Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei yasaklara rağmen 200 milyon akıllı telefon sattı

    Henüz ABD tarafında yasakların gevşemesine ilişkin net bir tavır göremeyen Huawei buna rağmen satışlarda düşüş yaşamadı. Firma 200 milyon akıllı telefon satmış durumda.
    22 dk.
    146
    19
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Huawei yasaklara rağmen 200 milyon akıllı telefon sattı
    Tam Boyutta Gör

    Mayıs ayından bu yana ABD-Çin ticaret anlaşmasının ortasında kalan ve satışlarda düşüş yaşaması beklenen Huawei şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle Çin’de yapılan kampanyalar ile Huawei şimdiden 200 milyon akıllı telefon sattı.

    Rekor kırdı

    Yapılan açıklamaya göre 22 Ekim 2019 tarihi itibariyle akıllı telefon pazarında satılan Huawei marka akıllı telefon sayısı 200 milyonu geçti. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında bu rakama erişebilen firma böylece tarihindeki en iyi performansı göstermiş oldu.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    Huawei uygulanan yasaklar nedeniyle resmi Android işletim sistemini ve Google uygulamalarına yeni akıllı telefonlarında yer veremiyor. Bununla birlikte Huawei’nin Mate 30 serisi ve sonrasında bu yasağa takıldığı için satış rekorları kıran aslında mevcut akıllı telefonları.

    Halen pek çok popüler Huawei akıllı telefonunda Android işletim sistemi var ve güncellemeler de yapılıyor. Bu bakımdan yıl sonuna kadar firmanın satışlarda çok da etkili bir düşüş yaşamayacağı tahmin ediliyor. Bu sayede Apple’ı geçip artık kesin olarak pazarı ikinci sırada kapatacak.

    Eğer sıkıntılar çözülmezse asıl sorunlar gelecek yıl başlayacak. Google desteği olmayan Huawei telefonların sayısı artacak ve Google desteği olan mevcut telefonların ise üretimi ya durmuş ya da durmak üzere olacak. Bu bakımdan HarmonyOS platformunun global çapta benimsenme oranı belirleyici.



    https://www.phonearena.com/news/Huawei-200-million-smartphone-shipments-record_id119877 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 7 dk.
    1.4 milyari geckin nuufuslu Cin icin tam bir hayal kirikligi olmustur! Elbette antikacilik koleksiyonculuk vs tek tuk Avrupada filan da birseykilde temin edilmis olabilir. Romanya dan birsekilde girmisler ama anlasilan patlama filan yapamamislar ...

    Olu dogmus bir cihaz zaten . Satsa 10 milyar ne yazar! ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Ferucci 20 dk.
    Çin dışında ne kadar sattı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. GÖRÜNTÜLENEN Huawei yasaklara rağmen 200 milyon akıllı telefon sattı Sonraki SpaceX açıkladı: Starlink ne zaman hizmete başlayacak? 3 sa. Nvidia CEO'su 2019'un en başarılı CEO'su seçildi 3 sa. Cüzdanlarınızı saklayın: Yeni Steam indirim tarihleri belli oldu 4 sa. 2020 Honda Jazz tanıtıldı: Yalnızca hibrit motorla satılacak 4 sa. Redmi Note 8T'nin tasarımını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı 5 sa. Selena Gomez’in yeni klibi iPhone 11 Pro ile çekildi 6 sa. UUİ’ye gönderilecek yeni makine, istasyondaki üç boyutlu yazıcıya hammadde sağlayacak 6 sa. Nissan'ın gelecekteki tasarım dilini gösteren Ariya konsepti ile tanışın 7 sa. Parmak izi sensörü hatası Samsung’un başını ağrıtabilir 7 sa. İşte Eylül ayının en çok kazandıran oyunları 8 sa. Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş Meizu 16T resmen tanıtıldı 8 sa. Mazda'nın ilk tam elektrikli otomobili tanıtıldı: Mazda MX-30 8 sa. Razer Viper Ultimate en hızlı kablosuz fare olduğu iddiasında 9 sa. Snapdragon 735 yonga seti ortaya seviyeye 5G desteği sunacak 10 sa. iPhone SE 2 panelleri LG Display tarafından sağlanacak 10 sa. Lilium’un elektrikli uçan taksisi, saatte 100 kilometre hıza ulaştı 21 sa. Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor 22 sa. Terminator: Dark Fate hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 22 sa. Netflix, 2 milyar dolar borçlanmayı planlıyor 23 sa. Lightnite: Oynadıkça Bitcoin kazanın Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı
    DonanımHaber
    Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı p...
    DonanımHaber
    2020'de vergi gelirlerinin rekor seviyeye çıkarılması hedeflen...
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    çalışmamak suç mu?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim