BMW, Panoramic iDrive sistemini tanıttı: Bütün yeni modellere gelecek

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Tam Boyutta Gör BMW, CES 2025'te uzun zamandır beklenen Panoramic iDrive sisteminin son halini gösterdi. Ön camda şerit şeklinde uzanan panoramik ekran, paralelkenar şeklindeki açılı bilgi-eğlence ekranı ve baş üstü ekrandan oluşan sistem gelecekteki bütün BMW modellerinde yer alacak.

BMW Panoramic iDrive neler sunuyor?

Yeni iDrive sisteminin altında BMW Operating System X olarak adlandırılan işletim sistemi yatıyor. Yeni arayüz ve yapay zeka destekli sesli komutlarla güncellenen sistem, mevcut iDrive'dan çok daha fazlasını vadediyor.

Yeni iDrive sisteminde en ilginç detay, merkezde yer alan büyük dokunmatik ekran. Paralelkenar ve hatta çokgen şeklindeki ekran, sistemi diğerlerinden ayırarak ilginç bir tasarım öğesi olarak işlev görüyor. Mevcut iDrive'ı andıran arayüzde, üç boyutlu harita ve widget'ların yanında alt tarafta klima kontrolleri ve bazı kısayollar yer alıyor.

Sisteme adını veren ve ön cam boyunca uzanan panoramik ekranda ise klasik gösterge ekranı bilgilerinin yanında, uyarılar, klima, çalan müzik ve rüzgar yönü gibi çeşitli bilgiler gösteriliyor. Bu bilgiler merkezi ekrandaki kontroller aracılığıyla özelleştirilebiliyor. Ek olarak sürücü tarafında baş üstü ekran da bulunuyor.

BMW ayrıca, şimdilik navigasyon için kullanılan yeni bir büyük dil modelini de iDrive'a eklediğini belirtiyor. Bu sayede doğal konuşmalar yoluyla yol tarifi alınabiliyor. Bunun dışında, örneğin şehir dışına çıkıldığında sistem, otomobilin Sport Modu'na otomatik olarak alınıp alınmayacağı gibi öneriler de sunabiliyor. Son olarak yeni panaromik iDrive'ın Android Auto ve Apple CarPlay desteğini sürdüreceği ifade ediliyor.

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Panoramik iDrive, daha önce demo olarak gösterilmişti ancak bu sefer neredeyse kullanıma hazı durumda. BMW, yıl sonunda Neue Klasse temelli elektrikli araçlarından başlayarak bütün yeni modellerinde yeni sistemin kullanılacağını söylüyor

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