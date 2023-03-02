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    Huawei, Xiaomi'ye dava açtı: Çinliler arasında savaş başladı

    İki Çinli dev arasında patent ihlali savaşı çıktı. Huawei kendisine ait teknolojileri çalmakla suçladığı Xiaomi'yi mahkemeye verdi. İşte anlaşmazlığa konu patentler...
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    Huawei, Xiaomi'ye dava açtı: Çinliler arasında savaş başladı Tam Boyutta Gör
    Büyük teknoloji şirketleri genellikle birbirlerinin patentlerini ihlal ederek mahkemelik olurlar. Bu kez iki Çinli şirket karşı karşıya geldi. Huawei, kendisine ait dört patenti ihlal ettiği gerekçesiyle ezeli rakibi Xiaomi'ye dava açtı.

    ABD'nin yaklaşık dört yıldır uyguladığı sıkı ambargolar nedeniyle zor bir dönemden geçen Huawei bir diğer Çinli teknoloji devi Xiaomi'yi teknoloji çalmakla suçluyor. Şirketin açtığı davaya, tespitlerin yapılabilmesi için Çin Fikri Mülkiyet Ofisi de dahil oldu.

    Huawei, Xiaomi'ye dava açtı: Çinliler arasında savaş başladı Tam Boyutta Gör

    Hangi patentler ihlal edildi?

    Aktarılan bilgilere göre Huawei, Ocak ayında Xiaomi'ye patent ihlali nedeniyle dava açtı. Anlaşmazlığa konu olan dört patentten ikisi 4G/LTE teknolojisinin izinsiz kullanımıyla ilgili. Ayrıca Huawei karşı tarafı panoramik görüntü oluşturma yöntemini kullanmakla suçluyor.

    Dördüncü patent ise Huawei tarafından geliştirilen akıllı telefon kilit açma teknolojisinin ihlaliyle alakalı. Huawei eğer davasını kanıtlamayı başarırsa, Xiaomi ağır bir para cezası ödemek zorunda kalabilir. Davanın ne yönde seyreceğini hep birlikte göreceğiz.

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