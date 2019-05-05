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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDEF 2019'da neler gördük?

IDEF 2019 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sona erdi. Fuara 1061 firma katıldı. Savunma sanayiye yönelik pek çok yeni ürün sergilendi. IDEF 2019'da tanıtılan yerli ürünler:
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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IDEF 2019'da neler gördük?
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IDEF 2019 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı geçtiğimiz hafta kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuara 53 ülkeden 1061 firma katıldı.

Türkiye’den ASELSAN, Roketsan, TÜMOSAN, SSTEK, HAVELSAN, METEKSAN, Türksat, FNSS başta olmak üzere toplam 485 yerli firma katıldı. Bu firmalar, milli imkanlarla geliştirdiği ürünlerini sergiledi.

İhracat sözleşmeleri imzalandı 

Fuar kapsamında firmalar ve devlet kuruluşları arasında toplam 75 adet iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşmalar arasında önemli ihracat anlaşmaları da bulunuyor. Türk savunma sanayi şirketi FNSS ve Endonezya PT Pindad firmaları arasında Orta Ağırlıkta Tank Seri Üretim sözleşmesi, ASELSAN ve Ukrayna STE arasında SKIFT Anti-Tank Füze sistemi için termal kamera tedarik sözleşmesi, ASELSAN ve STE arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyacına yönelik yazılım tabanlı askeri telsiz tedarik sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Gine Cumhuriyeti arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması imzalandığını bildirdi.

ASELSAN

ASELSAN, deniz platformları için yakın hava savunma sistemi Gökdeniz’i tanıttı. güdümlü anti-gemi füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı savunma sağlayacak. Hedef tespit, teşhis, takip ve imha görevlerini otonom bir şekilde gerçekleştiriyor.

ROKETSAN

ROKETSAN, tank mühimmatı Tanok’u sergiledi. 120 milimetre Lazer Güdümlü Füze Tanok, tanklar ve diğer yüksek kalibre namlulu silahlarda kullanılan geleneksel topçu mühimmatlarına alternatif olacak. TSK’nın lazer güdümlü tanksavar topçu mühimmatı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan Tanok, düşük ağırlığı ve kullanıcıya zarar vermeyen fırlatma motoru sayesinde portatif olarak kullanılabilme veya kara araçlarından atılabilme kabiliyetine sahip.
ROKETSAN, ayrıca meskun mahal muharebe silahı Cida'yı da ilk kez sergiledi. Cida, hızlı ve kolay kullanımı özellikleriyle beraber yakın menzildeki hedeflere yönelik tasarlandı.

Vestel Savunma

Vestel Savunma, yeni füze sistemi entegre ettiği inansız hava aracı KARAYEL-SU’yu ve yeni yakıt pili teknolojilerini sergiledi. Yaklaşık 15 yıllık çalışmanın ardından geliştirilen yeni yakıt pili teknolojisinin kara, hava ve deniz araçlarında kullanılması planlanıyor. Yeni yakıt pili teknolojisi, daha verimli ve daha çevreci olması ile dikkat çekiyor.

TÜBİTAK

TÜBİTAK SAGE, uçaklarda kullanılacak SERT-82 ve SERT-83 adındaki yeni delici bombalarını IDEF 2019’da tanıttı. Delici ve sert hedeflere yönelik üretilen bu bombalar mağara, uçak pisti, hangar, sığınak, baraj gibi hedeflerin imhasında kullanılabilecek. SERT-82 1 metrelik betonu, SERT-83 ise 1,8 metrelik betonu delme ve içindekileri imha etme özelliklerine sahip.
TÜBİTAK ayrıca Milli Piyade Tüfeği - MPT76’ya entegre ettiği lazer silah prototipini sergiledi. Lazer silah, 100-150 metre mesafeden 1 milimetre çelikleri delebiliyor.

STM

Terörle mücadelede büyük öneme sahip olan kamikaze ihalar ALPAGU ve KARGU’nun gelişmiş versiyonlarını sergileyen STM, KARGU döner kanatlı insansız hava aracına sürü kabiliyeti kazandırdığını da IDEF 2019 fuarında duyurdu.
ALPAGU, personele taşıma kolaylığı sağlayabilmek amacıyla mühimmat kapasitesi muhafaza edilerek hafifletildi. 3.9 kilogram ağırlıktan 1.9 kilogram ağırlığa düşen ALPAGU lançerden fırlatılıyor.

Döner kanatlı kamikaze drone KARGU’nun çoklu drone harekatı icra edebilme kabiliyeti IDEF 2019 fuarında duyuruldu. Aynı anda 20 adet KARGU’nun tek bir iha gibi hareket ettiği test görüntüleri de fuarda kamuoyuyla paylaşıldı.

Keşif gözetleme amacıyla üretilen TOGAN’ın fuarda sergilenen versiyonunun ise ilkine oranla daha uzun süre havada kalabildiği ve daha yüksek çözünürlüklü elektro optik pod sistemine sahip olduğu görüldü.

Yapay zeka destekli sürü teknolojileri ve otonom teknolojiler üzerinde yoğun bir çalışma yürüten STM bunların yanı sıra fuarda, siber saldırılarla mücadele için kurulan siber füzyon merkezini de tanıttı.

BMC

BMC, otonom zırhlı kara aracı Amazon’un prototipini sergiledi. Hem otonom hem de uzaktan kumandalı olarak hareket eden BMC Amazon, zor ve tehlikeli görevlerde kullanılmak için tasarlandı. Mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı dayanıklı gövdeye sahip.

Anadolu Savunma

Anadolu Savunma, Seyit adını verdiği taşıyıcı araç ailesini tanıttı. Tasarımında Türk mühendislerin, altyapısında ise Çekyalı Tatra’nın imzasının bulunduğu Seyit ailesinin yerlilik oranının yüzde 70’e çıkarılması hedefleniyor. Seyit ailesi, TSK envanterindeki tank ve diğer askeri ürünlerin taşınması için kullanılacak.

Tümosan’dan yerli motor

TÜMOSAN, milli imkanlarla geliştirdiği motoru tanıttı. Alp adı verilen motor, 18 ton ağırlığa kadarki hafif ve ağır askeri araçlarda kullanılabilecek.

FNSS

Zırhlı araç üreticisi FNSS, Tümosan’ın geliştirdiği motoru kendi ürettiği araçlarında kullanacağını duyurdu.

FNSS, Zırhlı Amfibi Hücum Aracının (ZAHA) ön prototipinin tanıtımını yaptı. ZAHA, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik tasarlandı.

TUSAŞ

IDEF 2019’da sadece fiziksel ürünler değil yazılımlar da sergilendi. Bu yazılımlardan en ilginci ise TUSAŞ’ın geliştirdiği İHA oyunu oldu. Operasyon: Anka adı verilen mobil oyunda ANKA İHA’yı kontrol ediyoruz. Oyunu Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

TUSAŞ, ANKA-2 AKSUNGUR adındaki İHA modelinin ikinci prototipini sergiledi. AKSUNGUR’un testlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.


SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Avcı adını verdiği anti-drone sistemini tanıttı. Drone tehditlerine karşı, kritik tesis ve altyapıların korunması amacıyla tasarlanan Avcı, drone’ların tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi işlevlerini yerine getirecek.

Best Grup

Best Grup, Fedai adını verdiği insansız kara aracını tanıttı. Fedai, mahalle ve dar sokaklarda teröristlere karşı mücadelede kullanılacak. Fedai 8 saat görev yapabiliyor ve 2 kilometre uzaktan kumanda edilebiliyor.

HAVELSAN

HAVELSAN, deniz platformları için yönetim yazılımı GENESİS'in ağ desteği yeteneğine de sahip GENESİS ADVENT isimli yeni versiyonu tanıttı. GENESİS ADVENT sayesinde filodaki tüm gemilerin komutanları, silah ve sensörleri yönetilebiliyor.

Meteksan

Atak helikopterine entegre edilecek Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez IDEF’ 19’da görücüye çıktı. Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Helikopter MİLDAR, 12 kilometre Hedef Tespit Takip, 2,5 kilometre Arazi Profili Oluşturma (Opsiyonel) menziline sahip bulunuyor. Radar, 50 hedefin takibini gerçekleştirebiliyor.

Firma, bir başka ürünü MİLSAR’ın prototipini sergiledi. MİLSAR, İHA’ların gözü olacak. SAR ve GMTI özellikli MİLSAR radar, 30 kg ağırlığa sahip.

Otokar

Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II’yi tanıttı. Akrep II, 3 saatlik dolum ile 250 kilometre kat ediyor. Araca otonom sürüş özellikleri eklenmesi planlanıyor.

ASİSGUARD

ASİSGUARD, Türkiye’nin ilk makinelik tüfek taşıyan İHA modelini tanıttı. SONGAR adı verilen drone, otomatik atış stabilizasyonu özelliğine sahip.

ASİSGUARD, küçük boyutlara sahip Salgur isimli drone modelini ilk kez sergiledi. 10 santimetrelik genişliğe sahip Salgur; keşif, gözetleme ve dinleme görevlerinde kullanılacak.

Koluman

Koluman tarafından prototipi üretilen askeri lojistik destek aracı Derman, ilk kez IDEF 2019’da görücüye çıktı. Derman 8 çeker, 16 ileri tam otomatik şanzıman, 517 beygir güç ve balistik zırh koruma özelliğine sahip.

 

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AqRaMa 2 hf. en beğenilen
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paradiso35 2 hf.
Çok güzel bir idef fuarını geride bıraktık, bizzat gidemesemde youtube da pek çok kanalda fuar incelemelerini izleme imkanım oldu, bir önceki yıla göre çok daha dolu ve zengin içeriğe sahip fuarın bir sonraki yılını şimdiden merakla bekliyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun
Çok güzel bir idef fuarını geride bıraktık, bizzat gidemesemde youtube da pek çok kanalda fuar incelemelerini izleme imkanım oldu, bir önceki yıla göre çok dah...
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Zimmerit 1 hf.
Altay tank işi epey uzadı hala seri üretime geçebilmiş değil bari şu elimizde ki hurda m48 ve m60'ları kaplan mt ile değiştirseydik daha iyi olurdu.
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asau 2 hf.
ABD'yi 100 yıl geriden takip ediyoruz. O da taklit yoluyla. Zaten 100 yıl sonra klasik silahların hükmü kalkacak. O zaman en büyük klasik silah üreticisi olabiliriz.
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lord87 2 hf.
Çok güzel bir fuardı, idef 17'ye göre daha fazla katılımcı ve daha fazla ziyaretçi vardı. Protokol günü de dahil olmak üzeri tamamında fuardaydım. yabancı ilgisi oldukça büyüktü. boeing, lockheed martin, gibi savunma ve havacılık sektörünün lider firmalarının da stantları vardı. biliyorsunuz lockheed martin f35'i yapan firma.
Ayrıca yerli ürünlere de oldukça ilgi vardı, her gün onlarca imza töreni oldu ve en önemlileri fuar alanında anons edildi. bir kısmına katılabildim.
Pek çok ülkeden gelen askeri heyetlere yerli ürünler tanıtıldı, ve bu da ilerleyen dönemlerde bizim ürünlerimize yabancı ilgisini arttıracağını düşünüyorum.
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Askaparta 2 hf.
Vestel'in ne işi var orada?
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transverse 2 hf.
IDEF 17'ye göre oldukça sönük, kötü bir fuardı. Özellikle yabancı katılımcılar az ve ciddiyetsizdi.
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DH Misafiri 2 hf.
Emeği geçen herkesten allah razı olsun. Gurur duydum, duyduk.
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paradiso35 2 hf.
Çok güzel bir idef fuarını geride bıraktık, bizzat gidemesemde youtube da pek çok kanalda fuar incelemelerini izleme imkanım oldu, bir önceki yıla göre çok daha dolu ve zengin içeriğe sahip fuarın bir sonraki yılını şimdiden merakla bekliyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun
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AqRaMa 2 hf. en beğenilen
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bluedevil866 2 hf.
Disaridan lisansli urunlerin fonksiyonel olarak bir platformda prototiplenmis hallerini ve devletin kenara ittigi Koc gurubunun prototiplerini gorduk.
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FatihAsl 2 hf. bluedevil866
Bir şeyi görememiş sin. "75 adet iş birliği sözleşmesi"
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cabriyo 2 hf. bluedevil866
koçun nasıl koç olduğunu araştır. BE-KO BErnar-KOç demek. BErnar nahum, osmanlıya karşı olan abdülhamiti indiren grubun başı olan Talat paşanın, yanına danışman olarak alıp anlaşma imzalamaya götürdüğü yahudi din adamı yani haham, Haim Nahumun oğludur. yahudi din adamı nası olurda osmanlı paşasının danışmanı olur? bu osmanlıyı yıkan anlaşmada danışman adamın oğlu her nasılsa milyarder koç grubunun ortağı oluyor? ve pınar süt. KOÇ-ATA çiftliği vs bunları araştır öyle gel. 1950de yerli araba devrime karşı çıkan kim? maliyeti ülkeye fazla olur zarar ederiz diyip grubun dışında kalan ve şu anda fordun türkiye distribütörü olan kim? vehbi koç bernar olmasaydı bu kadar zengin olamazdık bizi araba işine sokan o derken neden devrim arabası türkiyeye zarar ettirir dedi? koç nedir bir araştır öyle gel.
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Pakna 2 hf.
Hepsine ayrı ayrı maşallah.
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