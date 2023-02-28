Apple tedarikçisinin fabrikası yandı: iPhone sıkıntısı yaşanabilir

Tam Boyutta Gör Apple'ın kablo tedarikçisi Foxlink'in Hindistan'daki bir fabrikasında yangın çıktı. Talihsiz olayın meydana geldiği Pazartesi günü tesiste yaklaşık 750 personel çalışıyordu. Neyse ki yangından kaçmayı başardılar ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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Depolardaki elyaf ve sünger gibi yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayılarak tüm tesisi sardı. Yaşananların ardından binanın bir kısmı tamamen çöktü. 10 üretim hattından dördünün ciddi hasar gördüğü belirtiliyor. Yangının çıkış nedenini ise henüz tespit edilemedi.

Apple'ı sıkıntıya sokabilir

Ayakta kalan altı hatta üretimin bu hafta yeniden başlaması bekleniyor. Ağır hasar gören hatların onarılması ise yaklaşık iki ay sürecek. Apple için kritik öneme sahip olan fabrikada tahmini olarak 12 milyon dolarlık bir kayıp olduğu belirtiliyor.

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Foxlink'in iPhone şarj cihazları için kablo üreten Tayvanlı Cheng Uei Precision Industry bünyesinde yer aldığını belirtelim. Yaşananların Apple'a ne şekilde yansıyacağını öngörmek zor. Fabrikadaki operasyonların aksaması iPhone tedarik sorunlarına yol açabilir.

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