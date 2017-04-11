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Yerli gemisavar füze Atmaca'nın ilk fotoğrafı yayınlandı

Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve savaş gemilerinin suüstü hedeflere atmak üzere kullanacağı Atmaca'nın ilk fotoğrafı Savunma ve Havacılık Dergisi'nde yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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54
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda kullanılan Harpoonların yerini alması amacıyla geliştirilen Atmaca gemisavar füzenin ilk görseli yayınlandı.
Ada sınıfı korvetler, yeni tip karakol botları gibi bir çok milli savaş gemisini üreten Türkiye, İ sınıfı fırkateynlerin de ihtiyacı olacak gemisavar füze ihtiyacını milli imkanlarla karşılamak üzere Atmacayı geliştirdi.
200 kilometre üzeri menzile sahip olduğu belirtilen Atmaca, 800 kilogram ağırlığı sahip. RF arayıcı başlık bulunan füzenin 2018 yılında üretime geçeceği belirtiliyor.
Halen testleri devam eden füzenin geriye dönük olarak TCG Büyükada gibi Harpoon kullanan milli gemilere de entegre edilebileceği belirtiliyor.

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Siyah Nur 2 yıl en beğenilen
İstemezük.
Referandum öncesi yalan haberler bunlar hep oy için.
Suriyeliler oy kullanıp tayyibi başgan yapacak, onlara 1200 lira mmaş veriliyor, ev veriliyor, araba veriliyor, dubuleks filla veriliyor.
Burası teknoloji sitesi ne işi var bu haberin burda.
Yüzde kaçı milli?
Daha motor yapamıyoruz.
200 km menzil neye yetecek!? Bunlar resmen milletle alay ediyor.
Milli geminin motoru kimden!?
İstemezük.Referandum öncesi yalan haberler bunlar hep oy için.Suriyeliler oy kullanıp tayyibi başgan yapacak, onlara 1200 lira mmaş veriliyor, ev verili...
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4 Yanıt Yanıtla +87
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pCkOpAtuS 2 yıl
Emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun.Umarım daha büyük başarılara imza atar ROKETSAN ..
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CaBr2 2 yıl
Emekleme adımlarımız gayet güzel ilerliyor, Atatürk öldükten sonra gelenler, Atatürk'ün ve Osmanlı'nın mirasına ihanet ettiğinden dolayı 60 sene geç kaldık bunlar için. Savunma sanayindeki bu gelişmeleri diğer sektörler için kaldıraç olarak kullanmalıyız.
Emekleme adımlarımız gayet güzel ilerliyor, Atatürk öldükten sonra gelenler, Atatürk'ün ve Osmanlı'nın mirasına ihanet ettiğinden dolayı 60 sene geç kaldık bunl...
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3 Yanıt Yanıtla +45
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merveyanar 2 yıl
abi çok iyi ya daha çok lazım bize
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zarci 2 yıl
Menzili yeter
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Bluflame 2 yıl
atmaca görseli yayınlandı= ortada resimden başka bişey yok, seçim var malzeme lazım, pompala boş hayalleri.
resmi çeken arakadaş zaten bir magazin sayfasının resmini çekmiş (amatörce) kendi gölgesini çekmiş.
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imza4692 2 yıl
Türkiye savunma sanayisi gelişiyor ve ayağa kalkıyor bazıları çıkmış yok alay ediyor , küçümsüyor ya da ya gerçekten cahil olmak lazım ya da art niyetli zira küçük adımlar olmadan büyük adımlar gelmez. Önce emeklersin sonra koşarsın önce bu zamana kadar savunma sanayisi için en ufak gelişim göstermeyen hükümetlerden sonra bu yapılanlar için müteşekkir olmalıyız
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Public_Enemy 2 yıl
Analiz yapanlar bizim dışımızda ki 2 tane önemli faktörü es geçerek analiz yapıyor.
Birincisi 2. dünya savaşında yaşanan teknolojik sıçrama. Büyük ekonomiler tüm kaynaklarını savaşa ayırınca, savaş teknolojisinde büyük sıçrama oldu. 2. Dünya savaşının hemen sonrasında, nükleer silahlar, balistik füzeler, jet uçakları vs.. çıktı. Bizim ürettiklerimiz antik kaldı.
İkincisi Soğuk Savaş. Soğuk savaşta adamlar sana silahları hibe ediyordu, yok almayım ben para harcayım üreteyim mi diyecektin? Zaten yerli silah üretiminde hızlanma soğuk savaşın bitmesi ile başlıyor, çünkü hem hibeler kesiliyor hem de çıkarlar değişmeye başlıyor. Ya para verip alacaksın, ya da o kadar para vermişken kendim üreteyim diye düşüneceksin.
Dolayısı ile uçak fabrikasını açanlar da, kapatanlar da bugün tekrar silah sanayini canlandıranlar da içinde oldukları dönemin gereğini yapmaktalar.
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V4LKyR 2 yıl
İstemezüQ.
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hollowman_ 2 yıl
Türü için menzili çok iyi. exocet (max 180 km) ve harpoon'dan (max 125 km) daha fazla menzili var. bahsettiğimiz bu füzeler dünyanın en iyi gemisavar füzeleri olmasına rağmen üstelik. emeği geçenlerden Allah razı olsun. başarılarının devamı gelir umarız.
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axesis 2 yıl
aceleye gerek yok 2018 dede 2220 ye atarsın uçak misali .. araba misali tankk misali lastik gibi çek çek uzasın .. koy iki resim bak bu de geç . tatmin etmiyor açıkcası .. ama olsun hayali bile güzel .. en son o amerkan malı motorlu pervaneli uçaktan snra insan 30 sene önceki uçaklara bakınca şok geçiriyor . Allah yardımcımız olsun zor durumda bırakmasın yoksa gene anlaşılan elimizde tüfek destan yazacaz
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kadirirdem 2 yıl
Helal olsun böyle gelişmeler görmek gerçekten mutlu ve gurur verici...
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prowl12 2 yıl
Füze alanındaki devasa eksiğimizi kapatmak için güzel bir adım 200 km menzil böyle bir füze için fena bir menzil değil umarım ileride;20000 km menzilli füzemizide yaparız
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Krone 2 yıl prowl12
prowl12
Füze alanındaki devasa eksiğimizi kapatmak için güzel bir adım 200 km menzil böyle bir füze için fena bir menzil değil umarım ileride;20000 km menzilli füzemizide yaparız

20000 yetmez 40000 km menzilli yapılsın. Dünyanın etrafında dönüp dursun (!)
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