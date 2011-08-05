IDC: Akıllı telefon pazarında artık ilk üç sırada Apple, Samsung ve Nokia yer alıyor

Haber Editörü
Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, HTC, Research in Motion ve Apple gibi küresel cep telefonu pazarının önemli isimlerinin 2011 yılı güncel finansal raporlarını resmi internet sitelerinde yayınlamalarından sonra IDC (International Data Center - Uluslararası Veri Merkezi) yaptığı araştırma ve tahminlerini bizlerle paylaşmıştı. IDC'nin son araştırmasına göre cep telefonu pazarı 2011 yılının ikinci çeyreğinde, 2010 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %11.3 civarında büyüme sergilemiş; toplam cep telefonu satışlarında ilk üç sırayı Nokia, Samsung ve LG Mobile oluşturmuştu. Nokia ve LG Mobile cephesinde kan kaybı göze çarparken, Samsung ile Apple yükselişlerini sürdürüyordu.
Belki de en çok merak edilen sorulardan birisi de şuydu: ''Akıllı telefon pazarında son durum nasıl?'' İşte IDC, bu konudaki araştırmasını da tamamlayıp kendi sitesinde kısa bir süre önce yayınladı.
IDC'nin son araştırmasına göz gezdirdiğimizde akıllı telefon pazarında 2011 yılının ikinci çeyreğinde bir ilkin gerçekleştiğini ve Nokia'nın yılların ardından birincilik tahtından inerek üçüncülüğe kadar gerilediğini görüyoruz. IDC'ye göre 2011'in ikinci çeyreğinde Apple 20.3 milyon, Samsung 17.3 milyon, Nokia 16.7 milyon, Research in Motion 12.4 milyon, HTC 11.7 milyon ve diğerleri (Sony Ericsson, Motorola vs) 28.1 milyon akıllı telefon satışı yapmış. Üreticilerin pazar payları ise sırasıyla %19.1, %16.2, %15.7, %11.6, %11 ve %26.4.
2010 yılının aynı dönemine geri döndüğümüzde ise Apple 8.4 milyon, Samsung 3.6 milyon, Nokia 24 milyon, Research in Motion 11.2 milyon, HTC 4.4 milyon ve diğerleri 12.2 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmiş durumda. Bir yıl boyunca en fazla büyüme sergileyen ilk üç firma ise sırasıyla Samsung (%380,6), HTC (%165.9) ve Apple (%141.7) Nokia'da ise %30.4 düşüş dikkat çekiyor.
Windows Phone Mango işletim sisteminin Nokia'yı gelecekte ne seviyelere taşıyacağı şimdiden merak konusu. Diğer yandan Apple, Samsung ve HTC yollarına hızla devam etmekte.
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ben tarihinden bahsetmiyorum zaten telefon sektörünkedi samsungtan bahsediyorum :)
orta segmentde ve alt segmentte hala lider nokia dır en zından türkiye için böyle...
birde röportajı hatırlarsanız adam pastanın büyüdüğünüde gösteriyor.Yani cep telefonu artık hem ucuz hem çeşit bol. bu durumda nokianın batması söz konusu değil.Sadece diğerlerine göre daha az yükseldi o kadar.
ayrıca nokianın akıllı telefon diye adlandırılan modelleri N ve E serisi gibi modeller. bir 5800 vs bu kategoride değil. taktir edersinz ki iphone'dan çok çoluk çocuğun elinde bile 5800 mevcut. iphonun yaptığı her işi de görüyor.
yani piyasada hala 1500-2000TL yerine 450-500TL verip bastırmalı da olsa dokunmatik, bluetooth ile mp3/resim gönderebilen, wi-fi olan, gps ve beleş haritalar olan, facebook'a girebilen telefon alan bi sürü kişi var.
Bencede 500tl max fiyata gps+android+mail yeterli...T20 kullaniyorum,kafamda htc almak vardi ama 419tl ye gayet iyi secim yaptigima inaniyorum...herkeze iyi forumlar
BRAVO !
o küçümsediğiniz samsungun açın bakın tarihine neler de öncü olmuşlar
siz samsungun sadece telefon tv mi yaptığını zannediyorsunuz?
Nokia veyahut Apple'ın Samsung ile rekabet edebilecek gücü yok.Samsung her türlü sektörde başarılı olan bir şirket.Adamlar gemi bile üretiyor artık.Ekonomik gücü çok fazla.Bundan 10 sene öncesine git bakalım telefon sektöründe ne kadar para dönüyormuş ?Nokia telefon piyasasını geliştiren firmadır bunu inkar edemez kimse ama Nokia'nın geliştirdiği sektör Samsung'un gazabına uğradı.Baktı samsung çok para dönüyor bu işlerde yatırımını 4 kat arttırdı telefonlarına.Sonrasında Nokia yalan oldu.Nokia'nın rakibi yoktu bu yüzden bu kadar büyük oldu ama 1-2 sene içerisnde Samsung pazar payında Nokia'yı geçecek.Nokia efsanelerde kalıcak.Karşısında motorola,siemens,sony ericsson,RIM yok artık Nokia'nın.Nokia misafirleri tarafından evinden kovuldu olayın özeti bu
eger dandik bir yapıya sahip ise zaten win 7 yi kmse beklemez nokiadan vazgecer s2 sensation gibilere dönuş yaparlar ki n9 1400 turk lirasindan türkiyeye girerse 1600 e s2 almak daha mantıklı kalıyor.....
edit: galaxy lere iphona xperia ya rakip olsun diye cikardiği n9 da cok pahaliii ve yinede yetersiz
Bence tutacak ve tekrar yükselişe geçecek.