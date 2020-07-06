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    HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı

    HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi dayanıklı HyperX tuşları ve çelik çerçevesi ile geliyor. HyperX Alloy Elite 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı
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    Kingston’un oyuncu markası HyperX, 3 yıl aradan sonra Alloy Elite mekanik oyuncu klavyesini güncelliyor. HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi ilk nesle göre bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

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    HyperX Alloy Elite 2 özellikleri ve fiyatı

    HyperX Alloy Elite klavyesi Cherry MX tuşları ile oldukça beğenilmiş ve farklı versiyonlarını da oyunculara sunmuştu. HyperX Alloy Elite 2 oyuncu klavyesinde ise artık firmanın kendi HyperX tuşlarına geçtiğini görüyoruz.

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    Kırmızı düzlemsel mekanik tuşlar performans odaklı ve 80 milyona basışa kadar dayanıklılık sunuyor. Her tuşta RGB aydınlatma var ve 5 farklı parlaklık seviyesi barındırıyor. Klavyedeki belleğe 3 farklı aydınlatma profili kayıt edilebiliyor. Çelik çerçeve dayanıklılığa katkı yapıyor.

    USB 2.0 doğrudan geçiş özelliği olan klavye yanlış tuş algılama ve aynı anda basılan tüm tuşları algılama teknolojileri de barındırıyor. HyperX NGENUITY yazılımı ile kontrol edilen klavyede özel tekerlek ve medya kontrol tuşları mevcut. HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi 130$ fiyat etiketine sahip.



    https://www.techpowerup.com/269471/hyperx-announces-alloy-elite-2-mechanical-gaming-keyboard Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    brnk (Burak Demirbas) 2 gün
    Vergisiz 900 lira maşallah 🧿
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 gün
    Game değil de DJ klavyesi gibi görünüyor. DJ Parti kalvyesi :)
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