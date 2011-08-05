IDC: Akıllı telefon pazarında artık ilk üç sırada Apple, Samsung ve Nokia yer alıyor

Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, HTC, Research in Motion ve Apple gibi küresel cep telefonu pazarının önemli isimlerinin 2011 yılı güncel finansal raporlarını resmi internet sitelerinde yayınlamalarından sonra IDC (International Data Center - Uluslararası Veri Merkezi) yaptığı araştırma ve tahminlerini bizlerle paylaşmıştı. IDC'nin son araştırmasına göre cep telefonu pazarı 2011 yılının ikinci çeyreğinde, 2010 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %11.3 civarında büyüme sergilemiş; toplam cep telefonu satışlarında ilk üç sırayı Nokia, Samsung ve LG Mobile oluşturmuştu. Nokia ve LG Mobile cephesinde kan kaybı göze çarparken, Samsung ile Apple yükselişlerini sürdürüyordu.

Belki de en çok merak edilen sorulardan birisi de şuydu: ''Akıllı telefon pazarında son durum nasıl?'' İşte IDC, bu konudaki araştırmasını da tamamlayıp kendi sitesinde kısa bir süre önce yayınladı.



IDC'nin son araştırmasına göz gezdirdiğimizde akıllı telefon pazarında 2011 yılının ikinci çeyreğinde bir ilkin gerçekleştiğini ve Nokia'nın yılların ardından birincilik tahtından inerek üçüncülüğe kadar gerilediğini görüyoruz. IDC'ye göre 2011'in ikinci çeyreğinde Apple 20.3 milyon, Samsung 17.3 milyon, Nokia 16.7 milyon, Research in Motion 12.4 milyon, HTC 11.7 milyon ve diğerleri (Sony Ericsson, Motorola vs) 28.1 milyon akıllı telefon satışı yapmış. Üreticilerin pazar payları ise sırasıyla %19.1, %16.2, %15.7, %11.6, %11 ve %26.4.



2010 yılının aynı dönemine geri döndüğümüzde ise Apple 8.4 milyon, Samsung 3.6 milyon, Nokia 24 milyon, Research in Motion 11.2 milyon, HTC 4.4 milyon ve diğerleri 12.2 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmiş durumda. Bir yıl boyunca en fazla büyüme sergileyen ilk üç firma ise sırasıyla Samsung (%380,6), HTC (%165.9) ve Apple (%141.7) Nokia'da ise %30.4 düşüş dikkat çekiyor.



Windows Phone Mango işletim sisteminin Nokia'yı gelecekte ne seviyelere taşıyacağı şimdiden merak konusu. Diğer yandan Apple, Samsung ve HTC yollarına hızla devam etmekte.



