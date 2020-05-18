Huawei’ye bir darbe de Kirin yonga setinden gelebilir

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Son iki yıldır ABD’nin ulusal güvenliği gerekçe göstererek Huawei üzerinde kurduğu baskı teknoloiji gündemini sürekli meşgul ediyor zira sürekli yeni kısıtlamalar ilan ediliyor. Son kısıtlama yonga tarafını vurabilir.

Kirin işlemcilere darbe

Huawei yıllar önce Qualcomm gibi deniz aşırı tasarımcılara bağlı kalmamak adına HiSilicon ile ortaklık yapmış ve kendi işlemcilerini tasarlamaya başlamıştı. Huawei’nin bugün en önemli silahı haline gelen Kirin işlemciler yeni kısıtlamalara takılacak gibi.

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ABD Endüstri ve Güvenlik Komisyonu – BIS yaptığı açıklamada Huawei’nin ABD teknolojilerinden faydalanabilmesini onaya bağlamalarına rağmen firmanın yine de farklı yollar kullanarak bunu aşmaya çalıştığını belirtti.

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Huawei’yi daha fazla kontrol altına almak adına BIS yeni adımları uygulamaya koymaya karar verdi. Buna göre ABD’li olmayan ancak belirli oranda ABD ekipmanlarını kullanarak üretim veya tasarım yapan firmalar da artık Huawei’ye yonga sağlamak için izin almak zorunda.

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BIS özellikle HiSilicon tasarımcısını da vurgulamış. Bu bakımdan HiSilicon’un faaliyetlerinde ABD ekipmanları kullandığı sonucu ortaya çıkıyor. Yani HiSilicon firması Kirin yonga setlerini Huawei’ye tedarik etmeden önce izin alacak. Bu da olası bir engellemede Huawei’nin Kirin yonga setlerinden de mahrum kalacağı anlamına geliyor. Aslında en büyük darbe de bu olacak zira Huawei’nin eli kolu Kirin işlemciler diyebiliriz.

Bu durumda Huawei ve Çin hükümeti nasıl bir tedbir alacak merak konusu. Huawei’nin bir süredir Samsung veya MediaTek gibi alternatif tasarımcılar ile görüşme yaptığı biliniyor. Kullandıkları ekipman türüne göre Huawei bir süreliğine bunlara yönelebilir veya HiSilicon’un ABD ekipmanlarını azaltmasına yardımcı olabilir. BIS kurumunun kararı 15 Mayıs itibariyle Huawei’ye tedarik yapan firmalara 120 gün ek süre tanıyor. Sonrasında izin süreci başlayacak.

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