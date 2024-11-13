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    Hyundai, yeni nesil araçlarında fiziksel düğmelere geri dönüyor

    Hyundai, odak gurup testlerinden elde ettiği geri bildirimler neticesinde gelecekteki araçlarında fiziksel düğmelere geri döneceğini açıkladı. Dokunmatik ekranlarda ise uzaklaşılacak.
    Hyundai, yeni nesil araçlarında düğmelere geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda otomobil üreticileri, araç içi ekranlara büyük yatırımlar yaparak adeta TV ekranlarını andıran, yüksek çözünürlüklü ve geniş dokunmatik panellerle donatılmış gösterge panelleri geliştirdiler. Ancak, birçok sürücü için dokunmatik ekranlarla sık kullanılan ayarları değiştirmek –örneğin klima veya ses seviyesi ayarlarını– oldukça zahmetli, yorucu ve dikkat dağıtıcı olabiliyor. Bunu tespit eden Hyundai ise yeni nesil araçlarında fiziksel düğmelere geri dönüyor.

    Fiziksel düğmeler geri dönüyor

    Hyundai Design North America'nın (HDNA) Başkan Yardımcısı Ha Hak-soo’nun açıklamalarına göre, yapılan odak grup çalışmaları sonucunda sürücülerin dokunmatik ekran tabanlı kontrollerden memnun olmadığı tespit edildi. Özellikle, sürücülerin acil durumlarda ekran üzerinden ayar yapmaya çalışırken stres yaşadığı ve bunun sürüş güvenliğini de tehlikeye attığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda, Hyundai gelecekteki modellerde daha fazla fiziksel düğme kullanma kararı aldı.

    Hyundai, yeni nesil araçlarında düğmelere geri dönüyor Tam Boyutta Gör
    Bu eğilimin arkasında Euro NCAP tarafından alınan yeni bir karar da etkili oldu. Güvenlik standartlarını yükseltme amacıyla Euro NCAP, 2026 yılından itibaren belirli işlevlerin fiziksel düğmelerle kontrol edilmesini zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Beş yıldızlı bir güvenlik derecesine sahip olmak isteyen üreticilerin, dokunmatik ekranların yanı sıra fiziksel kontroller de sunmaları gerekecek.

    Dokunmatik ekranlar ilk etapta Tesla’nın dev ekranları ile popülerleşmiş, Hyundai gibi birçok üretici de benzer çözümlerle bu trende ayak uydurmuştu. Ancak giderek daha fazla marka, fiziksel düğmelere dönerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Hyundai’nin yenilenmiş Ioniq 5 modeli halihazırda yeniden tasarlanmış bir HVAC kontrol paneline sahip, ancak daha fazlası da yolda.

    Dokunmatik ekranlar kalma devam edecek

    Ancak Hyundai’nin bu noktada tamamen dokunmatik ekranlardan vazgeçmesi de beklenmiyor. 2027 yılı itibariyle tüm ön camı kaplayacak yeni nesil ekranlar üzerinde çalışmalar yürüten Hyundai, bu gelişmiş ekranların büyük oranda sesli komutlarla çalışmasını hedefliyor. Böylece sürücüler, yol boyunca ellerini direksiyondan ayırmadan araç içi ayarları kontrol edebilecekler. Özetle, düğmeler ve gelişmiş ekranlar arasında dengeli bir yapı kurmayı amaçlayan Hyundai, kullanıcı deneyimini hem güvenli hem de pratik bir hale getirmeyi hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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