“Hype” bitti, Threads etkileşimleri serbest düşüşe geçti!

Tam Boyutta Gör Meta’nın geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı yeni metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, sadece beş gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak önemli bir rekora imza atmıştı. Ancak Sensor Tower ve Similarweb'in verilerine göre, hizmet büyüme ve etkileşimde düşüş içerisinde bulunuyor.

Threads etkileşimleri düşüyor

Tam Boyutta Gör Sensor Tower verilerine göre geçtiğimiz salı ve çarşamba günleri, platformun günlük aktif kullanıcı sayısı cumartesi gününe göre yaklaşık yüzde 20 azaldı ve kullanıcıların platformda geçirdiği süre yüzde 50 azalarak 20 dakikadan 10 dakikaya düştü. Similarweb'in verileri de benzer eğilimler gösteriyor. Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısında, 7 Temmuz'daki zirve noktası ile pazartesi günü arasında, dünya çapında Android telefonlardaki Threads kullanıcıları için yüzde 25'ten fazla bir düşüş görüldü.

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Bir Meta sözcüsü ise mevcut durum hakkında şunları söyledi: “Henüz erken olsa da Threads'in beklentilerimizi aşan ilk başarısı bizi heyecanlandırıyor. Uygulamayı bir haftadan biraz daha uzun bir süre önce kullanıma sunduk ve şu anda odak noktamız istikrarlı performans sağlamak, yeni özellikler sunmak ve önümüzdeki aylarda deneyimi geliştirmeye devam etmek."

Threads için bu elbette yolun sonu değil ancak kullanıcıların ilgisinin bir şekilde platformda tutulması gerekiyor. Mevcut haliyle Threads, yazılı Reels akışı olmaktan öteye geçemiyor zira mevcut akış algoritma tabanlı ve özel "takip edilenler” akışı şimdilik yok. Elbette bu sadece bir eksik ve daha pek çok eksik var; hastag’ler yok, bir gündem takibi ve özel mesajlaşma da yok.

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