Hyundai, Hindistan'da ucuz elektrikli SUV modelini duyurdu: Hyundai Creta Electric

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hyundai, Hindistan pazarında popüler olan SUV modeli Creta'nın elektrikli versiyonunu tanıttı. Şirketin Ioniq serisinden tasarım öğelerini ödünç alan elektrikli araca göz atalım.

Hyundai Creta Electric özellikleri

Hyundai Creta Electric, içten yanmalı modelden farklı olarak bölünmüş ızgara tasarımına sahip yeniden tasarlanmış bir burun ile geliyor. Ek olarak elektrikli modele özel aerodinamik jantlar ile verimliliğin arttırılması sağlanmış.

Hyundai, büyük ihtimalle ön aksa yerleştirilen elektrik motorunun özelliklerini açıklamadı. Ancak aracın 0-100 km/s hızlanma değerinin 7,9 saniye olduğunu belirtti. Bu değer, içten yanmalı modelden daha çabuk olduğu anlamına gliyor.

Tam Boyutta Gör Creta Electric, 42 kWh veya 51,4 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğiyle sunulacak. Menzil değerleri ise Hindistan'ın ARAI ölçüm standartlarına göre sırasıyla 390 km ve 473 km olarak belirtiliyor.

Kia, koltukları takmayı unuttuğu için 27 bin aracı geri çağırıyor 15 sa. önce eklendi

Bataryanın şarj hızı ise günümüz standartlarının biraz gerisinde kalıyor. DC şarj ile %10'dan %80'e dolum 58 dakika sürerken, 11 kW AC şarj ile tam dolum 4 saat sürüyor. Araçta ayrıca arka koltukların altında her türlü elektronik cihazın çalıştırılması sağlayan bir adet priz yer alıyor.

25 bin dolar civarında fiyata sahip olması beklenen Hyundai Creta Electric, Suzuki eVitara, Mahindra BE 6 ve Tata Curvv EV gibi rakipleriyle rekabet edecek. Elektrikli SUV, 17 Ocak'ta Hindistan'daki Bharat Mobility Show'da resmen tanıtılacak. Hyundai'nin otomobili diğer pazarlara sunup sunmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Hyundai, Hindistan'da ucuz elektrikli SUV modelini duyurdu