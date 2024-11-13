Hyundai, yeni nesil araçlarında fiziksel düğmelere geri dönüyor

Fiziksel düğmeler geri dönüyor
Hyundai Design North America'nın (HDNA) Başkan Yardımcısı Ha Hak-soo’nun açıklamalarına göre, yapılan odak grup çalışmaları sonucunda sürücülerin dokunmatik ekran tabanlı kontrollerden memnun olmadığı tespit edildi. Özellikle, sürücülerin acil durumlarda ekran üzerinden ayar yapmaya çalışırken stres yaşadığı ve bunun sürüş güvenliğini de tehlikeye attığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda, Hyundai gelecekteki modellerde daha fazla fiziksel düğme kullanma kararı aldı.
Dokunmatik ekranlar ilk etapta Tesla’nın dev ekranları ile popülerleşmiş, Hyundai gibi birçok üretici de benzer çözümlerle bu trende ayak uydurmuştu. Ancak giderek daha fazla marka, fiziksel düğmelere dönerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Hyundai’nin yenilenmiş Ioniq 5 modeli halihazırda yeniden tasarlanmış bir HVAC kontrol paneline sahip, ancak daha fazlası da yolda.
Dokunmatik ekranlar kalma devam edecek
Ancak Hyundai’nin bu noktada tamamen dokunmatik ekranlardan vazgeçmesi de beklenmiyor. 2027 yılı itibariyle tüm ön camı kaplayacak yeni nesil ekranlar üzerinde çalışmalar yürüten Hyundai, bu gelişmiş ekranların büyük oranda sesli komutlarla çalışmasını hedefliyor. Böylece sürücüler, yol boyunca ellerini direksiyondan ayırmadan araç içi ayarları kontrol edebilecekler. Özetle, düğmeler ve gelişmiş ekranlar arasında dengeli bir yapı kurmayı amaçlayan Hyundai, kullanıcı deneyimini hem güvenli hem de pratik bir hale getirmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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