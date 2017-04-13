IDEF 2017 ziyaretçi ön kayıt formu yayınlandı

2 yılda bir düzenlenen ve ülkemizin yanı sıra dünyanın bir çok savunma sanayii şirketini ve savunma sanayii meraklılarını buluşturan IDEF'in 13.sü 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Fuara ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin IDEF 2017 resmi web sitesinde ön kayıt formunu doldurması gerekiyor. Başvuruyu yapanlar ilerleyen zamanlarda kabul edilip edilmediklerine dair bilgilendirilecek.

Fuarda 120.000 metrekarelik alanda bir çok savunma sanayii ürünü sergilenecek. Fuar alanının yanı sıra Büyükçekmece koyunda ise MİLGEM kapsamında üretilen Ada sınıfı korvet TCG Büyükada, Yonca Onuk üretimi SAT botu, süratli çıkarma gemisi (LCT), Denizaltı Arama Kurtarma Ana Gemisi, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi, Tuzla Sınıfı Karakol Botu ve süratli devriye botları da sergilenecek.

2015 yılında hazırlanan fuara;53 ülkeden 781 firma ve firma temsilcisi, 76 ülke ve 1 uluslararası kuruluştan aralarında 18 Bakan, 19 Bakan Yardımcısı,6 Genelkurmay Başkanı,3 Genelkurmay ll’nci Başkanı,8 Kuvvet Komutanı ve 15 Müsteşar olmak üzere ülkelerinin savunma ihtiyaçlarının tedarikinden sorumlu makamlardan oluşan 493 üst düzey yabancı delegasyon katılmıştır. Fuar, toplam110 ülkeden 59.715 profesyonel tarafından ziyaret edilmişti.

Fuara katılım için aşağıdaki kayıt formunu doldurabilirsiniz.