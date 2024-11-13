Hyundai, yeni nesil araçlarında fiziksel düğmelere geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda otomobil üreticileri, araç içi ekranlara büyük yatırımlar yaparak adeta TV ekranlarını andıran, yüksek çözünürlüklü ve geniş dokunmatik panellerle donatılmış gösterge panelleri geliştirdiler. Ancak, birçok sürücü için dokunmatik ekranlarla sık kullanılan ayarları değiştirmek –örneğin klima veya ses seviyesi ayarlarını– oldukça zahmetli, yorucu ve dikkat dağıtıcı olabiliyor. Bunu tespit eden Hyundai ise yeni nesil araçlarında fiziksel düğmelere geri dönüyor.

Fiziksel düğmeler geri dönüyor

Hyundai Design North America'nın (HDNA) Başkan Yardımcısı Ha Hak-soo’nun açıklamalarına göre, yapılan odak grup çalışmaları sonucunda sürücülerin dokunmatik ekran tabanlı kontrollerden memnun olmadığı tespit edildi. Özellikle, sürücülerin acil durumlarda ekran üzerinden ayar yapmaya çalışırken stres yaşadığı ve bunun sürüş güvenliğini de tehlikeye attığı ifade ediliyor. Bu doğrultuda, Hyundai gelecekteki modellerde daha fazla fiziksel düğme kullanma kararı aldı.

Tam Boyutta Gör Bu eğilimin arkasında Euro NCAP tarafından alınan yeni bir karar da etkili oldu. Güvenlik standartlarını yükseltme amacıyla Euro NCAP, 2026 yılından itibaren belirli işlevlerin fiziksel düğmelerle kontrol edilmesini zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Beş yıldızlı bir güvenlik derecesine sahip olmak isteyen üreticilerin, dokunmatik ekranların yanı sıra fiziksel kontroller de sunmaları gerekecek.

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Dokunmatik ekranlar ilk etapta Tesla’nın dev ekranları ile popülerleşmiş, Hyundai gibi birçok üretici de benzer çözümlerle bu trende ayak uydurmuştu. Ancak giderek daha fazla marka, fiziksel düğmelere dönerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Hyundai’nin yenilenmiş Ioniq 5 modeli halihazırda yeniden tasarlanmış bir HVAC kontrol paneline sahip, ancak daha fazlası da yolda.

Dokunmatik ekranlar kalma devam edecek

Ancak Hyundai’nin bu noktada tamamen dokunmatik ekranlardan vazgeçmesi de beklenmiyor. 2027 yılı itibariyle tüm ön camı kaplayacak yeni nesil ekranlar üzerinde çalışmalar yürüten Hyundai, bu gelişmiş ekranların büyük oranda sesli komutlarla çalışmasını hedefliyor. Böylece sürücüler, yol boyunca ellerini direksiyondan ayırmadan araç içi ayarları kontrol edebilecekler. Özetle, düğmeler ve gelişmiş ekranlar arasında dengeli bir yapı kurmayı amaçlayan Hyundai, kullanıcı deneyimini hem güvenli hem de pratik bir hale getirmeyi hedefliyor.

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Hyundai, yeni nesil araçlarında düğmelere geri dönüyor