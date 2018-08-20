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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İBB’nin mobil Kurban uygulaması kullanıcıyla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), İstanbul halkının kurban hizmetlerine kolay ulaşabilmeleri için 'İBB Kurban Mobil Uygulaması'nı kullanıcı ile buluşturdu.
9 ay
2,2b
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5
Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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İBB’nin mobil Kurban uygulaması kullanıcıyla buluştu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince İstanbul halkının ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir biçimde yerine getirebilmeleri için "İBB Kurban" uygulamasını Google Play Store ve App Store üzerinden kullanıma sundu. 
İBB Kurban uygulaması sayesinde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim alanlarına, kurbanlık hayvanların küpe kontrollerine, Kurban Bayramı’nda hizmet vermeye devam edecek kurumlara kadar her türlü bilgiye tek tıkla ulaşabilecek, ayrıca kaçak kurban kesimlerini de ihbar edebileceksiniz.
Uygulama Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dil seçeneğine sahip. Cihazınız Android 4.1+ veya iOS 8.0+ ise uygulamayı indirebilirsiniz. Uygulamayı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları buradan indirebilirler.
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AqRaMa 9 ay en beğenilen
hizmet hizmettir, her türlü hizmete açığız.
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OnurFB1453 8 ay
Beyler eski bir besici olarak size şunu söyleyim. Bu küpe olaylarında büyük katakulli dönüyor. Geçen sene kesilmiş hayvanı tarım gıdaya gidip sistemden düşürmezsen gelecek sene yeniden başka hayvana küpesini takıp yine satarsın. Eski küpen varsa ve sistemden düşmemişse doğudan aldığın hayvanı Trakya da yetişmiş olarak gösterirsin. Bu genelde Avrupa yakasına geçemeyen hayvanlar için yapılıyor. Aldığın buzağıyı çiftlikteki bir ineğin üstüne yazdırabilirsin. Uzun lafın kısası demokrasilerde çareler ve rüşvetler tükenmez.
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Baelros 8 ay
Artik tek tusla namaz kilip, tek tusla kredi kartiyla kurban kesebileceksiniz. Yine iyisiniz muslumler
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haylaz__ 8 ay
Geç haberimiz oldu bir dahaki seneye kullanırız nasipse
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Rachsuchtig 9 ay
Hizmet iyi de bir ay önceden yayinalasardi keşke
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AqRaMa 9 ay en beğenilen
hizmet hizmettir, her türlü hizmete açığız.
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