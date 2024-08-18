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    Huawei, şimdiye kadarki en büyük akıllı televizyonunu tanıttı: Karşınızda Smart TV V5 98 inç

    Huawei, şimdiye kadarki en büyük akıllı televizyonunu olan 98 inçlik Smart TV V5 modelini tanıttı. İşte çeşitli heyecan verici özellikler ile birlikte gelen televizyonun özellikleri ve fiyatı:
    Huawei, yeni 98 inçlik Smart TV V5 modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Huawei China, şimdiye kadarki en büyük Akıllı TV'si olan V5 98 inç'i tanıttı. Böylece 75 inç ve 85 inç olmak üzere iki farklı boyut seçeneği bulunan akıllı televizyona, 98 inçlik yeni ve oldukça büyük bir seçenek daha geldi. 

    İşte Huawei Smart TV V5 98 inç'in özellikleri ve fiyatı:

    Gelişmiş kontrast için doğrudan aşağı arka ışık modunu destekleyen 4K çözünürlüğe sahip bir Super MiniLED Ultra HD ekrana sahip Smart TV V5 98 inç, 120Hz yenileme hızına, %95 DCI-P3 renk gamına, 750 nit tipik parlaklığa ve 2000 nit tepe noktasına sahip. Bu özellikleri ile canlı ve ayrıntılı görseller vaat eden TV, kaputun altında HarmonyOS 4 ile eşleştirilmiş Huawei'nin Honghu Swan 900 çipi tarafından desteklenmekte.

    Huawei, yeni 98 inçlik Smart TV V5 modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile donatılan cihaz, gelişmiş ses kalitesi için ek bileşenlere sahip çift sürücülü bir hoparlör sistemi tarafından yönetilmekte. 2176,2 x 1256 x 65 mm boyutlarına ve standsız 63 kg ağırlığa sahip cihaz; içerik süresi kontrolü, oturma pozisyonu, mesafe hatırlatıcıları ve göz koruması gibi yapay zeka özelliklerini de içermekte. Bağlantı seçenekleri arasında ise HDMI 2.0, HDMI 2.1, USB bağlantı noktaları, Ethernet ve sesli giriş ve görüntülü arama özelliklerine sahip bir AI kamera bulunmakta.

    Ayrıca televizyon ile birlikte gelen Huawei'in yeni Kablosuz Uzaktan Kumandası ise gelişmiş navigasyon ve kontrol sunuyor. Son olarak cihazın fiyatına değinecek olursak ise şu anda VMall'da 36.999 yuan (5.168 Dolar) fiyatla mevcut oaln televizyon, 31 Ağustos'a kadar 34.999 yuan'a (4.889 Dolar) indirimli olarak sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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