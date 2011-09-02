IFA 2011: Windows Phone Mango'lu HTC Titan ve Radar'ın fiyatları netlik kazandı

Tayvanlı akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin, dün resmi olarak tanıttığı Windows Phone Mango işletim sistemli ilk akıllı telefonları Titan ile Radar'ın fiyatları netlik kazandı.

Gelen açıklamalara göre vergiler hariç HTC Radar 335 Euro, HTC Titan ise 512 Euro'dan Almanya'da satışa sunulacak. Ancak akıllı telefonlara Almanya'ya özel %19 katma değer vergisi eklendiğinde fiyatlar sırasıyla 399 Euro ve 609 Euro'ya çıkıyor.





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