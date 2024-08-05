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    Hyundai Santa Fe: Yeni model en iyi SUV ödülünün sahibi oldu

    Hyundai, yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunacağı Yeni SANTA FE modeliyle yeni bir ödül daha aldı. J.D Power tarafından kullanıcılar arasında yapılan araştırmalarda en başarılı SUV model seçildi.
    Hyundai Santa Fe: Yeni model en iyi SUV ödülünün sahibi oldu Tam Boyutta Gör
    Hyundai, yeni modeli Santa Fe'yi ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Güney Koreli şirket baştan sona yenilediği yeni modeliyle SUV segmentine iddialı bir giriş yaptı. Hyundai'nin yeni Santa Fe modeli, J.D Power tarafından kullanıcılar arasında yapılan araştırmalarda en başarılı SUV model seçildi.

    Hyundai Santa Fe, 2024 J.D Power kullanıcı memnuniyetinde en yüksek puanı aldı

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Santa Fe modeli, performans, uygulama, genel düzen, konfor ve sorunsuzluk gibi kategorilerde başarı göstererek zirveye ulaştı. Segmentindeki en yeni otomobillerden biri olan yeni Santa Fe, sürüş konforu ve kullanıcı memnuniyeti dolayısıyla yüksek not aldı.

    Hyundai'nin tüm ürün gamında genel olarak güçlü bir performans artışı elde edilirken aynı zamanda B-SUV segmentindeki KONA da kendi sınıfında ikinci sırayı aldı ve çeşitli kategorilerde önemli başarılar gösterdi. Hyundai, böylelikle otomobil markası olarak ana otomobil üreticileri arasında üç basamak yükselerek dördüncü sıraya yerleşti.

    Yeni Santa Fe'nin iç mekanı, son derece ferah ve yatay bir düzende hazırlandı. Bu genişliğe uygun düz bagaj kapağı, açıldığında arkada balkon benzeri bir his uyandıran geniş bir iç hacim yaratıyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar, sınıfında lider iç alan sağlıyor.

    Santa Fe'nin 12,3 inçlik dijital panelini ve bilgi-eğlence sistemini kapsayan sınıfının birincisi Panoramik Kavisli Ekranı, görünürlüğü artırırken aynı zamanda lüks vurgusunu öne çıkarıyor. Benzinli 2,5 litrelik turbo ünite (Theta III 2,5T GDI – 8DCT), maksimum 281 PS motor gücüne ve maksimum 265 Nm torka sahip.

    Hyundai Santa Fe: Yeni model en iyi SUV ödülünün sahibi oldu Tam Boyutta Gör

    Benzinli 1,6 litrelik Turbo Hibrit seçenek ise (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT), maksimum 180 PS güç ve yine 265 Nm tork üretiyor. Avrupalı SANTA FE ise 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlarla satışa sunuldu.

    J.D. Power, 1968 yılından bu yana başta Amerika olmak üzere tüm pazarlarda referans olarak alınıyor ve yaptığı araştırmalarla biliniyor. Otomotiv verisi ve analitiğinde endüstriye ve tedarik zincirine, tüketici geri bildirimleri ve ileri seviye danışmanlık gibi çözümleri sağlayan kuruluş, aynı zamanda, yeni bir otomobil satın almak isteyen tüketicileri yönlendirerek karar aşamasında önemli bir rol oynuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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