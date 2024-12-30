HÜRKUŞ 2 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi: Teslimatlar 2025'te

İlk uçuş başarıyla tamamlandı
Türk Hava Kuvvetlerinin pilot eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma sanayisinin kabiliyetlerini daha da ileriye taşımak amacıyla tasarlanan yeni HÜRKUŞ’a yönelik çalışmalar 3 Mayıs 2021 tarihinde başlamıştı. İlk nesil HÜRKUŞ’lar istenilen seviyede olmamaları nedeniyle farklı ülkelere ihraç edildi ve envantere girmedi.
Yenilenen HÜRKUŞ Yeni Nesil Eğitim Uçağı ise ihtiyaç ve istekler doğrultusunda temel model üzerine geliştirildi. Yeni HÜRKUŞ Akıncı üssünden kalkarak gökyüzü ile buluştu. 20 dakikalık uçuşta 6 bin 500 feet irtifaya ve 140 knot hıza ulaşıldı.
Açıklamada yer alan teknik detaylara göre, kısa zaman içinde Hava Kuvvetlerine teslim edilecek yeni HÜRKUŞ uçağında yapısal ağırlık azaltıldı. Uçak, son teknoloji kullanılarak kendi sınıfının en akrobatik ve en yüksek performanslı uçaklarından biri haline getirildi. Uçakta ayrıca kanopi, soğutma sistemi, hidrolik pompa, telsiz ve IFF gibi birçok ekipman yerli ve milli hale getirildi.
15 adet HÜRKUŞ, 2025’te teslim edilecek
Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan 55 uçaklık sözleşmenin ilk 15 uçağı 2025 yılı itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi bekleniyor. Kalan 40 uçağın teslimatı ise 2027 yılına kadar tamamlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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