3 almaya başladı Tam Boyutta Gör

    Yeni her zaman açık ekran modu

    Güncellemede yeni bir her zaman açık ekran modu da var. Akıllı saatin ekranı egzersizler sırasında açık kalacak. Bu sayede fiziksel aktiviteyle ilgili ayrıntılar gerçek zamanlı olarak görüntülenebilecek. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için tüm kullanıcılara sunulması birkaç gün sürebilir.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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