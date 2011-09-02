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IFA 2011: Windows Phone Mango'lu HTC Titan ve Radar'ın fiyatları netlik kazandı

7 yıl
24,9b
1
24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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IFA 2011: Windows Phone Mango'lu HTC Titan ve Radar'ın fiyatları netlik kazandı
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Tayvanlı akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin, dün resmi olarak tanıttığı Windows Phone Mango işletim sistemli ilk akıllı telefonları Titan ile Radar'ın fiyatları netlik kazandı.
Gelen açıklamalara göre vergiler hariç HTC Radar 335 Euro, HTC Titan ise 512 Euro'dan Almanya'da satışa sunulacak. Ancak akıllı telefonlara Almanya'ya özel %19 katma değer vergisi eklendiğinde fiyatlar sırasıyla 399 Euro ve 609 Euro'ya çıkıyor.
HTC Titan'ın bilgilerini görmek için buraya , HTC Radar'ın bilgilerini görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.
IFA 2011: Windows Phone Mango'lu HTC Titan ve Radar'ın fiyatları netlik kazandı
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d3wil55 7 yıl
ben nokia n9 ile gelen meegonun taraftarıyım ancak wp7 de ciddi şekilde ilgimi çekiyor hatta wp7 mi meego mu diye ortada kalıyorum nokia telefonum bozuldu şuan bir blackberrycurve9300 kullanıyorum ce bb6os gercekten tam bir rezalet heele daha eski sürümlerini söyleyemiyorum bile blackberry benim için bitti wp7 yeni başlıyor :D
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aybey 7 yıl
iphone kullandım, android kullandım, wp7 kullandım. şu an android kullanıyorum. wp7'den ( i8700 omnia 7) aldığım keyifi ne iphone den nede androidden aldım. yeni telefonları türkiyeye gelince tekrar wp7 satınalacağım
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batuta 7 yıl
çok geç kaldı nokia WP7 aldı başını gidiyor daha bir model çıkaramadı!
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dost1984 7 yıl
:) arkadasım multitouch derken yani iosde iki parmagını birbirinden ayırma tadı ilele robot da farklı anlamında aynı hissi alamazsın demek istedim.:) bu arada hayırlı olsun telin
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stealth213 7 yıl dost1984
dost1984

:) arkadasım multitouch derken yani iosde iki parmagını birbirinden ayırma tadı ilele robot da farklı anlamında aynı hissi alamazsın demek istedim.:) bu arada hayırlı olsun telin


Söylediğiniz doğru o hissiyat yok zaten uzun bir süre iphone kullanmamın sebebi de oydu. Ancak yeni ekranlar ve androidin gelişmesi ile iphone %100 dokunmatik hissiyatı veriyorsa %90 veriyor sgs 2 android ile. birde android ios tan çok şey öğrenmiş ve iyilerini kendine geçirmiş. Aldığımda telefonu performanslı ancak windows 7(tablet versiyonu) gibi kullanıcı dostu olmayan bir sistem bekliyordum. Tam aksine iosa yakın ancak daha detaylı bir arayüzü var. Bu yüzden 2 gündür arasıra telefonda kaybolmama sebep veriyor zaten
Alışma meselesi ancak alıştım mı baya eğlenceli olacak..

Galaxy s i kullanmadım ancak androidin verimli çalıştığı ilk telefonlardan biri. Takılma sorunu telefonu ilk açtığımda oldu 3 kere bende daha sonra hiç karşılaşmadım. Ancak çok büyük bir gerçek var ve kullanan herkes kabul etmeli diye düşünüyorum. ios a 600 ghz bir işlemci yeterken android de 1000 ghz olmalı ki aynı performansı alasınız


Bu arada teşekkür ettim
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dost1984 7 yıl
eminim ios nin multitouch ını bile özleyeceksin ileride
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stealth213 7 yıl

dost1984
eminim ios nin multitouch ını bile özleyeceksin ileride

İyide sgs2 de multitouch var? Birde 2 tusla basip telefonu yukari asagi oynatarak yakinlastirip uzaklastirma var ancak bir ise yaradigini sanmiyorum:)
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Stanislas Xavier 7 yıl
ben çok umutluyum WP7 den
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dost1984 7 yıl
arkadaslarım ne war bu androit de anlamadım eşimde galaxy s var cızırtılı radyosunumu seveyi dogru duzgun calısmayan gps sinimi büyük olusunumu seveyim menülerinin içinde kaybolmayımı seveyim live wallpaper koyunca telefonun abartı kasmasınımı seveyim neyini seveyim her telefonuna yazılım kısıtlamasını mı hapisane dediginiz iosde androidden inanın daha cok görsellik yapabiliyorsunuz. ve sıfır kasma çünki herşey prof hazırlanıyor neredeyse kapalı kutu diyenler kullanmamış demektir. daha bircok seyvar ama çatışma cıkmasın. birde win7 trophy telefonum çok hızlı idi
son olarak gercekten android 5 yıl sonra ios ile yarısabilir
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stealth213 7 yıl

dost1984

arkadaslarım ne war bu androit de anlamadım eşimde galaxy s var cızırtılı radyosunumu seveyi dogru duzgun calısmayan gps sinimi büyük olusunumu seveyim menülerinin içinde kaybolmayımı seveyim live wallpaper koyunca telefonun abartı kasmasınımı seveyim neyini seveyim her telefonuna yazılım kısıtlamasını mı hapisane dediginiz iosde androidden inanın daha cok görsellik yapabiliyorsunuz. ve sıfır kasma çünki herşey prof hazırlanıyor neredeyse kapalı kutu diyenler kullanmamış demektir. daha bircok seyvar ama çatışma cıkmasın. birde win7 trophy telefonum çok hızlı idi
son olarak gercekten android 5 yıl sonra ios ile yarısabilir



Bugün verdim 3gs imi yerine sgs2 aldım. Açıkcası herşeyinden de memnun kaldım.

galaxy s in cızırtılı radyosu var(ki bu tamamen anten ve oraya olan istasyonların yakınlığı ile alakalı-arabalarda da radyoda cızırtı oluyor ancak onlara laf etmiyoruz?) ama iphone da radyo bile yok? netten dinlenilen radyolar androidde de var.

gps bağlanma süresi tamamen aynı yan yana test ettim. Ancak igonun açılma süresi( ikisinde de yüklüydü) sgs2 nin 3-4 kat daha hızlıydı.

Telefon şuana kadar pek kasma göstermedi ancak daha çok yeni telim. 3gs imle kasma problemim pek olmadı ancak sebebi her sayfanın yüklenmesinin 5 sn sürdüğüne alışmış olmamdan. sgs2 de basmamla tüm ekran karşımda..

ios u jb siz kullandığınız zaman hangi görsellikten bahsediyorsunuz acaba? jb li bile anca tema,logo,lockscreen nin görünümünü değiştirebiliyorsunuz..

ios gerçekten çok stabil bir sistem. Ancak benim istediklerimi artık veremiyor. Sıkıldığım zaman herhangi bir siteyi açıp dizi yada film izlemek isteyebilirim. pc deki filmi ve altyazıyı atıp izlemek isteyebilirim. En önemlisi herşey için itunes yüklü bir bilgisayara ihtiyaç duymak istemeyebilirim. Şuan iosun hala artıları var ancak bunlar androidinde birçok artısı var.


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Nightmare70 7 yıl
Acaba desire hd gibi cihazlara windows 7 kurulabilir mi ki daha stabil ise denemek isterim yani :)
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mcmertmc 7 yıl
dost1984
arkadaşım sıralamayı yalnış yapmış sın 1: ios2: ios3: iosgerisi yalan hepsini yeteri kadar kullandım merak etmeyin

bende ios kullanıyorum hayatımda bu kadar berbat bir işletim sistemi görmedim iğrenç berbat appstore olmasa çoktan bitmişti!!!
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s_demirci_53 7 yıl
dost1984
arkadaşım sıralamayı yalnış yapmış sın 1: ios2: ios3: iosgerisi yalan hepsini yeteri kadar kullandım merak etmeyin

kaçın beyler ios fanboyu geldiiiiii :D (kızmayasın)
ben açıkçası android kullandım az biraz da ios kullandım. bana wp7 sanki bir bilgisayar işletim sistemiymiş ve kullanıcıya çok şey sunuyormuş gibi geldi. ben wp7 mango bekliyorum...
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stealth213 7 yıl
ios çoğu kullanıcı için mükemmel bir seçim. Adamlar senede bir format 'attırıyor' bilgisayarlarına. d: sürücüsü resim-müzik-film üçlüsünden ibaret. Bu kişilere kullanıcıyı belirli sınırlar içinde kullanım sağlayan,stabil çalışan sorun çıkarmayan, sıkıldıklarında appstore gibi kullanımı kolay ve çeşitli uygulamalar sunan bir sistem sunarsan havada kaparlar. Ancak bizim gibi elini kirletmeyi seven kişiler için ios tam bir hapishane.

windows lu tabletler ile androidli tabletleri karşılaştırdığımda donanımı daha iyi olan w. li tablet çok yavaş kalıyordu. Umarım telefonda bu gerçekleşmez ve android-ios-wp7 arasındaki rekabet artar.
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