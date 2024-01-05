HÜRKUŞ 2'nin ilk uçuşu için tarih verildi

Başlangıçta eğitim uçağı varyantı üzerinde yoğunlaşan HÜRKUŞ çalışmalarına, ilerleyen aşamada hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı faaliyetleri de eklendi. HÜRKUŞ-C olarak isimlendirilen silahlı varyanta çeşitli mühimmat ve ekipmanlar entegre edildi, başarılı uçuş/atış testleri yapılarak bir süre önce Afrika ülkelerine ihracat edildi.
Şirket ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının Muharebe Ateş Destek Timi ve ileri hava kontrolörü eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı varyantını geliştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs konuşlu 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan uçağın, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.
HÜRKUŞ 2 ilk uçunu haziranda yapacak
TUSAŞ, çok daha gelişmiş 15+40 toplam 55 adet HÜRKUŞ 2'yi Türk Hava Kuvvetleri 122'nci Temel Jet Uçuş Eğitim Filosu envanterine kazandıracak. Mevcut ve uzun vadeli yurt içi ve dışı ihtiyaçlar dikkate alındığında silahlı HÜRKUŞ'un oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülüyor. Bu arada geçtiğimiz yakın dönemde silahlı 15 adet HÜRKUŞ-C varyantı acil ihtiyacı bulunan Afrika ülkelerine ihraç edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.