Huawei Watch Ultimate tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Bu yılın en çok merak edilen akıllı saatlerinden birisi olan Huawei Watch Ultimate için beklenen gün geldi. Bugün düzenlenen etkinlikte yeni akıllı telefon ve giyilebilir cihazları üzerindeki perdeyi kaldıran Huawei, premium pazardaki yeni oyuncusu Huawei Watch Ultimate modelini tanıttı. Doğrudan Apple Watch Ultra ile rekabet edecek olan Huawei Watch Ultimate neler sunuyor? İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei Watch Ultimate özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei'nin en şık saatlerinden biri olan Huawei Watch Ultimate, 1Hz ile 60Hz arasındaki yenileme hızlarını destekleyen 1.5 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor. 2.35 mm kalınlığında güçlü safir cam ile korunan bu ekranın hemen altında ise 530mAh boyutlarında büyük pil yer almakta. Huawei, yeni akıllı saatin normal kullanımda tek bir şarjla 14 gün, aktif kullanıcılar için 8 günlük kullanım ömrü sunacağını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Aktivite takibi ve sağlık konusunda kalp atış hızı, kan oksijen takibi ve EKG ölçümleri için özel sensörlere ev salipliği yapan Huawei Watch Ultimate, Qi kablosuz şarj desteğine ek olarak 0'dan 100'e 60 dakikada tam şarj fırsatı sunuyor. Ayrıca yuvarlak yapıda oldukça kaslı görünen akıllı saatin derin deniz basıncına ve 24 saat 110 metre derinliğe kadar kullanım olanağı sunduğunu belirtelim.

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Düzenlenen etkinlikte Huawei, Watch Ultimate ile ayrıca Sefer Modu adlı yeni bir özelliği daha tanıttı. Açık havayı seven insanlar için tasarlanan bu özellik, doğru haritalama için çift frekanslı beş sistemli GNSS konumlandırma yönteminden faydalanıyor. Böylece özellikle doğa yürüyüşlerinde kararlı konum takibi ve ara noktalar belirlenmesine olanak tanıyor diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Saatin gövdesine gelirsek, zirkonyum bazlı sıvı metal kasa üzerine kurulan Huawei Watch Ultimate, aşınmaya karşı oldukça dirençli Hidrojene nitril kauçuk kayış seçeneği ile birlikte geliyor.

Huawei Watch Ultimate fiyatı

Huawei Watch Ultimate, 3 Nisan'dan itibaren Birleşik Krallık ve Avrupa'da iki versiyon halinde satışa sunulacak. Bunlar arasından Huawei Watch Ultimate Expedition Black (lastik kayışlı) sürüm 710 dolar, Voyage Blue (metal kayışlı) sürüm ise 830 dolardan başlayan fiyatlar ile vitrine çıkacak.

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Huawei Watch Ultimate tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri