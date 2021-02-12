Humble Bundle'da %90'a varan indirimler başladı: Mafia Trilogy %75 indirimde!

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Güncelleme: Büyük bir ihtimalle ilk paylaştığımız fiyatlar bir hata sebebiyle bu kadar düşüktü. Sabah saaatlerinde ne yazık ki fiyatları yükselttiler. Yine de aşağıdan indirimleri inceleyebilirsiniz.

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Orjinal Haber: Her platformdan indirimler gelmeye teker teker devam ediyor. Son indirim de Humble Bundle'dan geldi. Çin Yeni Yılı'na özel olarak Humble Bundle sitesinde birçok oyunda büyük indirim var.

Ayrıca Bkz. "Büyük Steam İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler"

Humble Bundle birden fazla oyunu paket haline getirip uygun fiyata satmasıyla bilinen bir site. Ancak elbette oyunlara da farklı farklı indirimler uyguluyor. Humble Bundle direkt olarak kur üzerinden çeviri yaptığı için genelde çok fazla uyguna oyun bulunamaz. Yine bu indirimde de birçok indirim uyguna gelmiyor. Ancak bazı oyunlar gerçekten ciddi anlamda ucuzlamış durumda.

Tüm indirimlerin olduğu sayfaya buradan bakabilirsiniz. Humble Bundle'dan aldığınız oyunlar için size Steam ve Epic Games kodu verildiğini oyunu seçtiğiniz platformda etkinleştirebildiğinizi hatırlatalım. Öne çıkan bazı indirimleri de aşağıda bulabilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimler

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