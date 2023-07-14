“Hype” bitti, Threads etkileşimleri serbest düşüşe geçti!

Bir Meta sözcüsü ise mevcut durum hakkında şunları söyledi: “Henüz erken olsa da Threads'in beklentilerimizi aşan ilk başarısı bizi heyecanlandırıyor. Uygulamayı bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce kullanıma sunduk ve şu anda odak noktamız istikrarlı performans sağlamak, yeni özellikler sunmak ve önümüzdeki aylarda deneyimi geliştirmeye devam etmek."
Threads için bu elbette yolun sonu değil ancak kullanıcıların ilgisinin bir şekilde platformda tutulması gerekiyor. Mevcut haliyle Threads, yazılı Reels akışı olmaktan öteye geçemiyor zira mevcut akış algoritma tabanlı ve özel "takip edilenler” akışı şimdilik yok. Elbette bu sadece bir eksik ve daha pek çok eksik var; hastag’ler yok, bir gündem takibi ve özel mesajlaşma da yok.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)