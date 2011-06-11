iCloud Communications'dan Apple'a Marka İhlali Suçlaması

Apple marka ihlali davalarıyla en çok uğraşan firma. iPhone çıktığında Cisco ile iPad çıktığında ise Fujitsu ile davalık olan Apple şimdi de iCloud markası nedeniyle suçlanıyor. iCloud Communications adlı bir firma, Apple'ın iCloud markasını ve hizmetlerini kendisinden çaldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

iCloud Communications, Arizona'da 2005 yılında kurulan ve VOIP, SIP, PBX ve konferans hizmetleri veren bir firma. Ancak iddia ettiği gibi bir durum ortada yok.

ABD patent veritabanı incelendiğinde aslında firmanın iCloud şeklinde bir marka tescili bulunmuyor. Kayıtlara göre bu markayı elinde bulunduran aslında Xcerion AB firması ve zaten firma marka ve domain ismi hakkını Apple'a satmış durumda. Kendi markasını ise CloudMe olarak yeniden tescillemiş.

iCloud Communications, Apple'ın iCloud markasını kullanmaktan ve markadan gelecek kazancı almaktan men edilmesini istiyor. Görünüşe göre firma geçmişten hiç ders almamış. Dünyanın en değerli firmasının bu kadar basit bir hata yapması mümkün değil.

http://www.slashgear.com/apple-sued-by-icloud-communications-for-trademark-infringement-10158788/