Hyundai Santa Fe: Yeni model en iyi SUV ödülünün sahibi oldu

Tam Boyutta Gör Hyundai, yeni modeli Santa Fe'yi ilk olarak geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Güney Koreli şirket baştan sona yenilediği yeni modeliyle SUV segmentine iddialı bir giriş yaptı. Hyundai'nin yeni Santa Fe modeli, J.D Power tarafından kullanıcılar arasında yapılan araştırmalarda en başarılı SUV model seçildi.

Hyundai Santa Fe, 2024 J.D Power kullanıcı memnuniyetinde en yüksek puanı aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Santa Fe modeli, performans, uygulama, genel düzen, konfor ve sorunsuzluk gibi kategorilerde başarı göstererek zirveye ulaştı. Segmentindeki en yeni otomobillerden biri olan yeni Santa Fe, sürüş konforu ve kullanıcı memnuniyeti dolayısıyla yüksek not aldı.

Hyundai'nin tüm ürün gamında genel olarak güçlü bir performans artışı elde edilirken aynı zamanda B-SUV segmentindeki KONA da kendi sınıfında ikinci sırayı aldı ve çeşitli kategorilerde önemli başarılar gösterdi. Hyundai, böylelikle otomobil markası olarak ana otomobil üreticileri arasında üç basamak yükselerek dördüncü sıraya yerleşti.

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Yeni Santa Fe'nin iç mekanı, son derece ferah ve yatay bir düzende hazırlandı. Bu genişliğe uygun düz bagaj kapağı, açıldığında arkada balkon benzeri bir his uyandıran geniş bir iç hacim yaratıyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar, sınıfında lider iç alan sağlıyor.

Santa Fe'nin 12,3 inçlik dijital panelini ve bilgi-eğlence sistemini kapsayan sınıfının birincisi Panoramik Kavisli Ekranı, görünürlüğü artırırken aynı zamanda lüks vurgusunu öne çıkarıyor. Benzinli 2,5 litrelik turbo ünite (Theta III 2,5T GDI – 8DCT), maksimum 281 PS motor gücüne ve maksimum 265 Nm torka sahip.

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Benzinli 1,6 litrelik Turbo Hibrit seçenek ise (Gamma III 1.6T GDI HEV – 6AT), maksimum 180 PS güç ve yine 265 Nm tork üretiyor. Avrupalı SANTA FE ise 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlarla satışa sunuldu.

J.D. Power, 1968 yılından bu yana başta Amerika olmak üzere tüm pazarlarda referans olarak alınıyor ve yaptığı araştırmalarla biliniyor. Otomotiv verisi ve analitiğinde endüstriye ve tedarik zincirine, tüketici geri bildirimleri ve ileri seviye danışmanlık gibi çözümleri sağlayan kuruluş, aynı zamanda, yeni bir otomobil satın almak isteyen tüketicileri yönlendirerek karar aşamasında önemli bir rol oynuyor.

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Hyundai Santa Fe: Yeni model en iyi SUV ödülünün sahibi oldu