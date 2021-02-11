Büyük Steam İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

Valve, oyunseverlerin büyük bir merakla beklediği Ay Takvimi Yeni Yıl indirimlerini bugün itibarıyla nihayet başlattı. Binlerce oyunun indirime girdiği yeni kampanya dönemi dört gün sürecek ve 15 Şubat TSİ 21.00'da sona erecek.
Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.
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- DiRT 5 -- 46,00 TL
- DiRT Rally 2.0 -- 10,00 TL
- Star Wars Jedi: Fallen Order -- 139,99 TL
- ARK: Survival Evolved -- 15,40 TL
- The Elder Scrolls Online -- 39,60 TL
- Resident Evil 3 -- 85,47 TL
- Resident Evil 2 -- 71,60 TL
- FIFA 21 -- 173,59 TL
- Hearts of Iron IV -- 14,75
- Control Ultimate Edition -- 125,40 TL
- Fall Guys Ultimate Knockout -- 28,50 TL
- Dark Souls III Deluxe Edition -- 54,50 TL
- Hades -- 32,00 TL
- Sekiro: Shadows Die Twice GOTY Edition -- 187,85 TL
- Black Mesa -- 15,50 TL
- Ori and the Will of the Wisps -- 16,50 TL
- Red Dead Redemption 2 -- 200,33 TL
- Borderlands 3 -- 101,97 TL
- Borderlands 2 -- 7,75 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition -- 14,99 TL
- Euro Truck Simulator 2 -- 9,75 TL
- DOOM -- 29,70 TL
- DOOM Eternal -- 65.67 TL
- Mortal Kombat 11 -- 24,60 TL
- Devil May Cry 5 -- 91,20 TL
- Metro Exodus -- 99,60 TL
- The Evil Within -- 14,49 TL
- The Evil Within 2 -- 33,50 TL
- Assassin's Creed Odyssey -- 80,70 TL
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain -- 13,75 TL
- A Plague Tale: Innocence -- 39.00 TL
- Terraria -- 9,00 TL
- Little Nightmares -- 6,20 TL
- Rise of the Tomb Raider -- 17,80 TL
- Sonic Generation Collection -- 7,75 TL
- Plants vs. Zombies GOTY Edition -- 4,00 TL
- Farming Simulator 19 -- 67,00 TL
- ARK: Survival Evolved -- 15,40 TL
- Fallout 76 -- 42,57 TL
- Fallout New Vegas -- 5,40 TL
- Fallout 4 -- 39,90 TL
- Fallout 3 GOTY Edition -- 12,40 TL
- Cuphead -- 23,25 TL
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