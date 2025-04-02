Hyundai'nin minik drift canavarı "INSTEROID" ile tanışın

Yakın bir zamanda Türkiye'de de satışa sunulacak elektrikli Hyundai 'INSTER' modeli baz alınarak hazırlanan bu konsept otomobil, sportif tasarım ve kullanıcı deneyimini farklı bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Hyundai Avrupa tasarım ekibi tarafından hazırlanan INSTEROID, INSTER'ın eğlenceli yönünü 'STEROID'in dinamik enerjisiyle birleştirerek, kaslı bir görünüm sunuyor.
Hyundai markasının vizyonunu yansıtması adına video oyunlarından ilham alan model, genişletilmiş gövde, pist için optimize edilmiş tekerlekler ve belirgin kanat spoyleriyle aerodinamik özellikler sunuyor. Arka bölümde yer alan difüzör ve hava açıklıkları da aracın sportifliğini öne çıkarıyor.
'Drift' moduyla sürüş deneyimini yükselten model, entegre 'Beat House' ses sistemi ve 'Message Grid' gibi detaylarla kişiselleştirilmeyi destekliyor. Tasarımın her yerinde bulunan 'boost' simgesi ise otomobil ve sürücü arasındaki duygusal bağı güçlendiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ha öyle mi kanka
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo