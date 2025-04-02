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    Hyundai'nin minik drift canavarı "INSTEROID" ile tanışın

    Yakında Türkiye'de satışa sunulacak olan Inster'ı temel alan konsept otomobil, yeni nesil kullanıcılar için oyun dünyasından esinlenen tasarımıyla dikkat çekiyor.
    Hyundai'nin minik drift canavarı 'INSTEROID' ile tanışın Tam Boyutta Gör
    Hyundai, yeni konsept otomobili 'INSTEROID'in tanıtımını gerçekleştirdi. Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen etkinlikte tanıtılan INSTEROID, yeni nesil kullanıcılar için oyun dünyasından esinlenen konsept modeliyle Hyundai'nin tasarım alanındaki yaklaşımını temsil ediyor.

    Yakın bir zamanda Türkiye'de de satışa sunulacak elektrikli Hyundai 'INSTER' modeli baz alınarak hazırlanan bu konsept otomobil, sportif tasarım ve kullanıcı deneyimini farklı bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Hyundai Avrupa tasarım ekibi tarafından hazırlanan INSTEROID, INSTER'ın eğlenceli yönünü 'STEROID'in dinamik enerjisiyle birleştirerek, kaslı bir görünüm sunuyor.

    Hyundai markasının vizyonunu yansıtması adına video oyunlarından ilham alan model, genişletilmiş gövde, pist için optimize edilmiş tekerlekler ve belirgin kanat spoyleriyle aerodinamik özellikler sunuyor. Arka bölümde yer alan difüzör ve hava açıklıkları da aracın sportifliğini öne çıkarıyor.

    Hyundai'nin minik drift canavarı 'INSTEROID' ile tanışın Tam Boyutta Gör
    İç mekanda daha sade bir kokpit tasarımı sunan otomobil, yarış otomobilleriyle benzer bir ambiyans sağlıyor. Yarış tipi koltuklar, güvenlik barları ve yarış otomobillerinde kullanılan özel gösterge paneliyle donatılan araçta, sürüş dinamizmini artırması için sanal ses sistemi de yer alıyor.

    'Drift' moduyla sürüş deneyimini yükselten model, entegre 'Beat House' ses sistemi ve 'Message Grid' gibi detaylarla kişiselleştirilmeyi destekliyor. Tasarımın her yerinde bulunan 'boost' simgesi ise otomobil ve sürücü arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor.

    Hyundai'nin minik drift canavarı 'INSTEROID' ile tanışın Tam Boyutta Gör
    INSTEROID, Hyundai'nin sürdürülebilirliğe bağlılığını da vurguluyor. Ekolojik bilinci artırmak adına atık malzemelere yer verilen yeni konseptli aracın içkısımda geri dönüştürülmüş ipliklerden üretilen 3D örgü kumaş, çevreyi ve sportifliği vurguluyor.
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    A
    Albatross2000 1 saat önce

    Ha öyle mi kanka

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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