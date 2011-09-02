IFA 2011: Windows Phone Mango'lu HTC Titan ve Radar'ın fiyatları netlik kazandı

Haber Editörü
Tayvanlı akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin, dün resmi olarak tanıttığı Windows Phone Mango işletim sistemli ilk akıllı telefonları Titan ile Radar'ın fiyatları netlik kazandı.
Gelen açıklamalara göre vergiler hariç HTC Radar 335 Euro, HTC Titan ise 512 Euro'dan Almanya'da satışa sunulacak. Ancak akıllı telefonlara Almanya'ya özel %19 katma değer vergisi eklendiğinde fiyatlar sırasıyla 399 Euro ve 609 Euro'ya çıkıyor.
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Söylediğiniz doğru o hissiyat yok zaten uzun bir süre iphone kullanmamın sebebi de oydu. Ancak yeni ekranlar ve androidin gelişmesi ile iphone %100 dokunmatik hissiyatı veriyorsa %90 veriyor sgs 2 android ile. birde android ios tan çok şey öğrenmiş ve iyilerini kendine geçirmiş. Aldığımda telefonu performanslı ancak windows 7(tablet versiyonu) gibi kullanıcı dostu olmayan bir sistem bekliyordum. Tam aksine iosa yakın ancak daha detaylı bir arayüzü var. Bu yüzden 2 gündür arasıra telefonda kaybolmama sebep veriyor zaten Alışma meselesi ancak alıştım mı baya eğlenceli olacak..
Galaxy s i kullanmadım ancak androidin verimli çalıştığı ilk telefonlardan biri. Takılma sorunu telefonu ilk açtığımda oldu 3 kere bende daha sonra hiç karşılaşmadım. Ancak çok büyük bir gerçek var ve kullanan herkes kabul etmeli diye düşünüyorum. ios a 600 ghz bir işlemci yeterken android de 1000 ghz olmalı ki aynı performansı alasınız
Bu arada teşekkür ettim
İyide sgs2 de multitouch var? Birde 2 tusla basip telefonu yukari asagi oynatarak yakinlastirip uzaklastirma var ancak bir ise yaradigini sanmiyorum:)
son olarak gercekten android 5 yıl sonra ios ile yarısabilir
Bugün verdim 3gs imi yerine sgs2 aldım. Açıkcası herşeyinden de memnun kaldım.
galaxy s in cızırtılı radyosu var(ki bu tamamen anten ve oraya olan istasyonların yakınlığı ile alakalı-arabalarda da radyoda cızırtı oluyor ancak onlara laf etmiyoruz?) ama iphone da radyo bile yok? netten dinlenilen radyolar androidde de var.
gps bağlanma süresi tamamen aynı yan yana test ettim. Ancak igonun açılma süresi( ikisinde de yüklüydü) sgs2 nin 3-4 kat daha hızlıydı.
Telefon şuana kadar pek kasma göstermedi ancak daha çok yeni telim. 3gs imle kasma problemim pek olmadı ancak sebebi her sayfanın yüklenmesinin 5 sn sürdüğüne alışmış olmamdan. sgs2 de basmamla tüm ekran karşımda..
ios u jb siz kullandığınız zaman hangi görsellikten bahsediyorsunuz acaba? jb li bile anca tema,logo,lockscreen nin görünümünü değiştirebiliyorsunuz..
ios gerçekten çok stabil bir sistem. Ancak benim istediklerimi artık veremiyor. Sıkıldığım zaman herhangi bir siteyi açıp dizi yada film izlemek isteyebilirim. pc deki filmi ve altyazıyı atıp izlemek isteyebilirim. En önemlisi herşey için itunes yüklü bir bilgisayara ihtiyaç duymak istemeyebilirim. Şuan iosun hala artıları var ancak bunlar androidinde birçok artısı var.
bende ios kullanıyorum hayatımda bu kadar berbat bir işletim sistemi görmedim iğrenç berbat appstore olmasa çoktan bitmişti!!!
kaçın beyler ios fanboyu geldiiiiii :D (kızmayasın)
ben açıkçası android kullandım az biraz da ios kullandım. bana wp7 sanki bir bilgisayar işletim sistemiymiş ve kullanıcıya çok şey sunuyormuş gibi geldi. ben wp7 mango bekliyorum...
windows lu tabletler ile androidli tabletleri karşılaştırdığımda donanımı daha iyi olan w. li tablet çok yavaş kalıyordu. Umarım telefonda bu gerçekleşmez ve android-ios-wp7 arasındaki rekabet artar.