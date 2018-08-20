İBB’nin mobil Kurban uygulaması kullanıcıyla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince İstanbul halkının ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir biçimde yerine getirebilmeleri için "İBB Kurban" uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden kullanıma sundu.

İBB Kurban uygulaması sayesinde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim alanlarına, kurbanlık hayvanların küpe kontrollerine, Kurban Bayramı’nda hizmet vermeye devam edecek kurumlara kadar her türlü bilgiye tek tıkla ulaşabilecek, ayrıca kaçak kurban kesimlerini de ihbar edebileceksiniz.

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