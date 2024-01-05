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    HÜRKUŞ 2'nin ilk uçuşu için tarih verildi

    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2024 yılında da projelerine hız kesmeden devam ediyor. TUSAŞ, önemli iyileştirme ve geliştirmeler içeren HÜRKUŞ 2 uçağını ilk uçuşa hazırlıyor.
    HÜRKUŞ 2'nin ilk uçuşu için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii veya kısaca TUSAŞ, temel, tekamül uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri arasındaki tüm kademelerde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek üzere yeni nesil gelişmiş eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ'u geliştirmişti. Şimdi ise önemli iyileştirme ve geliştirmeler içeren HÜRKUŞ 2 uçağını ilk uçuşa hazırlıyor.

    Başlangıçta eğitim uçağı varyantı üzerinde yoğunlaşan HÜRKUŞ çalışmalarına, ilerleyen aşamada hafif taarruz ve silahlı keşif varyantı faaliyetleri de eklendi. HÜRKUŞ-C olarak isimlendirilen silahlı varyanta çeşitli mühimmat ve ekipmanlar entegre edildi, başarılı uçuş/atış testleri yapılarak bir süre önce Afrika ülkelerine ihracat edildi.

    Şirket ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının Muharebe Ateş Destek Timi ve ileri hava kontrolörü eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı varyantını geliştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs konuşlu 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan uçağın, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

    HÜRKUŞ 2 ilk uçunu haziranda yapacak

    HÜRKUŞ 2'nin ilk uçuşu için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Ek olarak TUSAŞ, HÜRKUŞ Programı'nda geliştirdiği kabiliyetlerle bir süredir HÜRKUŞ-2 Projesi yürütüyor. Önemli iyileştirme faaliyetlerini içeren proje kapsamında HÜRJET-2'nin üretimi de devam ediyor. Geliştirilen HÜRKUŞ 2’in ilk uçuşunu haziran ayında yapması bekleniyor.

    TUSAŞ, çok daha gelişmiş 15+40 toplam 55 adet HÜRKUŞ 2'yi Türk Hava Kuvvetleri 122'nci Temel Jet Uçuş Eğitim Filosu envanterine kazandıracak. Mevcut ve uzun vadeli yurt içi ve dışı ihtiyaçlar dikkate alındığında silahlı HÜRKUŞ'un oldukça yüksek satış rakamlarına ulaşması öngörülüyor. Bu arada geçtiğimiz yakın dönemde silahlı 15 adet HÜRKUŞ-C varyantı acil ihtiyacı bulunan Afrika ülkelerine ihraç edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 4 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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