Huawei yeni akıllı kamerasını duyurdu

Daha çok mobil cihaz ve televizyon sektöründe duyurular yapsa da Huawei’nin farklı sektörlerde de fonksiyonel ürünleri yer alıyor. Honor BYBLUE’s Smart Gimbal Camera adındaki akıllı kamera bunlardan birisi.

Honor BYBLUE’s Smart Gimbal Camera özellikleri ve fiyatı

Honor BYBLUE’s Smart Gimbal Camera modeli adından da anlaşılacağı üzere gimbal üzerine entegre edilmiş ve yapay zekâ özellikleri olan bir kamera. Gimbal sayesinde kamera 100 derece dikey hareket ve 360 derecelik panoramik görüş alanı sunabiliyor.

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Kamerada insan yapısı algılama, hareket algılama ve ses algılama fonksiyonları yer alıyor. Yerleştirdiğini noktada sürekli olarak gözetim yapabiliyor. Bu fonksiyonları temel alarak uyarı bildirimleri de kurabiliyorsunuz.

Full HD çözünürlük sunan kamera karanlık ortamlarda da belirgin görüntüler ortaya koyabiliyor. Çok fazla yer kaplamayan kamera ayrıca bir akıllı telefonu arayarak görüntülü görüşme yapmanızı da sağlıyor. Honor BYBLUE’s Smart Gimbal Camera modeli 28$ civarında bir fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2019/11/27/honor-byblues-smart-gimbal-camera-launched-for-199-yuan-28/