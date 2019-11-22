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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyunla aramıza döndü!

    Bir süredir ücretsiz oyun dağıtma işine ara veren Humble Bundle, sessizliğini bozmaya karar verdi. Sitenin önümüzdeki 48 saat için ücretsiz hale getirdiği oyun, bu sefer Serial Cleaner oldu.
    9 sa.
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    3
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyunla aramıza döndü!
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    Bir süredir ücretsiz oyun dağıtmaya ara veren Humble Bundle, bu hafta sessizliğini bozmaya karar verdi. Site, 2D aksiyon ve gizlilik öğeleri barındıran Serial Cleaner adlı oyunu önümüzdeki 48 saat süresince ücretsiz hale getirdi.

    Ayrıca Bkz. "Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri ve ilk fragman karşınızda"

    Buraya tıklayarak sahip olabileceğiniz oyunda, 70’li yılların Amerika’sında çetelerin işlediği cinayetler sonrası oluşan suç mahallini temizleyen bir karakteri canlandırıyoruz. Suç mahallindeki delilleri ortadan kaldırmaya çalışırken polise yakalanmamaya çalıştığımız yapım, eğlenceli bir oynanış vadediyor.

    Humble Bundle, yeni bir ücretsiz oyunla aramıza döndü!
    Tam Boyutta Gör

    İFun4all tarafından geliştirilen ve 2017 yılında piyasaya sürülen oyun, 20 Haziran tarihinde iOS platformunda da boy göstermişti. Steam yorumları oldukça olumlu olan ve Metacritic ortalaması %75 seviyesinde bulunan yapım, Steam platformunda 24 TL’den satılıyor.

    Son olarak, oyunun tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.



    https://www.humblebundle.com/store/serial-cleaner-free-game Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirengin22 2 sa.
    epic games'te de ''Bad North:Jotunn Edition'' isimli oyun ücretsiz ama paylaşılmamış nedense epicgames.com/...
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    Musty3535123 4 sa.
    haberi kaldırabilirsiniz, kimseye yararı yok :)
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    Askaparta 5 sa.
    Bu ne be, artık ücretsiz oyunlarda da seçiciyiz.
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