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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei yakında MediaTek Dimensity 700 çipli Enjoy 20 SE akıllı telefonunu tanıtacak

    Teknoloji üreticilerinden Huawei'nin önümüzdeki hafta tanıtmayı planladığı 5G destekli Enjoy 20 SE akıllı telefon modelinin teknik detayları belli oldu.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei yakında MediaTek Dimensity 700 çipli Enjoy 20 SE akıllı telefonunu tanıtacak
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    Daha önceki haberlerimizde de aktardığımız üzere Huawei, 23 Aralık tarihinde Enjoy 20 serisine yeni bir cihaz daha eklemeye hazırlanıyor. Enjoy 20 SE adı verilen cihazla ilgili son sızıntılar, akıllı telefonun nasıl bir donanım yapılandırması ile geleceğini ortaya koyuyor.

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    Cihaz, resmi olarak Eylül ayı başında tanıtılan (fotoğraflarda gösterilen) Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus modellerinin arasına katılacak. Bu cihazlar, 5G destekli MediaTek Dimensity 720 işlemci, 6,6 inç ekran ve üçlü arka kamera ile donatılmıştı. Enjoy 20 SE akıllı telefonun ise 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 20 9 en boy oranına sahip bir 6,67 inç FullHD+ ekrana sahip olduğu söyleniyor. 16 megapiksel sensöre dayalı ön kamera, ekranın üst orta kısmındaki küçük bir delikte yer alacak.

    Huawei yakında MediaTek Dimensity 700 çipli Enjoy 20 SE akıllı telefonunu tanıtacak
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    Uygun fiyatla gelmesi bekleniyor

    Enjoy 20 SE, 48 megapiksel ana sensöre sahip dörtlü bir arka kamera ile gelecek. Ana sensöre ek olarak kamera modülünün, 8 megapiksel ve bir çift 2 megapiksellik sensörlere sahip olması bekleniyor. Akıllı telefon, 2.2 GHz'e kadar frekansa sahip sekiz bilgi işlem çekirdeği, ARM Mali-G57 MC2 grafik hızlandırıcı ve 5G modem içeren Dimensity 700 işlemcisini temel alacak.

    Son olarak cihazın gücünün 22.5 watt'lık hızlı şarj desteği ile 5000 mAh kapasiteli bir bataryadan sağlanacağı da belirtmeden geçmeyelim. Huawei Enjoy 20 SE'nin hangi fiyatla satışa çıkacağı ise henüz belli değil.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/15/huawei-enjoy-20-se-specifications-leaked-ahead-of-december-23-rumored-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Whitebeard. (burak durmuş) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    dimensity nin normal cortex çekirdeklerden farkı ne
    1 Yanıt Yanıtla
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    hemdesa 1 gün ( Mesaj Silindi ) Whitebeard.
    Dimensity Cortex çekirdeklerini baz alıyor.

    Dimensity sadece mediatekin yeni nesil işlemci serisi.

    Kirin gibi Snapdroagon gibi.
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    Shainx (Bekir Sayı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir tane Dimensity 820 ve AMOLED akıllı telefon bekliyorum, ömrüm bitti.
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