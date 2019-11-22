Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyunla aramıza döndü!

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Bir süredir ücretsiz oyun dağıtmaya ara veren Humble Bundle, bu hafta sessizliğini bozmaya karar verdi. Site, 2D aksiyon ve gizlilik öğeleri barındıran Serial Cleaner adlı oyunu önümüzdeki 48 saat süresince ücretsiz hale getirdi.

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Buraya tıklayarak sahip olabileceğiniz oyunda, 70’li yılların Amerika’sında çetelerin işlediği cinayetler sonrası oluşan suç mahallini temizleyen bir karakteri canlandırıyoruz. Suç mahallindeki delilleri ortadan kaldırmaya çalışırken polise yakalanmamaya çalıştığımız yapım, eğlenceli bir oynanış vadediyor.

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İFun4all tarafından geliştirilen ve 2017 yılında piyasaya sürülen oyun, 20 Haziran tarihinde iOS platformunda da boy göstermişti. Steam yorumları oldukça olumlu olan ve Metacritic ortalaması %75 seviyesinde bulunan yapım, Steam platformunda 24 TL’den satılıyor.

Son olarak, oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.humblebundle.com/store/serial-cleaner-free-game