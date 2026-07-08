HyperOS 3.3 için geri sayım: Android 17 tabanlı beta başlıyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 sürümünü beklenenden daha erken kullanıma sunabileceği ortaya çıktı. Paylaşılan yeni bilgilere göre şirket, gelecek hafta beta programını başlatarak seçili amiral gemisi telefonlarda Android 17 testlerine başlayabilir.

HyperOS 3.3 için geri sayım başladı

Xiaomi henüz HyperOS 3.3 sürümünü resmi olarak doğrulamış değil. Ancak farklı bölgelere ait dahili yazılım sürümlerinin ortaya çıkması, beta dağıtımının oldukça yaklaştığına işaret ediyor. Şu ana kadar HyperOS 3.3 yazılımı görülen modeller arasında, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15T Pro serisi modeller yer alıyor.

Sızıntıya göre HyperOS 3.3, HyperOS 4'ün yerini alacak büyük bir güncelleme olmayacak. Yeni sürüm, HyperOS 3.1'in mevcut özelliklerini korurken Android 17 API desteğini sisteme entegre edecek. Bu nedenle kullanıcı tarafında kapsamlı tasarım değişiklikleri veya yeni özellikler beklenmiyor.

Bunun yerine sistem kararlılığı, performans optimizasyonları ve altyapı iyileştirmelerine odaklanılacağı belirtiliyor. Böylece HyperOS 3.3, yılın ilerleyen döneminde yayınlanması beklenen HyperOS 4 için önemli bir hazırlık sürümü olacak.

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Daha önceki sızıntılarda Xiaomi'nin HyperOS 4 sürümünü Çin'de ağustos ayında, küresel duyurunun ise eylül ayında yapılabileceğinden bahsetmiştik. Yeni arayüzün ilk olarak Xiaomi 18 serisiyle sunulması, ardından ekim ayı itibarıyla eski modellere dağıtılmaya başlanması bekleniyor. Ancak bu bilgilerin şu an için resmi olarak doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

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HyperOS 3.3 için geri sayım: Android 17 tabanlı be

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