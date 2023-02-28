Apple tedarikçisinin fabrikası yandı: iPhone sıkıntısı yaşanabilir

Depolardaki elyaf ve sünger gibi yanıcı maddeler nedeniyle yangın hızla yayılarak tüm tesisi sardı. Yaşananların ardından binanın bir kısmı tamamen çöktü. 10 üretim hattından dördünün ciddi hasar gördüğü belirtiliyor. Yangının çıkış nedenini ise henüz tespit edilemedi.
Apple'ı sıkıntıya sokabilir
Ayakta kalan altı hatta üretimin bu hafta yeniden başlaması bekleniyor. Ağır hasar gören hatların onarılması ise yaklaşık iki ay sürecek. Apple için kritik öneme sahip olan fabrikada tahmini olarak 12 milyon dolarlık bir kayıp olduğu belirtiliyor.
Foxlink'in iPhone şarj cihazları için kablo üreten Tayvanlı Cheng Uei Precision Industry bünyesinde yer aldığını belirtelim. Yaşananların Apple'a ne şekilde yansıyacağını öngörmek zor. Fabrikadaki operasyonların aksaması iPhone tedarik sorunlarına yol açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.