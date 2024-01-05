HÜRKUŞ 2'nin ilk uçuşu için tarih verildi

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii veya kısaca TUSAŞ, temel, tekamül uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri arasındaki tüm kademelerde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ'u geliştirmişti. Şimdi ise önemli iyileştirme ve geliştirmeler içeren HÜRKUŞ 2 uçağını ilk uçuşa hazırlıyor.

Başlangıçta eğitim uçağı varyantı üzerinde yoğunlaşan HÜRKUŞ çalışmalarına, ilerleyen aşamada hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı faaliyetleri de eklendi. HÜRKUŞ-C olarak isimlendirilen silahlı varyanta çeşitli mühimmat ve ekipmanlar entegre edildi, başarılı uçuş/atış testleri yapılarak bir süre önce Afrika ülkelerine ihracat edildi.

HÜRKUŞ-C'ye yeni yerli ve milli silahlar ekleniyor 2 gün önce eklendi

Şirket ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının Muharebe Ateş Destek Timi ve ileri hava kontrolörü eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı varyantını geliştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs konuşlu 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan uçağın, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

HÜRKUŞ 2 ilk uçunu haziranda yapacak

Tam Boyutta Gör Ek olarak TUSAŞ, HÜRKUŞ Programı'nda geliştirdiği kabiliyetlerle bir süredir HÜRKUŞ-2 Projesi yürütüyor. Önemli iyileştirme faaliyetlerini içeren proje kapsamında HÜRJET-2'nin üretimi de devam ediyor. Geliştirilen HÜRKUŞ 2’in ilk uçuşunu haziran ayında yapması bekleniyor.

TUSAŞ, çok daha gelişmiş 15+40 toplam 55 adet HÜRKUŞ 2'yi Türk Hava Kuvvetleri 122'nci Temel Jet Uçuş Eğitim Filosu envanterine kazandıracak. Mevcut ve uzun vadeli yurt içi ve dışı ihtiyaçlar dikkate alındığında silahlı HÜRKUŞ'un oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülüyor. Bu arada geçtiğimiz yakın dönemde silahlı 15 adet HÜRKUŞ-C varyantı acil ihtiyacı bulunan Afrika ülkelerine ihraç edildi.

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HÜRKUŞ 2'nin ilk uçuşu için tarih verildi