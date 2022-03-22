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Hyundai geçen ay dünya genelinde toplam 304.613 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Güney Kore merkezli firma satışlarını bir yıl öncesine göre %3.2 oranında yükseltmeyi başarmış durumda. Şubat ayı aynı zamanda tamamen elektrikli Ioniq 5'in 10 bin barajını geçmesi adına da önem teşkil ediyor.

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Hyundai geçen ayki elektrikli model satışlarıyla ilgili bir rapor yayınladı. Şubat ayında satılan elektrikli araç sayısının 13.659 adede ulaştığı bildiriliyor. Bununla birlikte hem tamamen elektrikli, hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobil satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç kat gibi önemli bir artış söz konusu.

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Hyundai Ioniq 5 zirvede

Güney Koreli markanın hibrit araç satışlarında da yükseliş var. Bu segmentte 3.602'si PHEV olmak üzere toplam toplam 17.261 adet otomobil satıldı. Hidrojen yakıt hücreli araç satışları ise her zaman olduğu gibi 652 ile yine düşük seviyede kaldı. Tamamen elektrikli ve hibrit modellerde en fazla satan ilk üç model şu şekilde:

Hyundai Ioniq 5 – 10.214 adet

adet Hyundai Kona Electric – 2.718 adet

adet Hyundai Tucson PHEV – 2.530 adet

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Hyundai geçen ay 10 binden fazla elektrikli Ioniq 5 sattı