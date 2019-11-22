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    Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri ve ilk fragman karşınızda

    Uzaylı istilasına karşı direnişi organize edeceğiniz Half-Life: Alyx ön siparişe sunuldu. Sadece sanal gerçeklik odaklı oynanacak oyun haliyle kask satın almanızı isteyecek.
    21 sa.
    8b
    16
    18
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri ve ilk fragman karşınızda
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    Oyun dünyasında bir efsane haline gelen Half-Life serisi ikinci oyunun ardından büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Herkes üçüncü oyunu beklerken Valve sanal gerçeklik tabanlı bir yapımla sürpriz yaptı. Half-Life: Alyx sanal gerçeklik oyunları alanında bir devrim yapabilir.

    Half-Life: Alyx neler sunuyor?

    Half-Life: Alyx oyunu oyuncuyu doğrudan atmosferin içerisine atıyor. Oyunun kahramanı Alyx’in yerine geçtiğiniz yapımda yer çekimi eldivenlerini kullanarak hikâyeyi şekillendirmeye çalışıyorsunuz.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    Half-Life: Alyx oyunu ilk ve ikinci Half-Life oyunlarının arasında geçiyor. Alyx ve babası bu yeni oyunda Combine uzaylı istilasına karşı bir direniş hazırlama sürecini yaşayacak. Tamamen yeni bir senaryo olduğu ifade edilen oyun Half-Life 2 kadar oynanış süresine sahip. Oyuna başlamadan önce Half-Life 2: Episode 2 paketinin mutlaka bitirilmesi tavsiye ediliyor.

    Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri ve ilk fragman karşınızda
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    Half-Life: Alyx sadece sanal gerçeklik odaklı bir oyun. Uzun bir süre bilgisayar veya konsollara gelmeyecek gibi görünüyor. Konseptin yapısı gereği daha yoğun oyun tecrübesi ve yüksek adrenalin sunuluyor. Oyuncular eşyalar arasında gezinmeyi, nişan almayı, araçları yönlendirmeyi ve uzaylı ara yüzlerine sızmayı öğrenecekler.

    Yeni oyun to Valve Index, Oculus Rift, Link kablosu ile Oculus Quest ve HTC Vive gibi başlıklarla uyumlu. Ayrıca Windows karma gerçeklik gözlükleri ile de oynanabiliyor. Sistem gereksinimleri ise en az Core i5-7500 veya Ryzen 5 1600 işlemci, GTX 1060 veya RX 580 ekran kartı, 12GB RAM olarak belirlenmiş.

    Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri ve ilk fragman karşınızda
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    Source 2 oyun motoru üzerinde şekillenen Half-Life: Alyx ayrıca güncellenen Hammer seviye düzenleme aracı sayesinde oyuncuların kendi seviyelerini inşa etmesine de izin verecek. Valve Index kaskına sahip olanlar veya yıl sonuna kadar satın alanlar özel oyun içi kozmetik hediyelere sahip olacaklar.

    Half-Life: Alyx ön siparişe başlamış durumda. Valve Index sahipleri 54$ karşılığında ön sipariş verebiliyor. Normal fiyatı ise 60$ seviyesinde. Oyunun çıkış tarihi ise Mart 2020 olarak açıklandı.



    https://www.theverge.com/2019/11/21/20975423/half-life-alyx-vr-price-release-date-screenshots-trailer-valve-steam Yorum Yaz
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    asdasdqwertyveyaalxyvance 9 sa. en beğenilen
    avrupada yaşayıp 1500 euro maaş alsaydım sırf bu oyun için gider 500 birim paraya alırdım bi sanal gerçeklik cihazı
    Yanıtla +10
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    津波 15 sa.
    Harika duruyor. Yeni bir oyun gibi. Bence tutarsa fps olarak da çıkartılır belki.
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    Olgi 4 sa.
    gaben şişkosu belli ki vr şirketleri ile gizlice anlamış.biraz onlar para yesin diye düşünüyor.
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    Askaparta 5 sa.
    Bizim gerçeğimizde bu sanala para yetmiyor. Fps ile ileride değerlendiririz.
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    Morichannnn 6 sa.
    Gözün kör olsun ekonomi. Bir VR set bile alamıyoruz.
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    Pottermore 9 sa.
    Her şey fiyatı artınca teknolojiden uzak kaldik.
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    asdasdqwertyveyaalxyvance 9 sa. en beğenilen
    avrupada yaşayıp 1500 euro maaş alsaydım sırf bu oyun için gider 500 birim paraya alırdım bi sanal gerçeklik cihazı
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    MetalWave 13 sa.
    belkide yapımcıları ve üreticileri vr a yöneltecek oyun. birde bunu vr da multi oynama zorunluluğu getirirseler vr da kesin yükseliş olur
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    Darknesia 13 sa.
    VR alamayanlarda bugün...
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    Uykuusuz 13 sa.
    Efsane heyecanlandırdı hemen VR alacağım
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    P2edatoR 14 sa.
    İslandim
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    kakarikikiri 14 sa.
    bu gabe newell denilen adamın durduk yere vr dünyasına gireceğini sanmıyorum, hele ki half life gibi büyük bir marka ile. vr olayını bir üst mertebeye taşıma niyetindeler bence.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Krone 14 sa. kakarikikiri
    Aynı fikirdeyim. Böyle büyük bir topa girdiklerine göre hedefleri VR oyunculuğunu bir üst seviyeye taşımak olmalı. Half Life sıradan bir marka değil sonuçta. Uzun yıllardır beklenen bir oyun.
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