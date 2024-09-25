HyperX, PC ve konsollarla uyumlu yeni oyuncu kulaklığını tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör HyperX, önceki kablosuz oyun kulaklığına göre bir dizi yükseltme getiren Cloud Mix 2'yi tanıttı. En önemli özelliklerden biri; geliştirilmiş pil ömrü. Şirket, yeni kablosuz gaming kulaklığının 110 saate kadar kullanım süresi sağladığını iddia ediyor.

En iyi gaming & oyuncu kulaklığı önerileri 1 ay önce eklendi

HyperX Cloud Mix 2 gaming kulaklık özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni Cloud Mix 2 modeliyle gelen diğer dikkat çeken özelliklerden biri de; hibrit aktif gürültü engelleme. HyperX, ANC’nin harici gürültüyü engellemeye ve daha sürükleyici oyun deneyimi sağlamaya yardımcı olacağını söylüyor. Oyun için tasarlanmayan diğer kablosuz kulaklıklar gibi, Cloud Mix 2 de gerektiğinde bulunduğunuz ortamda dış sesi duymanızı sağlayan şeffaf moda sahip. Ayrıca nispeten düşük gecikme, daha iyi pil ömrü ve gelişmiş ses kalitesi sunmaya vadeden Bluetooth 5.3 LE özelliğiyle birlikte 2.4GHz bağlantı desteği mevcut. Bu kablosuz mod, gecikmeyi daha da (20 ms’ye kadar) düşürüyor.

Ses performansına gelince, Cloud Mix 2, özelleştirilmiş ses sunabilen 40 mm sürücüye sahip. Ses profillerini NGENUITY yazılımıyla ayarlayabiliyorsunuz. Kulaklık, dahili mikrofonlar yapay zeka gürültü azaltma teknolojisiyle geliyor. HyperX, bu mikrofonların sesinizi net bir şekilde alabildiğini ve rekabetçi oyun sırasında uygun iletişimi garantilediğini söylüyor.

HyperX Cloud Mix 2 oyuncu kulaklığı fiyatı ne kadar?

HyperX Cloud Mix 2 fiyatı 199 dolar olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

HyperX Cloud Mix 2 gaming kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri