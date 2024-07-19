Tam Boyutta Gör Hyundai'nin ilk üç sıralı (7 koltuklu) elektrikli SUV'si 100.000 doların üzerinde bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacak ve 2025'in başlarında IONIQ 7 yerine IONIQ 9 model adıyla karşımıza çıkacak.

Hyundai'nin şimdiye kadarki en büyük elektrikli otomobili olacak

Yeni SUV, Kia EV9 seviyesinde boyutlara sahip olacak ve Hyundai Palisade modeline elektrikli bir alternatif olarak hizmet edecek. IONIQ 9 muhtemelen Hyundai'nin E-GMP mimarisini kullanacak ve güç ünitesi ile batarya konfigürasyonları konusunda Kia EV9'dan ilham alacak.

Temel EV9, arkadan itiş ve 218 beygir gücü sunarken, 384 beygir gücüne ve daha büyük bir bataryaya sahip dört tekerlekten çekişli bir model olarak dikkat çekiyor. Kardeş marka Kia'nın üç sıralı elektrikli SUV'u EV9'un fiyatı 97.000 ila 121.000 dolar arasında değişiyor. EV9, 2024'ün ilk altı ayında Avustralya'da yalnızca 313 adet satıldı.

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John Kett, EV9'un satış performansının IONIQ 9 için dersler sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda, "Bunu hala inceliyoruz, zorlu bir segment. Bunun üzerinde düşünmek için bolca zamanımız var. Bu fiyat noktasında çok sayıda erken hareket eden var; neyi doğru yaptılar, neyi doğru yapmadılar ve bu arabada hangi beklentilere ihtiyacımız var? bilmiyoruz" dedi.

Hyundai'nin Venue ile başlayan ve Kona, Tucson, Santa Fe ve IONIQ 5 ile fiyat olarak artan kapsamlı bir SUV model yelpazesine sahip olduğunu şu anda en pahalı içten yanmalı motorlu SUV olan büyük Palisade'in ise 80.990 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olduğunu belirtti.

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Hyundai, yeni elektrikli SUV modelini 2025'te satışa sunacak