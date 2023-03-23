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    Anlık Bildirim

    Huawei Watch Ultimate tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çinli teknoloji devi Huawei, Huawei Watch Ultimate isimli yeni akıllı saat modelini tanıttı. Doğrudan Apple Watch Ultra'nın rakibi olacak model neler sunuyor? İşte fiyatı ve özellikleri
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    Huawei Watch Ultimate tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en çok merak edilen akıllı saatlerinden birisi olan Huawei Watch Ultimate için beklenen gün geldi. Bugün düzenlenen etkinlikte yeni akıllı telefon ve giyilebilir cihazları üzerindeki perdeyi kaldıran Huawei, premium pazardaki yeni oyuncusu Huawei Watch Ultimate modelini tanıttı. Doğrudan Apple Watch Ultra ile rekabet edecek olan Huawei Watch Ultimate neler sunuyor? İşte fiyatı ve özellikleri

    Huawei Watch Ultimate özellikleri

    Çinli teknoloji devi Huawei'nin en şık saatlerinden biri olan Huawei Watch Ultimate, 1Hz ile 60Hz arasındaki yenileme hızlarını destekleyen 1.5 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor. 2.35 mm kalınlığında güçlü safir cam ile korunan bu ekranın hemen altında ise 530mAh boyutlarında büyük pil yer almakta. Huawei, yeni akıllı saatin normal kullanımda tek bir şarjla 14 gün, aktif kullanıcılar için 8 günlük kullanım ömrü sunacağını söylüyor.

    Huawei Watch Ultimate tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aktivite takibi ve sağlık konusunda kalp atış hızı, kan oksijen takibi ve EKG ölçümleri için özel sensörlere ev salipliği yapan Huawei Watch Ultimate, Qi kablosuz şarj desteğine ek olarak 0'dan 100'e 60 dakikada tam şarj fırsatı sunuyor. Ayrıca yuvarlak yapıda oldukça kaslı görünen akıllı saatin derin deniz basıncına ve 24 saat 110 metre derinliğe kadar kullanım olanağı sunduğunu belirtelim.

    Düzenlenen etkinlikte Huawei, Watch Ultimate ile ayrıca Sefer Modu adlı yeni bir özelliği daha tanıttı. Açık havayı seven insanlar için tasarlanan bu özellik, doğru haritalama için çift frekanslı beş sistemli GNSS konumlandırma yönteminden faydalanıyor. Böylece özellikle doğa yürüyüşlerinde kararlı konum takibi ve ara noktalar belirlenmesine olanak tanıyor diyebiliriz.

    Huawei Watch Ultimate tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Saatin gövdesine gelirsek, zirkonyum bazlı sıvı metal kasa üzerine kurulan Huawei Watch Ultimate, aşınmaya karşı oldukça dirençli Hidrojene nitril kauçuk kayış seçeneği ile birlikte geliyor.

    Huawei Watch Ultimate fiyatı

    Huawei Watch Ultimate, 3 Nisan'dan itibaren Birleşik Krallık ve Avrupa'da iki versiyon halinde satışa sunulacak. Bunlar arasından Huawei Watch Ultimate Expedition Black (lastik kayışlı) sürüm 710 dolar, Voyage Blue (metal kayışlı) sürüm ise 830 dolardan başlayan fiyatlar ile vitrine çıkacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 8 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 3 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 6 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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