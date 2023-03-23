Huawei Watch Ultimate tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei Watch Ultimate özellikleri
Çinli teknoloji devi Huawei'nin en şık saatlerinden biri olan Huawei Watch Ultimate, 1Hz ile 60Hz arasındaki yenileme hızlarını destekleyen 1.5 inç LTPO AMOLED ekranla geliyor. 2.35 mm kalınlığında güçlü safir cam ile korunan bu ekranın hemen altında ise 530mAh boyutlarında büyük pil yer almakta. Huawei, yeni akıllı saatin normal kullanımda tek bir şarjla 14 gün, aktif kullanıcılar için 8 günlük kullanım ömrü sunacağını söylüyor.
Düzenlenen etkinlikte Huawei, Watch Ultimate ile ayrıca Sefer Modu adlı yeni bir özelliği daha tanıttı. Açık havayı seven insanlar için tasarlanan bu özellik, doğru haritalama için çift frekanslı beş sistemli GNSS konumlandırma yönteminden faydalanıyor. Böylece özellikle doğa yürüyüşlerinde kararlı konum takibi ve ara noktalar belirlenmesine olanak tanıyor diyebiliriz.
Huawei Watch Ultimate fiyatı
Huawei Watch Ultimate, 3 Nisan'dan itibaren Birleşik Krallık ve Avrupa'da iki versiyon halinde satışa sunulacak. Bunlar arasından Huawei Watch Ultimate Expedition Black (lastik kayışlı) sürüm 710 dolar, Voyage Blue (metal kayışlı) sürüm ise 830 dolardan başlayan fiyatlar ile vitrine çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)