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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei yeni akıllı ekranlarını tanıttı

    Huawei Smart Screen V serisi Devialet tarafından optimize edilmiş 75W ses sistemi, 4K çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, Harmony OS işletim sistemi şeklinde özelliklere sahip.
    09 Nisan 2021, 19:30 (Güncellendi, 10 Nisan, 01:33)
    4,8b
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei yeni akıllı ekranlarını tanıttı

    Kendi geliştirdiği Harmony OS platformunun yayılması için yoğun çaba gösteren Huawei bu hafta yeni akıllı ekranlarını duyurdu. Smart Screen V serisi bağımsız ekranlar Harmony OS temelinde şekilleniyor.

    Huawei Smart Screen V özellikleri ve fiyatı

    Smart Screen V akıllı ekran serisi firmanın tasarıma ve fonksiyonelliğe odaklandığı ARM tabanlı tümleşik 4K bilgisayar sistemleri olarak tanımlanabilir. 3 kenarı ince olan LCD ekranlarda mekanizmalı bir kamera da yer alıyor.

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    2 adet Cortex-A73 ve 2 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Honghu 818 yonga setinden gücünü alan seride 3GB RAM ve 16GB/32GB depolama kullanılmış. Her sahnedeki meta verisine göre görüntü ayarlarını otomatik olarak yapabilen HDR Vivid sertifikası ilk kez bir akıllı ekranda kullanılıyor. Huawei ayrıca akıcı görüntüler için bazı dokunuşlar yapmış.

    Arka kısımda Devialet tarafından optimize edilmiş ses sistemi yer alıyor. 9 sürücülü sistem 75W seviyesine çıkıyor ve en düşük 30W seviyesine iniyor. Özel Devialet modu sahneye göre sesi 3 boyutlu olarak oda içersine yayabiliyor.

    Huawei yeni akıllı ekranlarını tanıttı

    Harmony OS platformunun avantajlarını kullanan ekran NFC destekli. Akıllı telefonunuzu ekrana değdirerek içerikleri ekrana aktarabiliyorsunuz. 24MP geniş açılı kamera yapay zeka sayesinde kullanıcıyı sürekli kare içerisinde takip edebiliyor. Kamera ile görüşme yaparken aynı anda ekranda içerik izlenebiliyor.

    Huawei Smart Screen V serisinde 55, 65, 75 ve 85 inçlik boyutlar mevcut. 55 inçlik model 750nit parlaklık sunarken diğerleri 1000nit değerine çıkabiliyor. Tüm modeller 120Hz tazeleme hızına sahipken 85 inçlik modelde 168 aydınlatma bölgesi daha esnek bölge aydınlatması sağlıyor. Huawei Smart Screen V serisi sırayla 839$-1221$-2136$-3358$ şeklinde fiyat etiketlerine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/08/huawei-smart-screen-v-series-2021-devialet-audio-hdr-vivid/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir an dedim acaba ekran OLED mi diye, ama yok LCD imiş.
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