3500 dolarlık Apple Vision Pro'da popüler uygulamalar kullanılamıyor!

YouTube ve Spotify dışında popüler birçok uygulama yok!
YouTube, YouTube Vision Pro uygulaması geliştirilmediğini, YouTube iPad uygulamasının da cihazda çalışmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Spotify da AR/VR başlığa özel bir uygulama üzerinde çalışmıyor ve Spotify iPad uygulaması Vision Pro App Store’da olmayacak. Vision Pro kullanıcıları Netflix gibi YouTube ve Spotify’a Safari tarayıcı üzerinden erişebilecek.
Vision Pro’nun pahalı olması ve Apple’ın çok fazla ürün satmasının beklenmemesi nedeniyle birçok şirket, Vision Pro için bekleyelim ve görelim yaklaşımını benimsemişe benziyor. Vision Pro’yu iPhone veya iPad’e kıyasla çok daha az kişi kullanacak; bu, ayrı bir uygulamanın geliştirilmemesinde önemli bir etken olabilir ancak iPad uygulamaları doğrudan cihazda çalışabiliyorken YouTube ve Spotify’ın buna izin vermemesi şaşırtıcı.
Vision Pro popüler olursa ve Disney+, Amazon Prime Video, Max gibi uygulamalar çok fazla kullanılırsa henüz uygulama yayınlama düşüncesinde olmayan şirketlerin fikri değişebilir. Bu arada yalnızca Netflix, Spotify, YouTube değil, Instagram, Facebook, WhatsApp, Amazon, Google, Gmail gibi birçok popüler uygulama da Vision Pro uygulama mağazasında henüz yok.
iPad uygulamaları varsayılan olarak Vision Pro'da mevcut olsa da geliştiriciler, uygulamalarının cihazda görünmesini devre dışı bırakabiliyor. Yukarıda listelenen başlıca uygulamaların Vision Pro için hiç çıkmayacağı kesin değil ancak iPad uygulama erişimini kapattıklarını açık ve henüz özel Vision Pro uygulamalarını duyurmadılar.
Apple Vision Pro ne zaman çıkacak?
Apple Vision Pro, ilk olarak Amerika’da 2 Şubat’ta satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.