Huawei yasaklara rağmen 200 milyon akıllı telefon sattı

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Mayıs ayından bu yana ABD-Çin ticaret anlaşmasının ortasında kalan ve satışlarda düşüş yaşaması beklenen Huawei şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle Çin’de yapılan kampanyalar ile Huawei şimdiden 200 milyon akıllı telefon sattı.

Rekor kırdı

Yapılan açıklamaya göre 22 Ekim 2019 tarihi itibariyle akıllı telefon pazarında satılan Huawei marka akıllı telefon sayısı 200 milyonu geçti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bu rakama erişebilen firma böylece tarihindeki en iyi performansı göstermiş oldu.

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Huawei uygulanan yasaklar nedeniyle resmi Android işletim sistemini ve Google uygulamalarına yeni akıllı telefonlarında yer veremiyor. Bununla birlikte Huawei’nin Mate 30 serisi ve sonrasında bu yasağa takıldığı için satış rekorları kıran aslında mevcut akıllı telefonları.

Halen pek çok popüler Huawei akıllı telefonunda Android işletim sistemi var ve güncellemeler de yapılıyor. Bu bakımdan yıl sonuna kadar firmanın satışlarda çok da etkili bir düşüş yaşamayacağı tahmin ediliyor. Bu sayede Apple’ı geçip artık kesin olarak pazarı ikinci sırada kapatacak.

Eğer sıkıntılar çözülmezse asıl sorunlar gelecek yıl başlayacak. Google desteği olmayan Huawei telefonların sayısı artacak ve Google desteği olan mevcut telefonların ise üretimi ya durmuş ya da durmak üzere olacak. Bu bakımdan HarmonyOS platformunun global çapta benimsenme oranı belirleyici.

https://www.phonearena.com/news/Huawei-200-million-smartphone-shipments-record_id119877