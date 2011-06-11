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iCloud Communications'dan Apple'a Marka İhlali Suçlaması

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3b
1
20
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple marka ihlali davalarıyla en çok uğraşan firma. iPhone çıktığında Cisco ile iPad çıktığında ise Fujitsu ile davalık olan Apple şimdi de iCloud markası nedeniyle suçlanıyor. iCloud Communications adlı bir firma, Apple'ın iCloud markasını ve hizmetlerini kendisinden çaldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. 
iCloud Communications, Arizona'da 2005 yılında kurulan ve VOIP, SIP, PBX ve konferans hizmetleri veren bir firma. Ancak iddia ettiği gibi bir durum ortada yok.
ABD patent veritabanı incelendiğinde aslında firmanın iCloud şeklinde bir marka tescili bulunmuyor. Kayıtlara göre bu markayı elinde bulunduran aslında Xcerion AB firması ve zaten firma marka ve domain ismi hakkını Apple'a satmış durumda. Kendi markasını ise CloudMe olarak yeniden tescillemiş. 
iCloud Communications, Apple'ın iCloud markasını kullanmaktan ve markadan gelecek kazancı almaktan men edilmesini istiyor. Görünüşe göre firma geçmişten hiç ders almamış. Dünyanın en değerli firmasının bu kadar basit bir hata yapması mümkün değil. 

http://www.slashgear.com/apple-sued-by-icloud-communications-for-trademark-infringement-10158788/ Yorum Yaz
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webislander 8 yıl en beğenilen

Akasha_Ether

adamlar haklı... apple iyi araştırsın isim koyarken


Türk milleti içeriği okumadan sadece direk başlığa göre yorum yapmayı sever.Örnek sen..
Akasha_Etheradamlar haklı... apple iyi araştırsın isim koyarkenTürk milleti içeriği okumadan sadece direk ba...
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met@lrock 8 yıl
Arkadaşlar siz siz olun başında i olanb bi marka alin. Ne olur ne olmaz apple ole bi isim koyar fl :D Direk dava :).
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DH Misafiri 8 yıl
bazı haberlerinizde bence biraz fazla yorum katıyorsunuz, özellikle apple ile ilgili olanlarda.
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alpa07 8 yıl
çekemeyen
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Kumandan 8 yıl
ekrem71 :
.... Dünyanın en değerli firmasının bu kadar basit bir hata yapması mümkün değil.


daha önce yaptığına göre yeniden yapabilir dimi ? Ayrıca " en değerli " tabiri kime ve neye göre anlamadım, ortaklığınız mı var ?
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eriten 8 yıl
Bırakın herseyi de adamlar reklamın en iyisini buldular sen ben isimiz dusmezken firmanın adını neyaptigini duyduk ;-)
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murat2098 8 yıl
herkes firmasıının başına i koysun ve tescil ettirsin ne olur ne olmaz apple kapınızı calabilir birgün
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met@lrock 8 yıl
Arkadaşlar siz siz olun başında i olanb bi marka alin. Ne olur ne olmaz apple ole bi isim koyar fl :D Direk dava :).
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Rainbow6 8 yıl
Adamlar hakli falan degil o zaman herkes isim benzerliklerinden yada hic alinmamis isim patentlerinden dolayi dava acar yukarida zaten durum aciklanmis menfaatci bi firma nerden ne kirparim onu dusunuyo yoksa piyasadaki butun markalar kendi adina email adresi bulamayip memhmet445333/_6675@bisi.com gibi absurd adres alanlar gibi marka koymak zorunda kalirdi
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Akasha_Ether 8 yıl
adamlar haklı... apple iyi araştırsın isim koyarken
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sezersunar 8 yıl

Akasha_Ether
adamlar haklı... apple iyi araştırsın isim koyarken

Adamlar haksız zira Apple zaten araştırıp isim ve domain hakkını elinde bulunduran firmadan bunları satın almış.
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Extreme Victory 8 yıl

Akasha_Ether

adamlar haklı... apple iyi araştırsın isim koyarken

ya yazinin tamamini okumadain, yada algilama sorunu yasiyorsun. Yazinin Tamamini 1 daha oku istersen.
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webislander 8 yıl

Akasha_Ether

adamlar haklı... apple iyi araştırsın isim koyarken


Türk milleti içeriği okumadan sadece direk başlığa göre yorum yapmayı sever.Örnek sen..
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DH Misafiri 8 yıl
Başlığı okudumda ulan apple samsung a çakmamı çıkardın diye dava açıyon dicektim değilmiş neyse yinede bazı ihlaller yapmış :D
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acbold 8 yıl
herkes birşeylerin peşinde.bu tür şeylerle uğraşcaklarına kendi işlerine baksalar,şuan daha farklı yerlerde olurlardı.
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