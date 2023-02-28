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    Apple tedarikçisinin fabrikası yandı: iPhone sıkıntısı yaşanabilir

    Apple tedarikçisi Foxlink, büyük bir yangın olayının ardından güney Hindistan'daki fabrikasında üretimi durdurdu. Olay, Apple'ın iPhone tedariğinde sorun yaşamasına neden olabilir.
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    Apple tedarikçisinin fabrikası yandı: iPhone sıkıntısı yaşanabili Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kablo tedarikçisi Foxlink'in Hindistan'daki bir fabrikasında yangın çıktı. Talihsiz olayın meydana geldiği Pazartesi günü tesiste yaklaşık 750 personel çalışıyordu. Neyse ki yangından kaçmayı başardılar ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

    Depolardaki elyaf ve sünger gibi yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayılarak tüm tesisi sardı. Yaşananların ardından binanın bir kısmı tamamen çöktü. 10 üretim hattından dördünün ciddi hasar gördüğü belirtiliyor. Yangının çıkış nedenini ise henüz tespit edilemedi.

    Apple'ı sıkıntıya sokabilir

    Ayakta kalan altı hatta üretimin bu hafta yeniden başlaması bekleniyor. Ağır hasar gören hatların onarılması ise yaklaşık iki ay sürecek. Apple için kritik öneme sahip olan fabrikada tahmini olarak 12 milyon dolarlık bir kayıp olduğu belirtiliyor.

    Apple tedarikçisinin fabrikası yandı: iPhone sıkıntısı yaşanabili Tam Boyutta Gör

    Foxlink'in iPhone şarj cihazları için kablo üreten Tayvanlı Cheng Uei Precision Industry bünyesinde yer aldığını belirtelim. Yaşananların Apple'a ne şekilde yansıyacağını öngörmek zor. Fabrikadaki operasyonların aksaması iPhone tedarik sorunlarına yol açabilir.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 15 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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