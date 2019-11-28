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    Huawei yeni akıllı kamerasını duyurdu

    Honor BYBLUE’s Smart Gimbal Camera adındaki akıllı kamera evinizde hareket, ses ve insan algılama fonksiyonları sayesinde gerçek zamanlı olarak gözetim yapabiliyor.
    3 sa.
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    Video Kameralar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei yeni akıllı kamerasını duyurdu

    Daha çok mobil cihaz ve televizyon sektöründe duyurular yapsa da Huawei’nin farklı sektörlerde de fonksiyonel ürünleri yer alıyor. Honor BYBLUE’s Smart Gimbal Camera adındaki akıllı kamera bunlardan birisi.

    Honor BYBLUE’s Smart Gimbal Camera özellikleri ve fiyatı

    Honor BYBLUE’s Smart Gimbal Camera modeli adından da anlaşılacağı üzere gimbal üzerine entegre edilmiş ve yapay zekâ özellikleri olan bir kamera. Gimbal sayesinde kamera 100 derece dikey hareket ve 360 derecelik panoramik görüş alanı sunabiliyor.

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    Kamerada insan yapısı algılama, hareket algılama ve ses algılama fonksiyonları yer alıyor. Yerleştirdiğini noktada sürekli olarak gözetim yapabiliyor. Bu fonksiyonları temel alarak uyarı bildirimleri de kurabiliyorsunuz.

    Full HD çözünürlük sunan kamera karanlık ortamlarda da belirgin görüntüler ortaya koyabiliyor. Çok fazla yer kaplamayan kamera ayrıca bir akıllı telefonu arayarak görüntülü görüşme yapmanızı da sağlıyor. Honor BYBLUE’s Smart Gimbal Camera modeli 28$ civarında bir fiyat etiketine sahip.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/27/honor-byblues-smart-gimbal-camera-launched-for-199-yuan-28/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 3 sa.
    Huawei ve kamera mi ? Adamlar resmen kendilerine yarar ne varsa araklama odakli urunlere odaklaniyorlar. Once internet ve GSM iletisim "altpailarina " odaklandilar . Turkiye'de bile son kullaniciya degil altyapilara odaklanarak niyetleri istihbarat toplamak teknolojik askeri, siyasi vs ... Ucuza uyguna kampanyali olmalari ile maddi yonden Turkiye gibi ulkeleri kandirabilmistir kurumsal seviyede .


    Haberdeki bireyse kullanici kameralarina kadar altyapisina ve olasi zararlarini da bu kamerayi tasarlayan zihniyete aman dikkar edin derim...
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