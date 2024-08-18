Huawei, şimdiye kadarki en büyük akıllı televizyonunu tanıttı: Karşınızda Smart TV V5 98 inç

İşte Huawei Smart TV V5 98 inç'in özellikleri ve fiyatı:
Gelişmiş kontrast için doğrudan aşağı arka ışık modunu destekleyen 4K çözünürlüğe sahip bir Super MiniLED Ultra HD ekrana sahip Smart TV V5 98 inç, 120Hz yenileme hızına, %95 DCI-P3 renk gamına, 750 nit tipik parlaklığa ve 2000 nit tepe noktasına sahip. Bu özellikleri ile canlı ve ayrıntılı görseller vaat eden TV, kaputun altında HarmonyOS 4 ile eşleştirilmiş Huawei'nin Honghu Swan 900 çipi tarafından desteklenmekte.
Ayrıca televizyon ile birlikte gelen Huawei'in yeni Kablosuz Uzaktan Kumandası ise gelişmiş navigasyon ve kontrol sunuyor. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise şu anda VMall'da 36.999 yuan (5.168 Dolar) fiyatla mevcut oaln televizyon, 31 Ağustos'a kadar 34.999 yuan'a (4.889 Dolar) indirimli olarak sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.