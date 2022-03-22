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    Hyundai geçen ay 10 binden fazla elektrikli Ioniq 5 sattı

    Tamamen elektrikli Ioniq 5'in satışları ilk kez 10 bin barajını açtı. Şubat ayında Hyundai'nin hem tamamen elektrikli, hem de şarj edilebilir hibrit satışlarını yıllık bazda üç kat artırdı.
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    Hyundai geçen ay 10 binden fazla elektrikli Ioniq 5 sattı
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    Hyundai geçen ay dünya genelinde toplam 304.613 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Güney Kore merkezli firma satışlarını bir yıl öncesine göre %3.2 oranında yükseltmeyi başarmış durumda. Şubat ayı aynı zamanda tamamen elektrikli Ioniq 5'in 10 bin barajını geçmesi adına da önem teşkil ediyor.

    Hyundai geçen ayki elektrikli model satışlarıyla ilgili bir rapor yayınladı. Şubat ayında satılan elektrikli araç sayısının 13.659 adede ulaştığı bildiriliyor. Bununla birlikte hem tamamen elektrikli, hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç kat gibi önemli bir artış söz konusu.

    Hyundai geçen ay 10 binden fazla elektrikli Ioniq 5 sattı
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    Hyundai Ioniq 5 zirvede

    Güney Koreli markanın hibrit araç satışlarında da yükseliş var. Bu segmentte 3.602'si PHEV olmak üzere toplam toplam 17.261 adet otomobil satıldı. Hidrojen yakıt hücreli araç satışları ise her zaman olduğu gibi 652 ile yine düşük seviyede kaldı. Tamamen elektrikli ve hibrit modellerde en fazla satan ilk üç model şu şekilde:

    • Hyundai Ioniq 5 – 10.214 adet
    • Hyundai Kona Electric – 2.718 adet
    • Hyundai Tucson PHEV – 2.530 adet
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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 1 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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