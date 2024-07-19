Hyundai, yeni elektrikli SUV modelini 2025'te satışa sunacak

Hyundai'nin şimdiye kadarki en büyük elektrikli otomobili olacak
Yeni SUV, Kia EV9 seviyesinde boyutlara sahip olacak ve Hyundai Palisade modeline elektrikli bir alternatif olarak hizmet edecek. IONIQ 9 muhtemelen Hyundai'nin E-GMP mimarisini kullanacak ve güç ünitesi ile batarya konfigürasyonları konusunda Kia EV9'dan ilham alacak.
Temel EV9, arkadan itiş ve 218 beygir gücü sunarken, 384 beygir gücüne ve daha büyük bir bataryaya sahip dört tekerlekten çekişli bir model olarak dikkat çekiyor. Kardeş marka Kia'nın üç sıralı elektrikli SUV'u EV9'un fiyatı 97.000 ila 121.000 dolar arasında değişiyor. EV9, 2024'ün ilk altı ayında Avustralya'da yalnızca 313 adet satıldı.
John Kett, EV9'un satış performansının IONIQ 9 için dersler sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda, "Bunu hala inceliyoruz, zorlu bir segment. Bunun üzerinde düşünmek için bolca zamanımız var. Bu fiyat noktasında çok sayıda erken hareket eden var; neyi doğru yaptılar, neyi doğru yapmadılar ve bu arabada hangi beklentilere ihtiyacımız var? bilmiyoruz" dedi.
Hyundai'nin Venue ile başlayan ve Kona, Tucson, Santa Fe ve IONIQ 5 ile fiyat olarak artan kapsamlı bir SUV model yelpazesine sahip olduğunu şu anda en pahalı içten yanmalı motorlu SUV olan büyük Palisade'in ise 80.990 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.