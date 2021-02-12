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    Humble Bundle'da %90'a varan indirimler başladı: Mafia Trilogy %75 indirimde!

    Büyük oyun paketleri hazırlamasıyla tanınan Humble Bundle'dan yeni bir indirim geldi. Özellikle bazı oyunlar fazlasıyla uyguna geliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Şubat 2021, 01:09 (Güncellendi, 5 gün)
    3,5b
    1
    8
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Humble Bundle'da %90'a varan indirimler başladı: Mafia Trilogy %75 indirimde!
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    Güncelleme: Büyük bir ihtimalle ilk paylaştığımız fiyatlar bir hata sebebiyle bu kadar düşüktü. Sabah saaatlerinde ne yazık ki fiyatları yükselttiler. Yine de aşağıdan indirimleri inceleyebilirsiniz.

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    Orjinal Haber: Her platformdan indirimler gelmeye teker teker devam ediyor. Son indirim de Humble Bundle'dan geldi. Çin Yeni Yılı'na özel olarak Humble Bundle sitesinde birçok oyunda büyük indirim var.

    Ayrıca Bkz. "Büyük Steam İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler"

    Humble Bundle birden fazla oyunu paket haline getirip uygun fiyata satmasıyla bilinen bir site. Ancak elbette oyunlara da farklı farklı indirimler uyguluyor. Humble Bundle direkt olarak kur üzerinden çeviri yaptığı için genelde çok fazla uyguna oyun bulunamaz. Yine bu indirimde de birçok indirim uyguna gelmiyor. Ancak bazı oyunlar gerçekten ciddi anlamda ucuzlamış durumda. 

    Tüm indirimlerin olduğu sayfaya buradan bakabilirsiniz. Humble Bundle'dan aldığınız oyunlar için size Steam ve Epic Games kodu verildiğini oyunu seçtiğiniz platformda etkinleştirebildiğinizi hatırlatalım. Öne çıkan bazı indirimleri de aşağıda bulabilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimler



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozanbey86 4 gün ( Mesaj Silindi )
    beyler bu sitenin resmi game launcher'ı yok mu ? çok aradım bulamadım
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    A aliceqper 5 gün ( Mesaj Silindi )
    mafia uçmuş...
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    A avei21 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    fiyatlar düzeltilmiş ama nba 2k21 yine iyi 82 tl. steamde en düşük 137 falandı sanırım. keşke fifa da satsalardı 80 e hemen alırdım
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    GLaDOS_2.0 (GLaDOS ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben 94tl den aldım gece telefon no onayına takıldım onuda sabah hallettim.Şimdi siparişin kontrol edileceğini söylüyor.
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    D DoctorL (on ) 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) GLaDOS_2.0
    Ortalama 2 gün içinde gönderiyorlarmış. Bilgin olsun
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    K koçari (ali burak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İndirim vardı ama kaldırdılar muhtemelen hatadır .Ben sepete ekledim alırken fiyat değiştirdiler. 2 dk daha dursa alacaktım
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mafia Trilogy 374 TL yazıyor şu an. 02:05
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    brnk (Burak Demirbas) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Xagdas
    Nbade 200 küsür
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