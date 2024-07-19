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    Hyundai, yeni elektrikli SUV modelini 2025'te satışa sunacak

    Kia EV9 satışları, Hyundai'nin 100.000 doların üzerindeki yedi koltuklu elektrikli SUV'sinin nasıl karşılanacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. IONIQ 9, 2025'te satışa sunulacak.
    Hyundai, yeni elektrikli SUV modelini 2025'te satışa sunacak Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin ilk üç sıralı (7 koltuklu) elektrikli SUV'si 100.000 doların üzerinde bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacak ve 2025'in başlarında IONIQ 7 yerine IONIQ 9 model adıyla karşımıza çıkacak.

    Hyundai'nin şimdiye kadarki en büyük elektrikli otomobili olacak

    Yeni SUV, Kia EV9 seviyesinde boyutlara sahip olacak ve Hyundai Palisade modeline elektrikli bir alternatif olarak hizmet edecek. IONIQ 9 muhtemelen Hyundai'nin E-GMP mimarisini kullanacak ve güç ünitesi ile batarya konfigürasyonları konusunda Kia EV9'dan ilham alacak.

    Temel EV9, arkadan itiş ve 218 beygir gücü sunarken, 384 beygir gücüne ve daha büyük bir bataryaya sahip dört tekerlekten çekişli bir model olarak dikkat çekiyor. Kardeş marka Kia'nın üç sıralı elektrikli SUV'u EV9'un fiyatı 97.000 ila 121.000 dolar arasında değişiyor. EV9, 2024'ün ilk altı ayında Avustralya'da yalnızca 313 adet satıldı.

    John Kett, EV9'un satış performansının IONIQ 9 için dersler sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda, "Bunu hala inceliyoruz, zorlu bir segment. Bunun üzerinde düşünmek için bolca zamanımız var. Bu fiyat noktasında çok sayıda erken hareket eden var; neyi doğru yaptılar, neyi doğru yapmadılar ve bu arabada hangi beklentilere ihtiyacımız var? bilmiyoruz" dedi.

    Hyundai'nin Venue ile başlayan ve Kona, Tucson, Santa Fe ve IONIQ 5 ile fiyat olarak artan kapsamlı bir SUV model yelpazesine sahip olduğunu şu anda en pahalı içten yanmalı motorlu SUV olan büyük Palisade'in ise 80.990 dolar gibi yüksek bir fiyata sahip olduğunu belirtti.

    Hyundai, yeni elektrikli SUV modelini 2025'te satışa sunacak Tam Boyutta Gör

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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