Huawei Watch 3, HarmonyOS 3 almaya başladı

Tam Boyutta Gör Huawei sonunda Watch 3 akıllı saatinin global versiyonu için HarmonyOS 3 yazılım güncellemesini yayınladı. İşletim sistemi 3.0.0.145 sürüm numarası ile kullanıma sunuldu. Değişiklik listesine bakılırsa yeni özellikler, çeşitli hata düzeltmeleri ve pil optimizasyonuyla ilgili iyileştirmeler getiriyor.

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Güncelleme yaklaşık 420 MB boyutunda. Yalnızca cihazın pili en az %65 seviyesindeyken yüklenebiliyor. Yeni sürümdeki en önemli özellik saatinizi tek bir kaydırma hareketiyle Huawei telefonunuza ve Bluetooth kulaklığınıza bağlamanıza olanak sağlayan SuperLink olarak öne çıkıyor.

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Yeni her zaman açık ekran modu

Güncellemede yeni bir her zaman açık ekran modu da var. Akıllı saatin ekranı egzersizler sırasında açık kalacak. Bu sayede fiziksel aktiviteyle ilgili ayrıntılar gerçek zamanlı olarak görüntülenebilecek. Güncelleme kademeli olarak dağıtıldığı için tüm kullanıcılara sunulması birkaç gün sürebilir.

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