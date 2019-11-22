Half-Life: Alyx sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri ve ilk fragman karşınızda

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Oyun dünyasında bir efsane haline gelen Half-Life serisi ikinci oyunun ardından büyük bir sessizliğe bürünmüştü. Herkes üçüncü oyunu beklerken Valve sanal gerçeklik tabanlı bir yapımla sürpriz yaptı. Half-Life: Alyx sanal gerçeklik oyunları alanında bir devrim yapabilir.

Half-Life: Alyx neler sunuyor?

Half-Life: Alyx oyunu oyuncuyu doğrudan atmosferin içerisine atıyor. Oyunun kahramanı Alyx’in yerine geçtiğiniz yapımda yer çekimi eldivenlerini kullanarak hikâyeyi şekillendirmeye çalışıyorsunuz.

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Half-Life: Alyx oyunu ilk ve ikinci Half-Life oyunlarının arasında geçiyor. Alyx ve babası bu yeni oyunda Combine uzaylı istilasına karşı bir direniş hazırlama sürecini yaşayacak. Tamamen yeni bir senaryo olduğu ifade edilen oyun Half-Life 2 kadar oynanış süresine sahip. Oyuna başlamadan önce Half-Life 2: Episode 2 paketinin mutlaka bitirilmesi tavsiye ediliyor.

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Half-Life: Alyx sadece sanal gerçeklik odaklı bir oyun. Uzun bir süre bilgisayar veya konsollara gelmeyecek gibi görünüyor. Konseptin yapısı gereği daha yoğun oyun tecrübesi ve yüksek adrenalin sunuluyor. Oyuncular eşyalar arasında gezinmeyi, nişan almayı, araçları yönlendirmeyi ve uzaylı ara yüzlerine sızmayı öğrenecekler.

Yeni oyun to Valve Index, Oculus Rift, Link kablosu ile Oculus Quest ve HTC Vive gibi başlıklarla uyumlu. Ayrıca Windows karma gerçeklik gözlükleri ile de oynanabiliyor. Sistem gereksinimleri ise en az Core i5-7500 veya Ryzen 5 1600 işlemci, GTX 1060 veya RX 580 ekran kartı, 12GB RAM olarak belirlenmiş.

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Source 2 oyun motoru üzerinde şekillenen Half-Life: Alyx ayrıca güncellenen Hammer seviye düzenleme aracı sayesinde oyuncuların kendi seviyelerini inşa etmesine de izin verecek. Valve Index kaskına sahip olanlar veya yıl sonuna kadar satın alanlar özel oyun içi kozmetik hediyelere sahip olacaklar.

Half-Life: Alyx ön siparişe başlamış durumda. Valve Index sahipleri 54$ karşılığında ön sipariş verebiliyor. Normal fiyatı ise 60$ seviyesinde. Oyunun çıkış tarihi ise Mart 2020 olarak açıklandı.

https://www.theverge.com/2019/11/21/20975423/half-life-alyx-vr-price-release-date-screenshots-trailer-valve-steam