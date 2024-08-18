Huawei, şimdiye kadarki en büyük akıllı televizyonunu tanıttı: Karşınızda Smart TV V5 98 inç

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Huawei China, şimdiye kadarki en büyük Akıllı TV'si olan V5 98 inç'i tanıttı. Böylece 75 inç ve 85 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği bulunan akıllı televizyona, 98 inçlik yeni ve oldukça büyük bir seçenek daha geldi.

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İşte Huawei Smart TV V5 98 inç'in özellikleri ve fiyatı:

Gelişmiş kontrast için doğrudan aşağı arka ışık modunu destekleyen 4K çözünürlüğe sahip bir Super MiniLED Ultra HD ekrana sahip Smart TV V5 98 inç, 120Hz yenileme hızına, %95 DCI-P3 renk gamına, 750 nit tipik parlaklığa ve 2000 nit tepe noktasına sahip. Bu özellikleri ile canlı ve ayrıntılı görseller vaat eden TV, kaputun altında HarmonyOS 4 ile eşleştirilmiş Huawei'nin Honghu Swan 900 çipi tarafından desteklenmekte.

Tam Boyutta Gör 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile donatılan cihaz, gelişmiş ses kalitesi için ek bileşenlere sahip çift sürücülü bir hoparlör sistemi tarafından yönetilmekte. 2176,2 x 1256 x 65 mm boyutlarına ve standsız 63 kg ağırlığa sahip cihaz; içerik süresi kontrolü, oturma pozisyonu, mesafe hatırlatıcıları ve göz koruması gibi yapay zeka özelliklerini de içermekte. Bağlantı seçenekleri arasında ise HDMI 2.0, HDMI 2.1, USB bağlantı noktaları, Ethernet ve sesli giriş ve görüntülü arama özelliklerine sahip bir AI kamera bulunmakta.

Ayrıca televizyon ile birlikte gelen Huawei'in yeni Kablosuz Uzaktan Kumandası ise gelişmiş navigasyon ve kontrol sunuyor. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise şu anda VMall'da 36.999 yuan (5.168 Dolar) fiyatla mevcut oaln televizyon, 31 Ağustos'a kadar 34.999 yuan'a (4.889 Dolar) indirimli olarak sunuluyor.

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Huawei, yeni 98 inçlik Smart TV V5 modelini tanıttı