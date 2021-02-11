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    Büyük Steam İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

    Steam'de bu yılın ilk büyük indirim dönemi başladı. Dört gün sürecek olan Ay Takvimi Yeni Yıl indirimlerinde yüzlerce kaliteli oyun indirime girmiş durumda.
    11 Şubat 2021, 21:04 (Güncellendi, 6 gün)
    18,4b
    1
    39
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    15

    Valve, oyunseverlerin büyük bir merakla beklediği Ay Takvimi Yeni Yıl indirimlerini bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği yeni kampanya dönemi dört gün sürecek ve 15 Şubat TSİ 21.00'da sona erecek.

    Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    ---

    • DiRT 5 -- 46,00 TL
    • DiRT Rally 2.0 -- 10,00 TL
    • Star Wars Jedi: Fallen Order -- 139,99 TL
    • ARK: Survival Evolved -- 15,40 TL
    • The Elder Scrolls Online -- 39,60 TL
    • Resident Evil 3 -- 85,47 TL
    • Resident Evil 2 -- 71,60 TL
    • FIFA 21 -- 173,59 TL
    • Hearts of Iron IV -- 14,75
    • Control Ultimate Edition -- 125,40 TL
    • Fall Guys Ultimate Knockout -- 28,50 TL
    • Dark Souls III Deluxe Edition -- 54,50 TL
    • Hades -- 32,00 TL
    • Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition -- 187,85 TL
    • Black Mesa -- 15,50 TL
    • Ori and the Will of the Wisps -- 16,50 TL
    • Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL
    • Borderlands 3 -- 101,97 TL
    • Borderlands 2 -- 7,75 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 14,99 TL
    • Euro Truck Simulator 2 -- 9,75 TL
    • DOOM -- 29,70 TL
    • DOOM Eternal -- 65.67 TL
    • Mortal Kombat 11 -- 24,60 TL
    • Devil May Cry 5 -- 91,20 TL
    • Metro Exodus -- 99,60 TL
    • The Evil Within -- 14,49 TL
    • The Evil Within 2 -- 33,50 TL
    • Assassin's Creed Odyssey --  80,70 TL
    • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 13,75 TL
    • A Plague Tale: Innocence -- 39.00 TL
    • Terraria -- 9,00 TL
    • Little Nightmares -- 6,20 TL
    • Rise of the Tomb Raider -- 17,80 TL
    • Sonic Generation Collection -- 7,75 TL
    • Plants vs. Zombies GOTY Edition -- 4,00 TL
    • Farming Simulator 19 -- 67,00 TL
    • ARK: Survival Evolved -- 15,40 TL
    • Fallout 76 -- 42,57 TL
    • Fallout New Vegas -- 5,40 TL
    • Fallout 4 -- 39,90 TL
    • Fallout 3 GOTY Edition -- 12,40 TL
    • Cuphead -- 23,25 TL


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    TheKill02 (Samet ÖNDER) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Epic korkusundan alamıyorum 🥲
    Aldığımız bedava oluyor...
    1 Yanıt Yanıtla +42
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    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    O kadar büyük ki biz ölümlüler altında eziliyoruz. Epic olmasa bu indirimleri bir lütuf olarak görecektik
    Yanıtla +20
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    redar 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya şu Sekiro az daha düşse... aç gözlü Activision!!
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    iNFeRNuS (Uğur Öner) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İndirime girenler hep aynı oyunlar
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    cingozzz 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ARK, efsane hayatta kalma oyundur. Hem Türkçe hem de 5 DLC bedava. Kaçırmayın.
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    Einar Solberg 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Steam olmasa Türkiyede oyun oynayan kalmayacaktı hala Epic şakşakçılığı yapıyorlar
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    B brktmr (Burak TAMER) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir tek ben mi far cry serisini aldım, niye kimse bahsetmiyor
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    tonodias 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler sizce hangi oyun alınmalı ilerlemeli ve uzun olacak ?
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    tonodias 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler sizce hangi oyun alınmalı ilerlemeli ve uzun olacak ?
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İndirim mi? Geç steam geç bunları! Senin indirim dediğine Epic beleş diyor.
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    -Rusher- (eren ballı) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Epicgamesin kıymetini bilin krrolar :)
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    başlarım şimdi epic'e 1 mb downloadım nasıl 200 kb olabilir intihara sürükler adamı internet sıkıntısıyla
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Deymez hocam kesinlikle önermiyorum online hile yapanlarla kaynıyor.
    Eğer ben pc ye karşı oynayacam diyorsanız buyrun alın.
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