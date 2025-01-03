Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hyundai, Hindistan'da ucuz elektrikli SUV modelini duyurdu: Hyundai Creta Electric

    Hyundai, Hindistan pazarında popüler olan SUV modeli Creta'nın elektrikli versiyonunu tanıttı. Uygun fiyatlı model, 473 km'ye kadar menzil değeriyle dikkat çekiyor.
    Hyundai, Hindistan'da ucuz elektrikli SUV modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Hyundai, Hindistan pazarında popüler olan SUV modeli Creta'nın elektrikli versiyonunu tanıttı. Şirketin Ioniq serisinden tasarım öğelerini ödünç alan elektrikli araca göz atalım.

    Hyundai Creta Electric özellikleri

    Hyundai Creta Electric, içten yanmalı modelden farklı olarak bölünmüş ızgara tasarımına sahip yeniden tasarlanmış bir burun ile geliyor. Ek olarak elektrikli modele özel aerodinamik jantlar ile verimliliğin arttırılması sağlanmış.

    Hyundai, büyük ihtimalle ön aksa yerleştirilen elektrik motorunun özelliklerini açıklamadı. Ancak aracın 0-100 km/s hızlanma değerinin 7,9 saniye olduğunu belirtti. Bu değer, içten yanmalı modelden daha çabuk olduğu anlamına gliyor.

    Hyundai, Hindistan'da ucuz elektrikli SUV modelini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Creta Electric, 42 kWh veya 51,4 kWh kapasiteli iki batarya seçeneğiyle sunulacak. Menzil değerleri ise Hindistan'ın ARAI ölçüm standartlarına göre sırasıyla 390 km ve 473 km olarak belirtiliyor.

    Bataryanın şarj hızı ise günümüz standartlarının biraz gerisinde kalıyor. DC şarj ile %10'dan %80'e dolum 58 dakika sürerken, 11 kW AC şarj ile tam dolum 4 saat sürüyor. Araçta ayrıca arka koltukların altında her türlü elektronik cihazın çalıştırılması sağlayan bir adet priz yer alıyor.

    25 bin dolar civarında fiyata sahip olması beklenen Hyundai Creta Electric, Suzuki eVitara, Mahindra BE 6 ve Tata Curvv EV gibi rakipleriyle rekabet edecek. Elektrikli SUV, 17 Ocak'ta Hindistan'daki Bharat Mobility Show'da resmen tanıtılacak. Hyundai'nin otomobili diğer pazarlara sunup sunmayacağı şimdilik bilinmiyor.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/01/hyundai-creta-electric-debuts-with-294-mile-range/ https://www.hyundai.com/in/en/find-a-car/creta-electric/highlights
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra 1.6 tutulan modeli bu yazılım oyunla aynı anda kullanılamaz virtual controller kredi kartına fazla yatırılan para ne olur partlı oyunlar nasıl kurulur dacia duster 4x4 yakıt tüketimi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A7 V15.1.2
    Monster Abra A7 V15.1.2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız