Hyundai, Hindistan'da ucuz elektrikli SUV modelini duyurdu: Hyundai Creta Electric

Hyundai Creta Electric özellikleri
Hyundai Creta Electric, içten yanmalı modelden farklı olarak bölünmüş ızgara tasarımına sahip yeniden tasarlanmış bir burun ile geliyor. Ek olarak elektrikli modele özel aerodinamik jantlar ile verimliliğin arttırılması sağlanmış.
Hyundai, büyük ihtimalle ön aksa yerleştirilen elektrik motorunun özelliklerini açıklamadı. Ancak aracın 0-100 km/s hızlanma değerinin 7,9 saniye olduğunu belirtti. Bu değer, içten yanmalı modelden daha çabuk olduğu anlamına gliyor.
Bataryanın şarj hızı ise günümüz standartlarının biraz gerisinde kalıyor. DC şarj ile %10'dan %80'e dolum 58 dakika sürerken, 11 kW AC şarj ile tam dolum 4 saat sürüyor. Araçta ayrıca arka koltukların altında her türlü elektronik cihazın çalıştırılması sağlayan bir adet priz yer alıyor.
25 bin dolar civarında fiyata sahip olması beklenen Hyundai Creta Electric, Suzuki eVitara, Mahindra BE 6 ve Tata Curvv EV gibi rakipleriyle rekabet edecek. Elektrikli SUV, 17 Ocak'ta Hindistan'daki Bharat Mobility Show'da resmen tanıtılacak. Hyundai'nin otomobili diğer pazarlara sunup sunmayacağı şimdilik bilinmiyor.
Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/01/hyundai-creta-electric-debuts-with-294-mile-range/ https://www.hyundai.com/in/en/find-a-car/creta-electric/highlights Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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